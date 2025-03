Gouincourt: lancement d’un prix dédié à la littérature lesbienne

Lancé par le média français Lesbien Raisonnable, le prix Gouincourt présentera une première sélection en septembre 2025 et annoncera son titre lauréat au début du mois de novembre.

Le média Lesbien Raisonnable lance la première édition du prix Gouincourt, en partenariat avec le Fonds Lesbiennes d’intérêt général (LIG). Cette nouvelle distinction présentera une première sélection en septembre 2025 et annoncera le/la lauréat(e) début novembre 2025.

Le prix a pour vocation de récompenser un auteur ou une autrice de langue française ayant publié un ouvrage de littérature générale abordant la thématique lesbienne, au cours de la rentrée littéraire 2025, soit entre mi-août et mi-octobre.

À l’origine de cette initiative on trouve Lauriane Nicol, fondatrice de Lesbien Raisonnable, et Alex Lachkar, chercheur en littérature lesbienne contemporaine à l’Université de Vienne. L’idée du prix naît du constat d’une absence de prix littéraire spécifiquement dédié à la littérature lesbienne.

En reprenant les codes traditionnels des prix littéraires – annonce de la sélection, jury, cérémonie de remise de prix et bandeau sur le livre lauréat – le prix Gouincourt entend célébrer « avec humour et dans la joie cette littérature si importante pour la communauté LGBTQ+ et au-delà. »

« Un clin d’œil bienveillant et humoristique »

Le choix du titre est d’ailleurs une reformulation assumée du célèbre prix d’automne : « Nous avons choisi de faire référence au prix Goncourt car c’est le plus connu et le plus prestigieux des prix littéraires de l’automne en France. C’est un clin d’œil bienveillant et humoristique. Les lesbiennes ont une longue tradition à la fois du jeu de mots et de réappropriation de l’insulte, c’est donc assez naturellement qu’est venue l’idée de ce mot-valise », explique Lauriane Nicol. La fondatrice de Lesbien Raisonnable confirme d’ailleurs avoir déposé le nom à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

La première sélection des ouvrages en compétition sera dévoilée début septembre 2025, tandis que le lauréat ou la lauréate sera annoncé lors d’une cérémonie qui se tiendra début novembre 2025.

Le jury de cette première édition sera composé de : Meryem Alqamar (autrice), Al Baylac (auteur), Mélie Chen (éditrice), Lauren Delphe (autrice), Virginie Despentes (autrice), Lou Edin, alias @booksondykes (bookstagrammeuse), Elisabeth Lebovici (historienne et critique d’art), Anna Mouglalis(actrice), Joëlle Sambi (poète) et Olivia Sanchez (libraire).