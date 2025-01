Alan Cumming s’est excusé auprès de RuPaul après sa victoire aux Emmy…

Alan Cumming, animateur de la série à succès de Peacock The Traitors, a évoqué en entrevue avec le magazine Out sa réaction après avoir remporté deux Primetime Emmy Awards qui avaient été décernés consécutivement à RuPaul’s Drag Race et à RuPaul lui-même pendant plusieurs années.

À partir de 2016, RuPaul a remporté l’Emmy de l’animateur exceptionnel d’un programme de compétition de télé-réalité, et ce, huit années consécutives, battant des records non seulement dans cette catégorie mais dans toute l’histoire de la cérémonie de remise de prix.

Aux Emmy Awards 2024, toutefois, la séquence de Mama Ru a été interrompue par Cumming qui a remporté le trophée du meilleur hôte, et la saison 2 de The Traitors a également remporté le prix de la meilleure compétition de réalité à la place de la 16e saison de RuPaul’s Drag Race.

Immédiatement après avoir remporté le prix, Cumming a révélé qu’il «se sentait mal à l’aise et en a parlé aux reines de Drag Race. Et elles lui ont dit : «Oh, vous savez, si quelqu’un doit gagner à part Ru, ce devrait être vous et votre émission». Alan Cumming se souvient avoir approché RuPaul lors de la cérémonie, pour lui dire : «Je suis vraiment désolé». Le créateur de Drag Race, lui a rétorqué avec élégance : Condragulations.

Alan Cumming, qui est relativement nouveau dans le genre de la télé-réalité, a expliqué qu’il «n’en avait pas vraiment compris l’ampleur jusqu’à ce que cela soit sur le point de se produire», notant que remporter l’Emmy Award contre Ru lui semblait «doux-amer».

L’animateur de Traitors a également attribué «l’immense bien culturel que [Drag Race] a apporté à la manière dont le drag a changé dans la perception des gens», estimant que la récente «réaction contre le drag dans notre culture» aurait pu jouer un rôle dans sa victoire.

Ailleurs dans l’interview, Cumming évoque l’élimination très précoce de Peppermint dans la saison 2 de The Traitors et a adoré l’affrontement entre Boston Rob et Bob the Drag Queen dans la saison 3. «Je veux dire, qui aurait pu penser que cela arriverait ? » a observé Cumming.

Lisez l’interview complète d’Alan Cumming dans le magazine Out de janvier/février 2025 sur Out.com.