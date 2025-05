Des voleurs ont utilisé Grindr pour attirer un scientifique et le tuer

Les autorités avaient initialement pensé qu’Alessandro Coatti avait été confondu avec une autre personne par des groupes criminels rivaux, mais la police colombienne pense maintenant qu’un groupe local de voleurs a utilisé Grindr pour attirer un microbiologiste de 38 ans, basé à Londres, vers la mort avant d’être démembré, le mois dernier, rapporte le journal local El Tiempo.

Alessandro Coatti, un Italien qui avait récemment quitté son poste à la Royal Society of Biology (RSB) après huit ans en tant que responsable de la politique scientifique, a été vu pour la dernière fois quittant son auberge dans la ville côtière de Santa Marta le 4 avril. Il s’était enregistré la veille et avait déclaré vouloir en apprendre davantage sur la flore et la faune locales.

La tête, les mains et les pieds de Coatti ont été retrouvés dans une valise près du stade Sierra Nevada le 6 avril. Son torse et d’autres parties de son corps ont été découverts le lendemain dans une autre valise sous le pont Minuto de Dios. Le 8 avril, ses jambes ont été retrouvées dans un sac de café dans le quartier de Villa Betal.

La police a d’abord pensé que Coatti avait été victime d’une guerre violente entre gangs rivaux à Santa Marta, selon The Guardian.

Ils pensent désormais qu’il a été attiré vers la mort par un groupe local de voleurs ciblant leurs victimes via Grindr. La police pense qu’ils l’ont attiré dans une maison abandonnée avec l’intention de l’endormir en utilisant de fortes doses de scopolamine (connue sous le nom de « souffle du diable »). Cependant, un médecin légiste a déterminé que Coatti est mort à la suite de coups violents à la tête.

La militante des droits humains Norma Vera Salazar a déclaré que 13 meurtres similaires avec démembrement avaient été recensés dans la région au cours de l’année écoulée.

« L’exposition publique des corps est une forme de contrôle social qui empêche les gens de demander de l’aide aux autorités », a-t-elle expliqué, selon The Daily Mail.

Le maire de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, a offert une récompense de 50 millions de pesos (environ 11 300 $) pour toute information sur l’affaire.

« Ce crime ne restera pas impuni », a déclaré Cuello dans un communiqué sur les réseaux sociaux. « Les criminels doivent savoir que le crime n’a pas sa place à Santa Marta. Nous les traquerons jusqu’à ce qu’ils soient traduits en justice. »

La famille de Coatti suivait apparemment ses déplacements et a contacté les autorités lorsqu’il a disparu.

Connu sous le nom de « Ale » par ses proches, Coatti a été chaleureusement salué par ses collègues de la RSB.

« Ale était drôle, chaleureux, intelligent, aimé de tous ses collègues, et il manquera profondément à tous ceux qui l’ont connu et côtoyé », a déclaré la RSB dans un communiqué le mois dernier. « Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ces temps terribles. »

Santa Marta est la plus ancienne ville d’Amérique du Sud et célèbre cette année son 500e anniversaire.