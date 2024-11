Rita Baga lance une reprise de Sunglasses at Night

Une relecture de l’un des plus grands hits des années 80, disponible dès aujourd’hui sur l’ensemble des plateformes numériques.

À la suite des 112 représentations de son premier one-drag-show Créature qui a conquis plus de 75 000 spectateur.trices et en préparation de sa deuxième tournée en hommage aux années 80 – Spraynet – débutant en février 2025, la flamboyante drag-queen montréalaise lance aujourd’hui un deuxième extrait de son album à venir avec une reprise de Sunglasses at Night!

Réalisée par Étienne Chagnon, cette relecture met en valeur la voix puissante et unique de l’artiste et donne un nouveau souffle à cette chanson phare des années 80. Sunglasses at Night sera disponible dès aujourd’hui sur l’ensemble des plateformes d’écoute en continu et de téléchargement.

« Au-delà de sa musicalité, les paroles de cette pièce peuvent avoir plusieurs sens, notamment sur la façon dont on peut être perçu par les autres via leurs différents biais narratifs», explique Rita Baga. Une façon de se réapproprier son histoire et de voir la lumière même si on fait face à la noirceur. »

Véritable icône des communautés 2SLGBTQ+ que l’on a vue entre autres à Canada’s Drag Race, Big Brother Célébrités et, sur la scène internationale, à la barre des deux dernières saisons de Drag Race Belgique en plus d’avoir lancé l’automne dernier son premier livre Une paillette à la fois – Journal d’une reine (Les Éditions de l’Homme), désormais best-seller au Québec, Rita Baga présentera dans les prochaines semaines une série de représentations où elle laissera de côté le lipsync et osera l’interprétation en direct de ses chansons en compagnie de musiciens et musiciennes. À suivre !

Rita Baga, personnifiée par Jean-François Guevremont, est une véritable star de la scène et de l’écran! Elle a dévoilé ses multiples talents en se rendant en finale des compétitions Canada’s Drag Race en 2020 et Canada’s Drag Race : Canada VS The World en 2023. Rita a aussi séduit le Québec lors de son passage remarqué à Big Brother Célébrités, après quoi elle a visité de nombreux plateaux de télé, tous réseaux confondus. On l’a vue à de nombreuses reprises produire des spectacles grandioses et animer devant des foules allant jusqu’à 23 000 personnes, dont l’été dernier au Stade olympique lors du festival Fierté Montréal.

Après avoir été à la barre de l’émission La Drag en moi sur Crave, sa popularité est maintenant telle qu’on la réclame en Europe, alors qu’elle anime Drag Race Belgique sur la RTBF, franchise du phénomène international RuPaul’s Drag Race.

En décembre 2023, elle a mis fin à sa tournée Créature après 112 représentations et près de 50 000 billets vendus, première production du genre au pays pour laquelle elle a remporté un Olivier. L’avenir s’annonce tout en musique pour Rita. Après s’être rendue jusqu’en finale de Chanteurs masqués à TVA l’automne dernier, elle travaille actuellement sur un projet d’album. D’ici à sa sortie, Rita présente un tout nouveau spectacle qui, au son des années 80 avec son band, vous promet une soirée à son image, grandiose et sensationnelle!