Suspension des passeports États-Uniens avec marqueur de genre non binaire

Le Département d’État américain a annoncé la suspension des demandes de passeports incluant un marqueur de genre non binaire « X » ou tout changement de sexe sur les passeports existants, suivant un décret signé par l’ancien président Donald Trump dès son entrée en fonction.

Cette mesure s’inscrit dans une politique affirmée par Trump qui stipule que seuls deux sexes — masculin et féminin —, déterminés biologiquement à la naissance, seront reconnus dans les documents officiels. « Les pièces d’identité du gouvernement, y compris les passeports, doivent indiquer le sexe biologique d’une personne comme homme ou femme », a déclaré la Maison Blanche.

Dans une directive interne, le secrétaire d’État Marco Rubio a ordonné la suspension immédiate de toutes les demandes de marqueur « X » et des modifications de sexe, impactant ainsi les dossiers en cours et futurs. Le décret intitulé « Défendre les femmes contre l’extrémisme idéologique de genre et restaurer la vérité biologique dans le gouvernement fédéral » impose l’usage exclusif du sexe biologique sur tous les documents gouvernementaux, y compris les certificats de naissance émis à l’étranger.

Les passeports déjà délivrés avec un marqueur « X », introduits sous l’administration Biden en avril 2022, restent valides, mais leur renouvellement pourrait poser problème. Selon un porte-parole du Département d’État, « des directives sur la gestion de ces documents seront communiquées ultérieurement ».

Cette régression inquiète les personnes transgenres et non binaires, ainsi que leurs familles. Certaines redoutent des délais administratifs ou des complications pour voyager avec des documents devenus sujets à des restrictions. « Ils peuvent toujours demander le renouvellement de leur passeport — ils doivent simplement utiliser le sexe que Dieu leur a donné, décidé à la naissance », a déclaré Karoline Leavitt, secrétaire de presse.

La suppression du marqueur « X » met fin aux avancées réalisées sous l’administration précédente, qui avaient permis aux personnes non binaires et intersexes de s’identifier sans avoir à fournir de preuves médicales ou juridiques. Selon le Williams Institute de l’UCLA, environ 16 700 personnes non binaires aux États-Unis demandaient chaque année un passeport avec un marqueur « X ». Cela représente environ 1,4 % de la population non binaire estimée à 1,2 million d’adultes dans le pays.

Cependant, cette option avait suscité des réticences. Certains évoquaient des risques de discrimination lors de voyages, notamment dans des pays à majorité musulmane, ou des difficultés liées à la réservation de billets d’avion. Le retrait du marqueur « X » amplifie donc les préoccupations pour les Américains non binaires et transgenres, qui voient se multiplier les obstacles à une reconnaissance officielle de leur identité.