Idées cadeaux pour la cuisine

Friteuse à air COSORI

Avec la technologie de circulation rapide de la chaleur à 360°, n’hésitez pas à profiter des mêmes textures croustillantes que la friture traditionnelle avec jusqu’à 85 % de graisse en moins. Cette friteuse à air chaud cuit avec des températures de pointe allant jusqu’à 232,2 °C, ce qui rend l’efficacité de chauffage 20 % plus rapide qu’avant vous aide à préparer un repas rapide. 9 fonctions de cuisson à une touche sur un écran en verre trempé vous permettent de préchauffer et d’ajouter des rappels de secousses personnalisés pour ajouter un peu de plaisir au processus de caisson.

Entre 129 et 170$ selon le détaillant ou sur www.cosori.com

Machine à café MAGNIFICA EVO

MAGNIFICA EVO une des meilleures machines à café à grains sur le marché La DeLonghi Magnifica EVO est une machine à café entièrement automatique qui délivre un délicieux café fraîchement préparé sur simple pression d’un bouton. Avec son design élégant, cette machine est parfaite pour toute cuisine moderne. La Magnifica EVO est équipée d’un moulin à meules coniques qui moud vos grains frais pour chaque tasse, garantissant ainsi un café toujours riche et savoureux. La machine est également équipée d’un système de chauffage thermoblock breveté qui chauffe l’eau rapidement et uniformément, garantissant des températures d’infusion optimales et une tasse parfaite à chaque fois. Avec la Magnifica EVO, vous pouvez facilement personnaliser votre café selon vos goûts. La machine vous permet de régler la force, la taille et la température de votre café, ainsi que la quantité de lait et de mousse pour les cappuccinos et les lattes. Et grâce au système de cappuccino à touche unique, vous pouvez créer un lait mousseux parfait pour vos boissons spéciales préférées. La Magnifica EVO est également équipée d’un groupe de production et d’un bac d’égouttage amovibles, ce qui facilite le nettoyage et l’entretien. Grâce aux programmes de nettoyage et de détartrage automatiques, vous pouvez maintenir votre machine en parfait état avec un minimum d’efforts. La DeLonghi Magnifica

EVO est une machine à café polyvalente et facile à utiliser qui délivre un café délicieux et fraîchement préparé avec un minimum d’effort. Ce que l’on aime : Vous pouvez créer des boissons au lait et au café personnalisées grâce à My Latte. 7 recettes par simple pression d’une touche, dont le long, le cappuccino et le latte macchiato. Mousse de lait crémeuse, dense et durable à la température parfaite grâce au système automatique LatteCrema. Grille et carafe à lait lavables au lave-vaisselle et fonction de nettoyage automatique de la carafe pour une hygiène optimale. Trappe pour café moulu (du décaféiné par exemple) Design tout en noir

Entre 600$ et 900$, selon le moment de l’année et les soldes.

La pincée : le trio de mélanges d’épices barbecue

La pincée, c’est l’histoire de deux créatifs, Catherine de Gongre et François Maisonneuve, qui ont commencé à rêver en y mettant chacun leur grain de sel. Depuis 2012, ils ont développé un nez et une expertise qui leur permettent d’élaborer des mélanges d’épices originaux, délicieux et à leur image. L’ensemble comprend : La pincée Barbecue Grillée Nº5 : mélange d’épices dans lequel on retrouve une touche de paprika, de cumin et de sucre de canne brut La pincée Barbecue au Café 94 Celcius : mélange d’épices à base de poivre subtilement fumé, où les arômes de café fraîchement moulu révèlent des notes de caramel, de fruits séchés et d’agrumes La pincée Barbecue au sucre d’érable bio du Québec : mélange au goût sucré-salé composé de flocons et de sucre d’érable bio mariés à un mélange de poivres et d’épices.

45$ sur https://www.lapincee.ca/