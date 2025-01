Bobépine chante Céline ou presque

Gagnante du concours Drag-moi du Cabaret Mado en 2017, on peut voir Bobépine trois ou quatre fois par mois à ce Cabaret en solo ou avec d’autres drag queens que ce soit en show ou en animation. Mais voilà que pointe à l’horizon un tout nouveau projet d’envergure. Fan finie de notre grande diva Céline Dion, Bobépine nous offre une tournée intitulée «Céline… ou presque !». La tournée débutera le 1er mars en Gaspésie et fera un arrêt le 1er octobre prochain au Club Soda, à Montréal pour une première médiatique.

Drag queen bien connue, Bobépine vient rejoindre ainsi les Rita Baga, Mado Lamotte, Michel Dorion ou encore Barbada de Barbade, pour ne nommer que ces queens-ci, en concoctant une tournée axée sur les grands moments de la carrière de Céline Dion : les grands succès commerciaux et des medleys. En tout, on nous prépare 14 changements de costumes et de perruques, rien de moins.

«L’objectif ici n’est pas de se moquer de Céline, souligne Bobépine. Bien au contraire, mon intention est de lui rendre hommage avec tout l’amour et le respect qu’elle mérite. Céline est une icône qui a marqué des générations et, à mes yeux, elle doit être célébrée comme la légende qu’elle est.»

«Je vise ici la clientèle des fans de Céline, des gens aimants, qui ont de l’énergie, qui sont dynamiques, qui te donnent de l’amour. C’est un bel échange, je crois.»

Pourquoi Céline Dion ? «C’est ma 8e année en tant que drag, les gens depuis les tout débuts me disent que je ressemble un peu à Céline. D’autres part, Céline est très québécoise, elle a une certaine façon d’être qui n’est pas comme les autres grandes vedettes internationales. J’ai suivi sa carrière depuis longtemps. C’est elle qui m’inspire. J’avais seulement huit ans lorsque je suis allé la voir en spectacle. Je connais presque toutes ses chansons, ses mimiques, ses gestes, cela me revient de manière naturelle lorsque j’y pense. Donc pour moi, ça n’a pas été difficile de monter un show. Dans ma tête, la moitié du spectacle était déjà fait. Mais c’est aussi du ‘’stand up’’, j’improvise également. J’ai déjà fait Céline dans des shows auparavant, à Montréal, à Québec et à Coteau-du-Lac, sauf que maintenant, c’est plus long», d’expliquer Bobépine.

Comme c’est un show solo, il y aura des projections durant les changements de costumes, des vidéos où l’on voit Céline Dion sur scène ou dans des entrevues, etc. Mais cela ne dure que quelques secondes. «On essaie de recréer le plus fidèlement que possible les looks et les costumes portés sur scène par Céline, dans des spectacles, avec un maquillage le plus près possible de la réalité», spécifie Bobépine.

Cette drag s’est entourée de gens bien expérimentés en la matière, soit Jean-François James (de Talents Uniq), bien connu dans le milieu du spectacle et des dragues, Pascal Guilbault pour les costumes, Alexandre Rémi pour les perruques ainsi que BonSound (Patrick Naud) pour le booking de la tournée.

Bobépine anime avec Sally-D, en ce moment et jusqu’au 25 mars (tous les mardis), le «Duel Karaoké du Village» des bars Le Cocktail et du Club Date. Elle a fait du «stand up» en tant qu’invitée au «Gong Show» de Mona de Grenoble. «J’ai étudié en cinéma à l’Université de Montréal, j’ai eu des cours d’écriture dramatique et cinématographique, j’ai eu mon baccalauréat en 2016, j’ai donc de la facilité à faire de l’improvisation et, avec mes prestations sur scène, j’ai beaucoup d’aisance à faire de l’animation. Cela m’a donné encore plus d’expérience pour cette tournée.»

«Je compare ce spectacle à Elvis Story qui a connu un grand succès ! C’est de la parodie, oui, mais c’est un bel hommage», dit Bobépine. «Je suis très contente de la tournure de ma carrière. Je sens que je suis à une croisée des chemins. Cela augure bien. Ce n’est pas un métier facile de faire de la drag, il faut avoir les nerfs solides, mais j’ai appris beaucoup en préparant cette tournée.» Officiellement, il y a déjà dix dates prévues au programme de cette tournée et ce, jusqu’en avril 2026. «On travaille très fort pour rajouter d’autres salles et d’autres villes», de conclure Bobépine.

INFOS | Les billets sont déjà en vente sur le site officiel de Bobépine et aux billetteries

participantes. https://www.bobepinedrag.ca