Un militant LGBTQI+ congolais est agressé dans un climat de répression croissante

Le 14 novembre 2024, Alphonse Mihigo, militant engagé pour les droits LGBTQI+ en République démocratique du Congo (RDC), a été violemment agressé à Bukavu, à l’est du pays. Pris à partie par un groupe d’hommes non identifiés alors qu’il quittait les studios de la seule radio locale offrant une voix aux organisations LGBTQI+, il a été battu, dépouillé et grièvement blessé, précise Notabilité Afrique. Le jeune homme lutte actuellement pour se rétablir dans un centre médical.

Cette agression reflète une intensification des violences à l’encontre des minorités sexuelles, alimentée par des directives controversées du Ministre de la Justice, Constant Mutamba, prônant une répression ciblée sous prétexte de moralisation. Alphonse Mihigo, au cœur d’une campagne médiatique contre ces mesures, qu’il qualifie d’injustes et sans fondement légal, appelait à une mobilisation citoyenne pour défendre les droits fondamentaux des personnes LGBTQI+.

Par ailleurs, deux autres membres de la communauté seraient actuellement détenus à Bukavu pour des accusations fallacieuses. Ces événements soulignent un climat de discrimination systémique, où violences et marginalisation s’intensifient malgré l’absence de lois criminalisant l’homosexualité.

La solidarité avec Alphonse Mihigo et toutes les victimes de ces persécutions est donc essentielle. Soutien également à tous les militants et associations locales qui continuent de se battre pour offrir des espaces de soutien et promouvoir une inclusion véritable, malgré leur marge limitée.

Source : Stop Homophobie