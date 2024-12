Tomintoul Cigar Malt

Speyside single malt, Angus Dundee Distillers, Écosse,Royaume-Uni

Code SAQ : 15266725 | 197,75$

SI c’est une grosse folie qui vous tente, précipitez-vous sur ce bijou, car il n’y en pas beaucoup dans le réseau. Ce n’est pas toujours facile d’apprécier toute la richesse et les subtilités d’un bon whisky. Ici, ca ne demande aucun effort. C’est une évidence dès la première gorgée. Riche, suave, harmonieux, élégant, seront les premiers mots qui vous viendront en tête. Puis, le temps ralentira, pendant que sa découverte se prolongera en de longues minutes de bonheur. Elevé dans des fûts ayant contenu du xeres oloroso, il est conçu pour se jumeler avec un cigare, mais je vous rassure : il est superbe en solitaire aussi. Ses accents chocolatés et fumés et sa richesse fruitée en font le parfait partenaire d’un joyeux temps des Fêtes. Une gorgée et vous croirez entendre les clochettes du traîneau du Père Noël.