Place à la 19e piétonnisation… et à une nouvelle voix

Dès d’aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous écris ces lignes, pour vous parler du Village que j’aime, que je dirige et que j’ai à cœur de faire rayonner.

Chaque mois, à travers cette chronique, je vous raconterai la vie du quartier, ses défis, ses beautés, ses projets et je mettrai en valeur ses entreprises uniques. Une façon pour moi, Gabrielle Rondy, directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du Village, de vous tendre la main et d’ouvrir la porte à tout ce qui fait battre le cœur du Village.

PHOTO : GABRIELLE RONDY / CRÉDIT : Mirona Photographie

Et quoi de mieux pour débuter cette nouvelle prise de parole que de vous parler d’un moment fort de notre année : la 19e piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est. Un été où le Village devient un espace libre, festif, accueillant, vibrant — à l’image de nos communautés.

En effet, dès le 16 mai 2025, la rue Sainte-Catherine redeviendra piétonne, entre les rues Saint-Hubert et Papineau. Avec l’arrivée de la quarantaine de terrasses de nos membres, magnifiquement décorées de plantes colorées, je suis certaine que tout comme moi, vous respirerez à nouveau, après l’hiver blanc, froid et long que nous venons de passer.

Je dois d’entrée de jeu prendre un moment pour remercier nos partenaires, sans qui cette piétonnisation ne serait pas possible, tant au niveau financier que logistique : la Ville de Montréal, l’arrondissement de Ville-Marie et la Caisse Desjardins du Quartier-Latin. La collaboration avec ces précieux partenaires est essentielle pour permettre la réalisation d’un projet aussi important. La SDC du Village, c’est une toute petite équipe de 3 personnes formidables qui m’accompagnent, Gilles, Emilie et Eric. On a de la chance de pouvoir compter sur des partenaires aussi engagé·e·s pour réaliser nos projets.

Le retour des « trouples »!

Je sais que vous avez toustes le cœur gros depuis que l’installation «18 nuances de gai», de l’architecte-paysagiste Claude Cormier, a été décrochée pour une dernière fois, à la fin de l’été 2019. L’artiste, qui nous a malheureusement quittés en 2023, souhaitait laisser sa place à une autre œuvre dans le Village. Tout le monde était loin de se douter qu’une pandémie mondiale allait, quelques mois plus tard, paralyser le monde entier et laisser des marques importantes dans le Village, autant au niveau social qu’économique.

D’ici au réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est, par la Ville de Montréal, la SDC du Village travaille d’arrache-pied à concevoir des aménagements temporaires innovants et créatifs, surtout durant la piétonnisation estivale. Mais j’ai fait le choix d’y consacrer une plus petite portion de notre budget, pour laisser une plus grande place à la programmation estivale, afin qu’elle soit plus riche, étendue et diversifiée.

En 2024, grâce à un nouveau partenariat avec le Parc Olympique, nous avons reçu un don de plusieurs bancs du stade, inutilisés en raison des travaux importants qui s’y déroulent. Avec notre architecte, le magicien et rêveur Jean Beaudoin, nous avons créé les « trouples », un assemblage de trois séries de trois bancs du stade. Peints en rose — parce qu’ici, tout est plus beau en rose — les 35 « trouples » ont permis d’asseoir jusqu’à 9 personnes par station, offrant une pause bienvenue pour les aîné·e·s, les familles, les fêtard·e·s et les personnes marginalisées. Concevoir des aménagements pour le Village, c’est réfléchir à des solutions pour permettre à tout le monde d’avoir une place dans le Village, dans le respect et en toute sécurité. Les « trouples » seront bien sûr de retour cette année, de Saint-Hubert à Papineau, pour vous permettre un petit répit sous le chaud soleil de notre artère piétonne.

Autre aspect qui vous est cher : l’horticulture! On le sait, la rue Sainte-Catherine est assez minéralisée. L’ajout de nos 160 bacs à fleurs permet de créer un jardin coloré linéaire qui fait du bien aux yeux et à la planète, et que vous appréciez chaque année. Durant tout l’été, nos Allié·e·s du Village, de notre formidable projet de réinsertion sociale, en partenariat avec la Maison du Père, s’affaireront à donner de l’amour à nos magnifiques plantes afin qu’elles se déploient au maximum. Ce projet, rendu possible grâce au soutien financier de l’arrondissement de Ville-Marie, est rapidement devenu une évidence dans le Village. Vous saluez nos Allié·e·s, les remerciez pour leur travail et vous leur piquez une

sympathique jasette quand vous les croisez. En plus de veiller à l’horticulture, chaque duo des Allié·e·s s’occupera aussi de ramasser les déchets dans l’espace public, pour vous assurer une visite optimale.

La SDC du Village marquera à nouveau la rue en 2025 avec les couleurs de la diversité, pour rappeler à chaque visiteur·euse l’essence de ce quartier si important. On vous a bien vu sur Facebook et sur Instagram, en 2024, mettre en valeur vos plus belles tenues sur notre magnifique ruban aux couleurs du drapeau, alors pourquoi s’en priver cette année! Nous marquerons donc le territoire avec une fresque, qu’on vous laissera découvrir dès le 16 mai 2025! Je ne vais quand même pas tout vous dévoiler!

Dans ma prochaine chronique, j’aurai l’occasion de vous partager toute la programmation qui se déroulera dans le Village durant la piétonnisation. Mais je vous laisse quand même sur un avant-goût : notre weekend de lancement des festivités! Du 16 au 18 mai, on va célébrer en grand cette toute nouvelle édition de la piétonnisation. On le sait, ce sont les terrasses qui vous ont manqué le plus et que vous aurez très hâte de retrouver, entre ami·e·s, collègues de travail ou avec votre partenaire! Dès votre première bière ou spritz savouré, place aux festivités dans la rue, avec une première vente-trottoir des membres de la SDC du Village. Et le vendredi, qui de mieux, pour nous dire que l’été est enfin arrivé, que l’incomparable troupe d’À pieds levés! Il n’y a que leur énergie contagieuse pour commencer l’été avec nous de la meilleure façon possible.

Le 17 mai, Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, nous ferons de la place dans la rue aux organismes qui desservent les communautés 2SLGBTQIA+. En fin d’après-midi, avec la Fondation Émergence, nous nous rassemblerons lors d’un événement festif et spécial. Et puis, place à la 3e édition du Grand championnat national de drag de Montréal, près du Bourbon, où des équipes de drag s’affronteront pour remporter le convoité grand prix. Une compétition déjantée, comme seul le Village sait en offrir. Le dimanche 18 mai, on vous fera vivre un karaoké en plein air où les classiques, les fausses notes et les prestations surprenantes s’entremêleront. Et puisque c’est un long weekend, et que la plupart d’entre vous serez en congé le lundi, et bien une vingtaine d’établissements du Village vous accueilleront pour une autre Nocturne, lors de laquelle vous pourrez fêter jusqu’aux petites heures du matin dans une vingtaine d’établissements. De quoi marquer le début de l’été de la meilleure manière!

Cet été, je vous invite à vous réapproprier le Village, à l’habiter, à le célébrer, à en prendre soin. Ce quartier est le vôtre, que vous y viviez, y travailliez ou que vous y passiez simplement du bon temps. Ensemble, faisons de cette 19e piétonnisation un moment de fierté collective, où le Village rayonne de toute sa diversité, sa résilience et son amour.

Je termine cette première chronique en vous rappelant ceci : nos 255 membres — bars, restos, salles de spectacles, commerces et services — comptent sur vous. Ce sont elles et eux, nos commerçant·e·s, qui gardent le Village vivant au quotidien, par leur accueil chaleureux, leur créativité, leur résilience. Derrière chaque terrasse animée, chaque vitrine colorée, il y a des humain·e·s passionné·e·s qui choisissent, jour après jour, de faire battre le cœur du quartier. Cette piétonnisation, c’est aussi pour leur offrir un été vibrant et porteur d’espoir. Chaque occasion que vous avez, qu’elle soit spéciale, coquine ou courante, est une opportunité de témoigner aux commerçant·e·s engagé·e·s du Village que leur présence est importante.

Ça prend un Village pour faire un Village, et ça prend autant de Villageois·es pour dynamiser et faire vivre notre beau Village!