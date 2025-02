RuPaul’s Drag Race en mode Saturday Night Live – 5e épisode de la 17e saison

Une soirée de sketchs comiques façon Saturday Night Live, un hommage raté aux légendaires Golden Girls, l’ère du Néandertal comme jamais vous ne l’avez vue, un défilé tout de rose vêtu et la piscine de la deuxième chance officiellement fermée : le 5e épisode de la 17e saison de RuPaul’s Drag Race a permis de réchauffer la dernière froide soirée de janvier. Divulgâcheurs à venir!

Alors que le défi principal consistait à une enfilade de sketchs dans le cadre de RDR Live, quatre groupes ont été formés lors d’une soirée animée par la charismatique et attachante Onya Nurve, qui a fait oublier le flop de sa compatriote Mirage de la saison dernière.

Dans le numéro QNN (Queen News Network), Lexi Love et Cristal Envy se sont transformées en lectrices de nouvelles capables d’autodérision, mais en flagrant manque d’éclat, alors que Suzie Toot interprétait avec brio une vieille fumeuse débordante de couleurs et de relief : elle est la seule de la soirée à nous avoir soutiré un rire franc.

Au micro d’un podcast de lesbiennes passionnées de castor (un clin d’œil au surnom donné aux organes génitaux féminins), Sam Star et Jewels Sparkles ont été un brin ennuyantes, alors que Hormona Lisa a été fort divertissante. On doit maintenant écrire noir sur blanc qu’on apprend à l’aimer de plus en plus (she is growing on us, wink wink).

Durant la réunion à l’hôtel de ville de Néandertal, Onya a une fois de plus démontré l’étendue de ses expressions faciales, Arrietty, l’ego traumatisé de s’être fait dire qu’elle avait été dans l’ombre de sa partenaire de jeu la semaine dernière, a voulu en faire beaucoup trop, et Kori King n’en a pas fait assez.

Finalement, dans un numéro conçu comme une référence directe aux fameuses Golden Girls, Lydia Butthole Kollins semblait avoir oublié qu’elle jouait une vieille et Acacia Forgot s’est révélée suave et douée : il faisait bon de la voir enfin briller.

Magie rose

Dans un défilé que n’aurait certainement pas renié notre célèbre Diane Dufresne (les jeunes, googlez Magie Rose au Stade olympique pour comprendre l’ampleur de ce qu’elle a accompli), les adeptes du rose ont été servi.es.

Si Kori King a présenté sa première belle robe de la saison, sa Black Barbie venait avec une perruque blonde un peu cheap. Lana ressemblait à une Stepford Wives dans les nuages. Hormona Lisa avait l’air d’une pâtisserie gourmande, mais sa robe ressemblait un tantinet à sa création lors du défi de couture.

Sam Star a défilé un joli costume de showgirl. Jewels Sparkes, qui avait tout d’une version moderne de My Fair Lady, portait un chapeau que ne renieraient pas quantité de dames anglaises lors d’une course de chevaux. Lexi Love a marié les imprimés animaliers de toutes sortes.

Lydia Butthole Kollins a accompagné son nom-postérieur d’un costume de pénis et de testicules en fourrure : on adore son esprit unique! Suzie Toot a quant à elle offert sa vision du Arlequin qui avait tout d’un clown sur le point de s’envoler grâce aux énormes ballons accrochés à ses mains.

RuPaul a sauvé Kori, Lana, Jewels, Cristal, Lexi et Acacia, avant d’annoncer la victoire absolument méritée de Suzie, dont la polyvalence en performances (et l’amélioration des techniques de maquillage) commence à nous faire penser à une jeune cousine de Jinkx Monsoon.

Sur les rythmes de Boogie Wonderland, Arrietty et Lydia se sont d’abord débarrassé d’énormes pans de leurs costumes respectifs pour offrir deux prestations énergiques et captivantes. On est tombé en amour avec Lydia pendant ces quelques minutes, avant de la voir être sauvée par RuPaul.

Si certain.es ont cru qu’Arrietty, l’apprentie-vilaine de la saison ornée de cornes capillaires, avait été éliminée, elle a trouvé le dernier levier du Badunka Donk envoyant Michelle Visage à l’eau et lui donnant une deuxième chance.