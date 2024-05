LOU MASET

DOMAINE D’AUPILHAC-SYLVAIN FADAT, AOP LANGUEDOC (FRANCE) 2021

Code SAQ : 11096116 / 19,60$

Ce vin rouge est un assemblage de cépages variés, qui font la belle vie dans cette région pleine de soleil, qui se baigne dans la Méditerranée. Des raisins cultivés en biodynamie, en symbiose avec la Nature. Dans mon verre dansent joyeusement des notes de terreau, d’eau-de-vie et de fleurs. En bouche, c’est vibrant, avec des éclats de fruits rouges, d’argile et de garrigue. C’est presque dense et très souple à la fois. Tout s’imbrique et se met en valeur. Ce n’est pas facile à analyser, car c’est un vin original, mais ça fonctionne très bien. Un rouge assurément pour la belle saison des grillades.