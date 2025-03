Les GLAAD Media Awards : plus crucial que jamais de rester visible

Près d’une dizaine de titres canadiens ont été retenus cette année par le comité de sélection de GLAAD, pour les honorer comme de véritables vecteurs de changement. Parmi eux, quatre productions qui ont reçu le soutien du Fonds des médias du Canada : le film Wynonna Earp: Vengeance, les séries Sort of et Beyond Black Beauty et l’émission pour enfants The Bravest Knight (en français Le chevalier héroïque). La soirée de remise de prix se tiendra le 27 mars à Los Angeles, mais vous pouvez toujours voir ces œuvres.

Depuis 35 ans, l’association Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) travaille pour dénoncer les discriminations et les attaques à l’encontre des personnes LGBTQ+ et honore chaque année les œuvres, les médias et les personnalités LGBTQ+ qui font une différence pour leur représentativité dans la culture. Chaque année, des soirées GLAAD Media Awards sont donc organisées à Los Angeles et New York pour récompenser les médias, les œuvres et les personnalités qui représentent la communauté LGBTQ+ à travers leurs actions et leurs productions.

À l’heure où les attaques et les violences contre la communauté LGBTQ+ pullulent de plus en plus aux États-Unis et même au Canada depuis l’élection de Donald Trump, on comprend qu’il s’agit de cérémonies importantes, surtout dans ce contexte où l’on assiste à l’expression de propos haineux et aux amalgames inappropriés d’une droite conservatrice, plus intéressée à préserver et à imposer des valeurs rétrogrades qu’à respecter l’égalité de tous et toutes.

« Avec la violence, la législation néfaste, les faux discours et d’autres attaques contre la communauté LGBTQ+ qui continuent de s’intensifier, il est plus crucial que jamais que notre communauté reste visible et incluse dans les histoires que le monde voit dans le cinéma, la télévision, la musique, le journalisme et d’autres formes de médias », remarque Mathieu Chantelois, premier vice-président au Fonds des médias du Canada.

« Des nouvelles histoires qui démystifient les mensonges sur la non-binarité ou la fluidité de genre, des romances entre personnes de même sexe ou l’homoparentalité dans les programmes pour enfants et familles, qui permettent à toutes les familles d’être représentées, les images médiatiques [sélectionnées] cette année sont aimées du public et créent un réel changement. »

Voici donc un portrait représentant quelques-unes des œuvres canadiennes sélectionnées.

Sort of (dans la catégorie Outstanding Comedy Series)

Sort of est une série au grand cœur qui raconte l’histoire de Sabi Mehboob, millénaire fluide qui chevauche diverses identités : employé.e dans un bar/librairie LGBTQ, enfant de parents pakistanais immigrés, nounou de jeunes enfants d’un couple de professionnels du centre-ville. Sabi a l’impression d’être en transition dans tous les aspects de sa vie, du genre à l’amour, en passant par la sexualité, la famille et la carrière. Sort of est une histoire de passage à l’âge adulte qui révèle que les étiquettes dans lesquelles nous nous sommes engouffrés ne sont plus applicables à personne…

The Bravest Knight, en français Le chevalier héroïque (en nomination dans la catégorie Outstanding Kids & Family Programming or Film – Animated)

Le chevalier héroïque dépeint l’histoire d’un jeune cultivateur de citrouilles prénommé Cédric, aspirant à devenir le meilleur chevalier n’ayant jamais existé. Désormais adulte et marié au prince de ses rêves, Cédric raconte ses aventures à sa fille adoptive, Nia, lui montrant la voie et les embûches qui l’attendent dans sa propre quête vers la chevalerie. Accompagné de son meilleur ami, un troll sans pont prénommé Grogne, Cédric se lance dans une quête pour accomplir sa destinée, qui le conduit dans un monde rempli de sorcières et de géants, et qui s’achève par le plus grand défi qui soit : enseigner à sa fille à suivre la même voie. Dans cette série, la petite héroïne a deux papas, situation qui valorise l’homoparentalité et l’ouverture à la diversité. De plus, toutes les aventures de Cédric décrivent clairement des messages clés sur l’écoute, la collaboration et la persévérance. Les personnages de l’histoire sont issus d’une diversité culturelle et familiale, ce qui suscite la promotion de modèles et de comportements visant l’égalité.

Wynonna Earp: Vengeance (en nomination dans la catégorie Outstanding Film – Streaming or TV)

Faire de la télévision au Canada requiert parfois beaucoup de patience et de persévérance. La production Wynonna Earp, basée sur la bande dessinée IDW de Beau Smith, en est un très bon exemple. Au Canada, la première saison de Wynonna Earp a été diffusée à CHCH, puis la série est déménagée à Space/CTV Sci-Fi Channel pour les trois saisons suivantes, tandis qu’aux États-Unis c’est Syfy qui a diffusé les quatre saisons. Une période d’instabilité financière chez IDW Media Holdings, dont la filiale IDW Entertainment produit la série avec SEVEN24 Films, a entraîné une interruption de deux ans après la troisième saison. En 2019, Cineflix Studios est devenu le coproducteur et le distributeur international de Wynonna Earp, puis Crave a pris le relais pour assurer une quatrième série pour les fans qui ont eu la joie de voir la série remporter le People’s Choice Award, en 2018 et 2020, de la meilleure émission de science-fiction/série fantastique. La production a également remporté un prix Cogeco Fund Audience Choice Award lors de la cérémonie des Canadian Screen Awards en 2022, alors que les actrices Melanie Scrofano, Katherine Barrell et Dominique Provost-Chalkley ont chacune remporté à un moment donné un prix pour leur rôle dans la série. Grâce à ces récompenses récoltées au fil du temps, ainsi qu’aux super fans de l’émission (les « Earpers »), Wynonna Earp s’est taillé une réputation de résilience et reste adorée des fans. Pour boucler la série, le film Vengeance reprend quelque temps après le mariage de Waverly et Nicole. Wynonna revient dans sa ville natale de Purgatory pour combattre une séductrice psychotique, déterminée à se venger d’elle et de tous ceux qu’elle aime.

PHOTO : BEYONG BLACK BEAUTY

Beyond Black Beauty (en nomination dans la catégorie Outstanding Kids & Family Programming or Film – Live Action)

Inspirée du roman à succès du même nom, Beyond Black Beauty est une série initiatique qui suit Jolie Dumont, une cavalière qui aspire à participer aux Jeux olympiques, mais dont l’aventure est brutalement interrompue lorsque sa mère, Janelle, les emmène de leur vie chic en Belgique vers la maison d’enfance de Janelle à Baltimore. Jolie peine à trouver ses racines, mais en tissant des liens avec un cheval fougueux nommé Black Beauty (qui finalement redonnera un coup d’accélérateur à sa carrière olympique), elle apprend à apprécier et à s’approprier le ranch familial, où règnent les cow-boys noirs depuis plus d’un siècle. Dans ce récit multigénérationnel d’adversité, d’humilité et d’amour, Jolie découvre enfin la valeur de la famille et du foyer.

INFOS | https://glaad.org

https://cmf-fmc.ca