La cause du décès de Vivienne, gagnante de Drag Race UK, a été révélée

La famille de James Lee Williams, plus connu sous le nom de Vivienne, la gagnante de la première saison de RuPaul’s Drag Race UK, a confirmé la cause du décès de la vedette. Dans un communiqué, la famille a confirmé qu’iel était décédé.e d’un arrêt cardiaque causé par la prise de kétamine.

Williams, qui avait remporté la première saison de Drag Race UK en 2019, est décédé.e le 5 janvier dernier à l’âge de 32 ans. Son corps a été découvert dans la salle de bain de sa maison à Chorlton-by-Backford, près de Chester. Une enquête sur la mort de Vivienne avait été ouverte le mois dernier.

La sœur de l’icône LGBTQ+, Chanel Williams, a déclaré que sa famille « reste complètement dévastée » après la mort de la star et a confirmé que la famille collaborerait avec l’association caritative Adferiad, spécialisée dans le soutien aux toxicomanes, pour sensibiliser le public aux dangers de la kétamine.

« La kétamine est une drogue extrêmement dangereuse, de plus en plus répandue au Royaume-Uni », a déclaré Mme Williams.

« Si nous pouvons contribuer à sensibiliser le public aux dangers de cette drogue et aider les personnes potentiellement dépendantes à la kétamine, cette tragédie aura des conséquences positives. »

Le manager de Vivienne, Simon Jones, a également confirmé que Williams est décédée des suites d’un arrêt cardiaque dû à la consommation de kétamine. « J’espère qu’en publiant ces informations, nous pourrons sensibiliser le public aux dangers de la consommation de kétamine et à ses effets sur l’organisme. La consommation de kétamine est en hausse, notamment chez les jeunes, et je ne pense pas que l’on parle suffisamment de ses dangers », a-t-il ajouté.

La kétamine, souvent appelée K, est une drogue de classe B au Royaume-Uni, dont l’achat et la vente sont interdits. Puissant tranquillisant et anesthésiant pour chevaux, il est souvent utilisé en urgence pour soulager la douleur.

C’est un médicament autorisé et prescrit médicalement, mais son utilisation comme substance non médicale est en hausse au Royaume-Uni, notamment chez les jeunes. Les données suggèrent que sa consommation chez les jeunes est passée de 0,9 % en 2006-2007 à 3,8 % en 2022-2023, soit environ 220 000 personnes.

Rappelons que la kétamine a été la principale cause de décès de Matthew Perry, la star de Friends, décédé en 2023.

Donna Chavez, porte-parole d’Adferiad (un organisme venant en aide aux personnes aux prises avec des addictions et des problèmes de santé mentale), a déclaré que la famille de Vivienne participera prochainement une campagne de sensibilisation sur les effets de cette drogue. «Leur courage à partager l’histoire de James contribuera à sensibiliser le public aux effets dévastateurs de la consommation de substances. Nous constatons une augmentation inquiétante du nombre de personnes consommant de la kétamine, souvent inconscientes des graves risques qu’elle représente pour leur santé physique et mentale.»

Cette campagne intitulée Only Human, devrait être diffusée dès avril et mai et visera à réduire la stigmatisation liée à l’addiction et à fournir soutien et ressources aux personnes concernées. La famille de James collaborera avec Adferiad pour mettre en place cette campagne.

Williams avait parlé ouvertement de ses difficultés avec l’addiction, en parlant lors d’un épisode de la première saison de Drag Race UK, en 2019, et y faisant même référence dans un sketch humoristique de la 7e saison d’All Stars, en 2022.

Après sa disparition en janvier, de nombreux hommages lui ont été rendus par l’ensemble de l’industrie du divertissement : Michelle Visage, Ariana Grande, Jinkx Monsoon et Rylan, pour n’en nommer que quelques-uns, ont tous rendu hommage à la star du drag et des comédies musicales.En février, de manière posthume The Vivienne a reçu l’Icon Award lors de la première cérémonie des Metro Pride Awards. La semaine suivante, la société de production de Drag Race, World of Wonder, a annoncé la production de Dear Viv, un documentaire retraçant la vie courte, mais extraordinaire de l’artiste.