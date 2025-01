Cinq partys pour danser et oublier l’hiver en février 

On a connu en janvier une vague de froid d’une intensité telle qu’on avait peine à se rappeler que Montréal n’est pas située au pôle Nord. Maintenant que le mois de la Saint-Valentin est à nos portes, c’est le temps de se remuer les fesses et de trouver des raisons colorées pour se réchauffer.

Que vous soyez fans des veillées extérieures qui font rougir les joues ou des soirées intérieures qui font battre les cœurs, février a de quoi satisfaire vos désirs les plus fous. Sortez vos agendas, c’est le temps de noter les meilleures soirées pour danser et s’amuser en couple ou entre amis à Montréal en février!

Jouer dehors à la Place du Village – Tous les week-ends

Pas le temps de se plaindre qu’il fait frette! Tous les samedis dès 17 h, direction

Place du Village où deux collectifs locaux organisent des projections de courts métrages : Les Filministes et la Fondation Massimadi. Sélectionnés avec doigté par Ausgang Plaza, ils partagent des valeurs communes d’inclusion et de diversité, et ont pour objectif de véhiculer un message puissant à travers leurs projections. Ne manque plus que le popcorn chaud! Les dimanches, lacez vos patins, enfilez vos combines réchauffées au micro-ondes et sautez sur la toute nouvelle patinoire de la Place du Village! De 13 h à 17 h, les adeptes de disco seront ravis d’apprendre que l’endroit se transforme en piste de danse digne des années 1970. Offert par Voulez-Vous Productions en collaboration avec BLUSH, chaque événement vous plongera dans l’énergie du disco afin de vous faire sentir sexy,

même en habit de neige. Des chorégraphies en patin par Skatespace et un coin de style après-ski avec boissons sont au menu!

INFOS | https://montreal.ca/lieux/place-du-village-0

Igloofest – jusqu’au 8 février

Igloofest Montréal réchauffe le Vieux-Port jusqu’au 8 février, armé d’une programmation déchaînée qui aura de quoi vous faire danser jusqu’à user les semelles de vos bottes de ski! Février sera lancé en grand le jeudi 30 janvier avec les mélodies vintage et envoûtantes des dieux français de la house Bon Entendeur. Le vendredi 31, Steve Angello, du trio culte Swedish House Mafia, viendra faire vibrer les mélomanes alors que le duo mythique Adriatique prendra le contrôle des platines le samedi 1er février. Le week-end suivant, on pourra notamment entendre la star turque Mahmut Orhan, le producteur Belge Maxi Meraki, la flèche britannique Cloonee et le Brésilien charismatique Classmatic. Et en grande nouveauté cette année, la fête la plus froide se répand à travers la province puisque les mélomanes pourront s’en donner à cœur joie à Gatineau du 13 au 15 février 2025 et à Québec du 6 au 8 mars 2025, dans le cadre d’une tournée monstre complètement indomptable. Définitivement, l’hiver sera féroce! Prix variés.

INFOS | https://billetterie.igloofest.ca

Rouge Kink Party – 14 février @ Bar Le Stud

Il n’y a pas que le cuir et le noir qui est de mise au Bar Le Stud! Pour la Saint-Valentin,

habillez-vous pour impressionner avec une touche de rouge ou tout en rouge, exprimez votre passion et explorez vos tenues les plus audacieuses afin de faire monter la température à l’occasion du Rouge Kink Party ultime. De 22 h à 3 h, DJ Flavio Cunha enflammera la nuit sous les vibrations du meilleur système de son du Village avec des rythmes qui vous feront bouger et vous feront oublier l’hiver. Que vous soyez célibataire, en couple ou quelque part entre les deux, c’est la soirée pour célébrer l’amour, la liberté et l’individualité! Soyez-y!

INFOS | https://www.studbar.com

Balls Deep Disco – 15 février @ Cabaret Berlin

La fièvre du disco s’amène dans le Village cet hiver encore avec le retour de la populaire soirée Balls Deep Disco au Cabaret Berlin le 15 février. Toujours présentées à guichet fermé, les soirées Balls Deep Disco sont le moment idéal de troquer vos mitaines et vos écharpes pour les brillants, les petits kits stretchés et une permanente digne de Boule Noire. La nuit de toutes les nuits s’annonce endiablée cette fois encore avec la présence de deux superstars torontoises du disco : Burn Baby et The Robotic Kid. Les deux artistes vous donneront l’impression d’être de retour au Limelight le temps d’une soirée! De 22 h à 4 h. Prix d’entrée entre 13 $ et 19 $.

INFOS | https://www.ballsdeepdisco.com

Rita Baga – Spraynet – 26 février @ L’Olympia

La première médiatique du tout nouveau spectacle Spraynet, de Rita Baga a lieu le 26 février prochain à L’Olympia dans le cadre de la 26e édition de Montréal en Lumière. Conjointement à la sortie de son nouvel album FLASH, Rita Baga lance une vaste tournée du Québec avec son nouveau spectacle, près de deux ans après avoir conquis plus de 75 000 personnes avec son premier one-drag-show Créature. Pour l’occasion, la flamboyante queen, maintes fois proclamée reine de Montréal, sera accompagnée par son band de cinq musiciens et revisitera « live » — exit le lipsync ! — plusieurs bijoux, francophones et anglophones, des années 80, offrant également quelques chansons originales que l’on retrouvera sur son album FLASH. Spectacle pour un public de tous âges, Spraynet mettra en valeur la voix puissante de Rita Baga, sans oublier les costumes à couper le souffle, la scénographie et les éclairages éblouissants, tout comme l’humour et le charisme qui lui sont propres. Bref, une soirée éclatante où il sera franchement difficile de ne pas chanter, danser et rire ! À partir de 49,50 $.

INFOS | https://ritabaga.ca