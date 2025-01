RuPaul’s Drag Race entarte ses reines – 1er épisode de la 17e saison

La reine-mère a mis le paquet pour lancer la 17e saison de RuPaul’s Drag Race : ouverture façon Squid Game, défilé de 14 aspirantes reines, concours de talent pour la moitié d’entre elles et nulle autre que Katy Perry comme juge invitée. Si vous savourez, comme nous, chaque nouvelle édition des Jeux olympiques du drag, visitez le Fugues.com tous les samedis pour découvrir un résumé hebdomadaire coloré (divulgâcheurs au menu).

Alors que la 2e saison de Squid Game vient d’être déposée sur Netflix, RuPaul a convié des dizaines de drag queens (Porkshop, Angeria, Kerri Colby, Trinity et tant d’autres) à jouer au jeu Feu rouge, feu vert, sous le regard mauvais de Lil Poundcake en format géant. Pendant qu’elles avançaient en offrant leurs meilleures poses, les drags tombaient au combat, non pas sous les tirs mortels, mais en recevant d’immenses tartes au visage, jusqu’à ce que seules les 14 nouvelles candidates se rendent au bout.

Ces dernières ont ensuite fait leur entrée officielle dans l’atelier : un moment chéri saison après saison. Lexi Love, une queen trans autochtone qui portait des plumes rouges et blanches, a révélé en entrevue avoir pris une deuxième hypothèque sur sa maison pour payer ses costumes. Elle a été suivie par Joella avec un costume traditionnel chinois; Kori King, la drag sister de l’inoubliable Plane Jane qui se décrit comme la Black Barbie de Boston; Lydia Butthole Kollinsdont l’allure rappelait Beetlejuice et l’univers de Tim Burton; une Arrietty toute en contrastes avec son ensemble de cuir, ses piques sur la tête et sa voix aux tonalités surprenantes; Jewels Sparkles, une fan d’Ariana Grande qui se qualifie de supermodel latina avec une seule cellule dans le cerveau et Lana Ja’Rae, issue de la famille drag de Luxx Noir London, qui est, à notre avis, le « trade of the season » hors drag.

Puis, nous avons découvert Sam Star, la fille drag de Trinity the tuck dont les influences rappellent autant Marilyn Monroe que Jessica Simpson et Joe Exotic (!); Onya Nurve la reine disco du sud qui souhaite mettre en lumière l’excellence noire; Suzie Toot une magnifique weirdo qui a ouvert pour Chappell Roan à Fort Lauderdale; Hormona Lisaqui a été invitée à participer à la saison après une rencontre plus ou moins impromptue avec RuPaul dans le cadre de la tournée de promotion de son dernier livre, The House of hidden meanings; Crystal Envy une magnifique reine du New Jersey; Acacia Forgot qui rêve de conquérir le monde country avec sa musique, son mulet et ses cheveux en brosse, ainsi que Lucky Starzzz, la grande vedette de cette entrée, qui est l’incarnation humaine de vos plus grandes fantaisies animées.

Lana Ja’Rae a remporté le mini challenge de photo candide prise durant la course de style Squid Game. RuPaul a annoncé que les candidates allaient se juger après le concours de talents divisé en deux parties. Les 14 nouvelles têtes ont défilé sous la thématique « Masc 4 Masked Singer » (un clin d’œil à ceux qui font preuve d’exclusion et d’homophobie intériorisée sur les applications de rencontres), durant lequel Lucky Starzzz (encore elle!), Lydia B. Kollins, Arietty et Sam Star ont volé le show.

Durant la première partie du concours de talent, on a vu Jewels offrir une danse énergique et rigolote sur une chanson originale, Arrietty présenter une danse traditionnelle mexicaine peu enthousiasmante, Lydia B. Kollins surprendre avec un numéro de marionnettes burlesque qui a fait patate, Lucky Starzzz asperger la scène de limonade tout droit sortie de ses seins, Joella donner une performance oubliable devant son idole Katy Perry et Acacia Forgot chanter sans nous démontrer qu’elle a l’aura d’une star, avant que Suzie Toot embrase les planches avec un numéro de danse à claquettes, sa personnalité ultra attachante et son humour décalé.

Si les juges n’ont pas transmis leurs commentaires aux sept drag queens aperçues lors de cette première partie, on a tout de même vu les sept autres concurrentes les classer. On a appris que Acacia Forgot a fini septième et qu’elle devra affronter la dernière du groupe de la semaine prochaine.

Jewels et Suzie ont été identifiées comme les deux meilleures et elles se sont affrontés dans un lipsync sur la chanson Woman’s World de Katy Perry. Après un début endiablé de Jewels, Suzie a sorti son arsenal de mouvements uniques et son haut niveau d’adorabilité pour rafler 5000 $!