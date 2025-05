L’un des pires bals de l’histoire de Drag Race All Stars (épisode4/saison10)

C’est l’heure d’accueillir le deuxième groupe de la franchise All Stars de RuPaul’s Drag Race, alors que Jorgeous, Tina Burner, Nicole Paige Brooks, Kerri Colby, Lydia Butthole Kollins et Mistress Isabelle Brooks ont fait leur entrée en offrant l’un des bals les plus décevants de l’histoire, lors du 4e épisode de la 10e saison.

Parlons d’abord des looks d’arrivée des six nouvelles reines. Si Tina Burner a laissé de côté ses looks rouge-orange-jaune qui ont fait sa renommée pour les mauvaises raisons, sa robe argentée, sa cape et la grosse étoile collée sur ses cheveux roux ont quand même illustré son manque de goût.

Kerri Colby s’est présentée avec un ensemble de velours mauve avec des touches violettes. C’était mignon, mais un brin décevant pour une artiste habituellement spectaculaire.

Seize ans après avoir tourné la 2e saison de Drag Race, Nicole Paige Brooks est revenue dans nos écrans avec un ensemble et une cape rouges, ainsi que des cheveux roux, comme si elle était le mash-up rapide des deux précédentes. En analysant son look, on ne peut faire autrement que d’imaginer qu’elle ne sera pas à la hauteur, à l’image de sa drag daughter Phoenix dans le groupe précédent.

Mistress Isabelle Brooks est arrivée avec un énorme manteau de plumes noires, avant de révéler une robe de dentelle de la même couleur et des cheveux montés. Même si elle n’a jamais fait la différence entre le bitchage hilarant entre drags et la méchanceté crasse, on doit s’incliner devant sa beauté.

Tout juste sortie de la saison 17, Lydia Butthole Kollins portait une robe faite avec un tissu ressemblant à un sac de patates élimé : difficile à décrire, mais certainement plus mémorable que les autres.

Jorgeous avait l’air d’une fée avec sa petite robe ajustée et sa traîne avec du corps, oscillant entre le blanc et le rose saumon.

L’atelier célèbre

Les six concurrentes ont découvert le système de pointage. Puis, elle ont appris qu’elles devraient créer un look de haute couture à partir de huit éléments qu’elles trouvaient dans huit énormes boules de billard noires numéro 8.

Dans l’atelier, on a observé Lydia retrouver les lieux peu de temps après l’avoir quitté. Mistress et Tina semblait déjà se craindre. Les Brooks ont envisagé une improbable alliance, tout comme les trois filles du Texas (Kerri, Mistress et Jorgeous).

Après avoir entrepris leur création et discuté de leur évolution avec la reine-mère, les six participantes s’évaluaient, se jugeaient, s’agacaient et s’amusaient, jusqu’à ce que Tina et Mistress se crêpent le chignon. Une autre façon de démontrer qu’elles sont deux insécures qui ont encore besoin d’écraser les autres et de se prouver pour sentir qu’elles ont de la valeur.

8 bal eleganza

Place au défi principal! D’entrée de jeu, Jorgeous a paradé une robe triangulaire, avec une frange lousse au centre, des éléments mal collés et une cap jaune. Décevant.

Kerri portait un top en denim texturé mettant en valeur son bustier, une simili jupe faite d’un rideau à billes et une sculpture sur la tête. Rien pour appeler sa mère.

Lydia a mélangé les tissus zébré, jaune et rose, lui donnant des airs country et clownesques. On ne sait pas encore si on a trouvé ça hideux ou sublime, mais on salue l’audace!

Misstress a écarquillé bien des yeux avec sa robe : le bas fait avec un tissu en léopard, le haut en cuir brun, les cheveux électrocutés et un sac à main aux airs candides. C’était magnifiquement réalisé, mais ça ressemblait aux silhouettes qu’elle a présentées sans arrêt durant sa saison. Elle a d’ailleurs affirmé ne pas avoir changé, parce qu’elle aurait dû gagner la première fois. Mmmoui…

Nicole ne semblait pas gênée de porter un maillot bleu métallique avec des étoiles collées et d’autres qui pendouillaient. Elle a même osé dire qu’elle s’était inspiré d’une création passée de Suzanne Bartsch devant elle. En réalité, ça ressemblait à un collage d’un.e enfant de la maternelle.

Finalement, Tina a épaté la galerie avec un manteau de cuir brun agrémenté de fourrure-tapis aux poignets et autour du cou, avant de révéler un pantalon doré taille haute et un top métallique de couleur bronze. Magnifique!

Au final, Tita et Lydia ont fini dans le top 2, avant de s’affronter sur la chanson Love Sensation. Les deux étaient investies et drôles, mais Lydia a coiffé Tina au fil d’arrivée. Quelle entrée dans la compétition!