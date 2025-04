1er mai à l’Aigle Noir, retrouvailles avec Jojo du resto Crystal

Tu t’ennuies du bon vieux resto Au Crystal ? Prépare-toi pour une soirée mémorable de retrouvailles, de rires et de souvenirs ! Le Bar Aigle Noir vous propose le « Retrouvailles du resto Au Crystal – Avec Jojo ».

Jojo, la fameuse serveuse au franc-parler légendaire, sera là, entourée d’anciens employés du restaurant qui ont marqué l’époque. Une occasion unique de retrouver des visages familiers, partager des anecdotes croustillantes et revivre l’ambiance incomparable du Crystal !

AU PROGRAMME : Rencontres avec les anciens employés; Ambiance nostalgique; Anecdotes, musique, surprises et beaucoup d’amour. Invitez vos anciens collègues, clients, amis du Crystal – plus on est de fous, plus on rit !

INFOS | Bai Aigle Noir, le jeudi 1er mai 2025, de 17h à 21h.