Mona de Grenoble franchit les 50 000 billets vendus pour son spectacle

Seulement 3 mois après sa première médiatique, la flamboyante Mona de Grenoble (Alexandre Aussant) a atteint l’impressionnant cap de 50 000 billets vendus pour son spectacle De la poudre aux yeux. Son one-Mona-show, qui séduit aussi bien le public que les critiques, continue de remplir les salles aux quatre coins du Québec.

L’humoriste s’est entourée d’une équipe étoile pour son spectacle. La mise en scène est signée par Vincent Léonard (Les Denis Drolet), tandis que Virginie Chauvette, Olivier Guindon, LeLouis Courchesne et Michel Sigouin co-signent les textes avec elle.

Dans De la poudre aux yeux, Mona, la chérie du Québec, nous plonge dans son univers décalé avec un humour percutant. Elle aborde des sujets comme la famille, l’invasion des drags et les différences générationnelles, tout en nous dévoilant l’origine de son personnage et la dualité entre Mona et Alexandre, l’homme dans le costume de drag queen.

Mona de Grenoble poursuit sa tournée à travers la province, en proposant son spectacle d’humour à la fois audacieux, croustillant, authentique, mais aussi bienveillant. Partout où elle passe, que ce soit sur scène ou dans les médias, elle laisse une marque indélébile et fait sensation !

Pour acheter vos billets, cliquez ICI.