CABERNET SAUVIGNON LA JOYA GRAN RESERVA

VINAS BISQUERTT, DO VALLE DEL COLCHAGUA (VALLE CENTRAL, CHILI) 2023

Code SAQ : 14357342 | 16,70$

Voici un cabernet sauvignon végane, au nez rempli d’exotisme. Vous le verrez évoluer subtilement dans le verre, miroitant tantôt des notes herbacées de sauge et d’eucalyptus, tantôt des notes fruitées de mûres et de raisins rouges, et tantôt des notes épicées de poivre et de girofle. Il y a aussi des parfums de bois et de cuir. Cet ensemble pourrait annoncer un vin trop capiteux, mais non, il y a beaucoup de fraîcheur en bouche, et du pep. C’est dense, tannique, boisé et très gourmand, mais ce n’est pas lourdaud. Bon, ce n’est pas pour l’apéro ni pour le bord de la piscine, on s’entend. Mais il sera un bon compagnon de table avec des grillades de viandes persillées et des keftas. Pour le prix, il est bien généreux de sa personne.