Priyanka sert de fabuleux drag brunchs au petit écran

Vous aimez les mimosas, les déjeuners gargantuesques et l’énergie des drags le matin ? Il se peut que vous tombiez en amour avec Drag Brunch Saved My Life (Crave), l’émission dans laquelle Priyanka vient en aide à des restaurants ontariens en mettant sur pied des drag brunchs aussi colorés que populaires.

D’où vient cette idée de « sauver » des propriétaires de restaurants avec les drag brunchs ?

Priyanka : J’ai créé le concept avec Daniel Birnbaum dans mon salon. On a développé l’idée, on en a parlé à Bell (propriétaire de Crave) et on a obtenu le feu vert ! J’ai cru très fort en notre concept à la minute où nous y avons pensé. Mon objectif principal est de prendre le drag et de l’amener à l’extérieur des espaces queers habituels, parce que je suis convaincue que nous pouvons divertir tout le monde.

Tu as coanimé la 4e saison de We’re Here. Quelles sont les différences entre les deux émissions ?

Priyanka : We’re Here était une expérience fabuleuse : cette émission est tellement puissante et importante ! Cela dit, les deux projets sont bien différents. Dans Drag Brunch Saved My Life, on ne se concentre pas uniquement sur des personnes 2SLGBTQ+. Et au lieu de mettre des humains en drag, on met des restaurants en drag pour les aider à aller mieux financièrement. Je sais ce que c’est d’investir tout ce que tu as dans une passion, alors je voulais aider les gens qui décident de suivre leurs rêves, indépendamment de leur orientation sexuelle.

Pourquoi l’émission se déroule-t-elle uniquement en Ontario ?

Priyanka : Pour la première saison, on avait besoin de tester notre idée près de la maison pour voir si ça fonctionnait bien. Qui sait ce qui va se passer si une autre saison est produite ? On croise les doigts !

Puisque tu côtoies des vedettes internationales depuis des années, comment était-ce

d’auditionner des drags locales à chaque épisode ?

Priyanka : Les drags locales sont les meilleures ! Chaque artiste qui a auditionné à l’émission avait une perspective différente sur le drag, une histoire super intéressante et presque toujours (neuf fois sur dix) de très bonnes performances. Au fond, ce n’est pas parce que des drags ont une réputation internationale qu’iels sont nécessairement les meilleur.e.s. Il y a tellement de talent local et j’adore pouvoir le mettre en lumière avec l’émission.

À quel point était-ce étonnant de voir autant de gens ouverts à recevoir l’aide des drags ?

Priyanka : J’étais très surprise ! C’est énorme de voir des propriétaires de restaurants me contacter pour obtenir de l’aide. Ça montre à quel point le monde est en train de changer.

Quelle place les drag brunchs occupent-ils dans ta carrière ?

Priyanka : Tous les drag brunchs auxquels j’ai participé avant RuPaul’s Drag Race ont été essentiels dans mon développement. J’adorais voir à quel point ça procurait de la joie, que ça pouvait être payant pour nous et qu’il fallait se mettre en drag si tôt que personne n’arrivait à le croire. C’est un bon terrain de jeu pour se définir en tant que performeur.euse. Comme c’est difficile de divertir les gens durant le jour, les drag brunchs sont un bon test.

À quoi ressemble l’impact de l’émission des semaines/mois après votre passage ?

Priyanka : Ça a aidé la plupart des restaurants grâce à l’énorme visibilité qu’on leur a

donnée. Par exemple, en 2024, Bloom Bistro avait vécu une fête des Mères très difficile et les critiques étaient si mauvaises que ça plombait leur entreprise. Un an plus tard, le restaurant était plein et iels ont pu offrir un super show. Notre aide allait bien au-delà de l’organisation d’un drag brunch. Je suis heureuse de voir qu’iels ont du succès grâce aux nombreux outils qu’on leur a fournis.

Dans un autre ordre d’idée, plusieurs personnes espèrent qu’il y aura une autre saison de Drag Race All Stars All Winners et que tu en feras partie. Accepterais-tu l’invitation ?

Priyanka : Moi aussi, j’espère qu’il y aura une deuxième saison ! Ce serait fantastique ! Par contre, je ne sais pas encore quelle serait ma réponse. Ça va dépendre du point où je serai rendue dans ma vie et dans mon parcours. Qui sait ?

Quand reviendras-tu à Montréal ?

Priyanka : J’adore Montréal ! J’ai présenté ma tournée mondiale Devastatia au Studio TD et il y avait tellement de gens. C’est sûr à 100 % que je vais présenter un spectacle à Montréal lors de ma prochaine tournée. Les fans chez vous sont différent.es. Iels me font sentir très heureuse et en sécurité. J’ai hâte d’y retourner !

INFOS | DRAG BRUNCH SAVED MY LIFE sur CRAVE avec Priyanka