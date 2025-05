Un été de culture et de rencontres aux Jardins Gamelin

Du 29 mai au 14 septembre 2025, les Jardins Gamelin reviennent pour une 11e saison placée sous le signe de la culture, de la diversité et de la convivialité. Comme chaque été, la place Émilie-Gamelin, située dans le pôle Quartier latin du Quartier des spectacles, se transformera en gigantesque terrasse verdoyante grâce à des aménagements urbains pensés pour l’occasion et Montréalais·es, visiteur·se·s et touristes seront invité·e·s à se retrouver et socialiser autour d’une programmation culturelle foisonnante, gratuite et accessible à tous·tes, tous les jours.

En prélude à l’ouverture prévue le 29 mai prochain – avec une soirée festive réunissant DJ Blackgold, Shah Frank et Pierre Kwenders – le Partenariat du Quartier des spectacles dévoile aujourd’hui les grandes lignes de la programmation 2025 des Jardins Gamelin pour s’amuser et profiter tout l’été de ce lieu de vie unique au cœur de la ville.

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE DIVERSIFIÉE ET SUR MESURE POUR PROFITER DE L’ÉTÉ CHAQUE JOUR

De la chanson à la danse en passant par le cinéma en plein air, les ateliers créatifs et les soirées cabaret, du lundi au dimanche, les Jardins Gamelin vibreront tout l’été au rythme de 14 séries d’activités présentées dès midi. Les lundis soir, animés par JP Niagara, chacun·e pourra briller avec le grand retour des populaires soirées karaoké dès 18h.

Nouveauté de cette 11e édition, les mardis à 21 h seront réservés à la projection de films en plein air et sur grand écran. Sélectionnés par le Cinéma Public, cinéphiles et curieux·ses pourront ainsi (re)découvrir le meilleur du cinéma québécois et français dans un cadre inédit avec pour la programmation de juin les films Vingt Dieux de Louise Courvoisier (France) (3 juin), Les rayons Gamma de Henry Bernadet (Québec, Canada) (10 juin), C’est pas moi, je le jure! de Philippe Falardeau (Québec, Canada) (17 juin) ou encore La grande séduction de Jean-François Pouliot (Québec, Canada) (24 juin).

Les mercredis, disco et funk s’inviteront à l’heure de la pause dîner avec les Midis Groovy et place à la danse à partir de 18 h. En juin, SPURS invitera débutant·e·s et initié·e·s pour des soirées de danse en ligne. En juillet, 100Lux est de retour pour faire découvrir le streetdance. Les 2, 9 et 23 juillet, le public pourra apprendre les bases du house, du hip-hop et de l’électro avec des professeur·e·s passionné·e·s et, les 16 et 30 juillet, assister à des battles de streetdance où des danseur·euse·s talentueux·euses s’affronteront sous les sons enivrants de la musique. En août, la danse laissera place aux très attendus cabarets : cirque, fantaisie et art queer prendront le relais avec le Cabaret Fierté (6 août), le Cabaret de cirque Carmagnole (13 août), le Cabaret Phénoména (20 août) et le tout nouveau Cabaret Ballroom pour la communauté (Kiki Ball) (27 août).

Les jeudis midi, prenez une pause avec des DJs sélectionnés par Bonne Famille tels que BELLAVIE (5 juin), LU B (12 juin), SAP (19 juin) et TEO2K (26 juin) qui transporteront le public avec des sons aux tonalités de vacances. Les soirs, ce sont Les Jardins d’Illusion qui réinvestiront la place Émilie-Gamelin pour une nouvelle année. En juin, la série débutera avec une sélection de DJs de l’équipe d’Illusion Festival (5 juin) puis, les collectifs KEEP IT DEEP, TURNT et MUSIK ME LUV animeront les jeudis soir suivant de juin.

Pour terminer la semaine, de midi jusqu’à tard le soir, des concerts des artistes de la relève se succéderont tous les vendredis. Une occasion de découvrir en soirée Frantz Lin, Fyore et Sheenah Ko (30 mai), HULI, Sonido Pesao et Less Toches (6 juin), Or Cadre et l’Orchestre Chaabi de Montréal (13 juin), Divina, Fleur de Peau et Barber for the Queen (20 juin) puis CREVLO, Clara Dahlie et Carine Au Micro (27 juin.)

La fin de semaine, petit·e·s et grand·e·s pourront bricoler avec Les Affûtés un samedi après-midi par mois avant de s’initier à la salsa en soirée avec Espace Yambaetous les samedis soir, dès 19 h.

Enfin, les dimanches après-midi seront consacrés aux familles avec une série d’animations ludiques en juillet et en août. Pour clore la fin de semaine en beauté, en soirée, la série 5 à 7 Fréquence Collective proposera tout l’été un concept original d’écoute musicale collective animée en compagnie de collectifs de DJs et de radios passionné·e·s de découvertes comme Or Cadre (1er juin), Bye bye mon cowboy (8 juin), Tumbao MTL! (15 juin), Transpacific Express (22 juin) ou encore Whose Vibe (29 juin).

DES FESTIVALS PARTENAIRES POUR DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

Comme à son habitude, cette 11e saison sera ponctuée et enrichie de plusieurs festivals partenaires tel que le festival Accès Asie qui investira les lieux pour sa soirée de clôture le 31 mai. MUTEK (18 juillet), Haïti en folie (25 juillet), Fierté Montréal (31 juillet et 1er août), Présence autochtone (août) ou encore Quartiers danses (deux midis en septembre) agrémenteront également la programmation avec des activités inédites.

En tout temps, Montréalais·es, visiteur·se·s et touristes pourront aussi profiter du casse-croûte proposé par Les Survenants, d’un jardin urbain animé par Sentier Urbain, d’un aménagement et d’une scénographie imaginés par En temps et lieu ainsi que de jeux géants.

INFOS | LES JARDINS GAMELIN Du 29 mai au 14 septembre 2025, à la Place Émilie-Gamelin, Quartier des spectacles, dans la partie Ouest du Village. Ouverts tous les jours, du Mardi au samedi de midi à 23 h. le Dimanche et lundi de midi à 21 h. Toutes les activités sont gratuites. https://jardinsgamelin.com/fr/accueil