La finale — un peu pétard mouillé — de RuPaul’s Drag Race All Stars 10 (Épisode 12)

Une gagnante assez prévisible, une élimination jouissive, sept lipsyncs pour la plupart divertissants : la grande finale de RuPaul’s Drag Race All Stars 10 aura été divertissante, mais décevante. Divulgâcheurs à venir!

Dès le début de ce douzième épisode, les fans obtiennent la confirmation attendue depuis une semaine : Mistress Isabelle Brooks (MIB) ne reviendra pas pour la finale. Il s’agit d’un énorme soulagement pour toutes personnes ayant en horreur la méchanceté dégoulinante qui tente de se dissimuler derrière le caractère bitchy des drags.

À la place de MIB, c’est Kerri Colby qui a été invitée par les juges en tant que wild card au LalapaRuza Smackdown for the crown. Au programme : sept lipsyncs jusqu’à la couronne!

Surprise! Afin de déterminer l’ordre de passage et les duos qui d’adversaires, les reines doivent participer à une version toutes étoilées de Rate-a-Queen en classant leurs concurrentes selon le calibre de performance attendu de chacune. Ensuite, la première affronte la huitième, la deuxième performe contre la septième et ainsi de suite.

Selon les résultats dévoilés par la production, dont on apprend à douter quand on suit Drag Race depuis des lunes, Ginger Minj a été classée en première position. Face à elle, on retrouve Kerri Colby au huitième rang. Sur la chanson Disease de Lady Gaga, on sent vite l’intensité de Kerri et le charisme de Ginger. Puis, on a l’impression que Kerri est occupée à être belle, avant de revenir aux paroles, pendant que Ginger – bien qu’avalée par ses vêtements – porte la chanson du début à la fin. Avantage : Ginger.

En deuxième position, on retrouve Lydia Butthole Kollins contre Irene the alien, placée au septième échelon. Lorsque la chanson Joy Ride de Ke$ha commence, les deux se révèlent sexy et langoureuses. Lydia laisse tomber le bas de sa robe. Irene fait flotter son manteau-robe avant de retirer deux morceaux, en oubliant de nous faire ressentir la chanson, alors que Lydia, en contrôle, offre une performance plus claire. Avantage : Lydia.

Véritable choc des titans : Jorgeous et Aja, les deux meilleures danseuses de la compétition, s’affrontent sur Party Lights de Natalie Cole. Pendant que Jorgeous prend des airs de sauterelle, Aja se montre énergique et camp, avant d’enlever sa capine de sœur volante et de nous plonger dans une ambiance de messe gospel. En parallèle, Jorgeous connecte avec les juges avec panache. Les acrobaties s’enchaînent. Les deux offrent un niveau de performance particulièrement élevé et Jorgeous finit par obtenir la faveur de la reine-mère.

Le dernier lipsync de la ronde préliminaire oppose deux amies très proches, Daya Betty et Bosco, sur la chanson Show me how you burlesque de Christina Aguilera. Dès les premiers instants, Bosco retire quelques plumes et met en valeur son corps fantasmagorique. Daya garde le cap et donne tout ce qu’elle a, mais Bosco est carrément hypnotisante, un peu comme si elle présentait un numéro maintes fois répété, sans nous offrir du réchauffé. Avantage : Bosco.

Demi-finales crève-cœur

Dans un duel entre Bosco et Ginger sur la chanson Raise your glass de P!nk, on apprécie le côté très expressif de Ginger. Drôle et investie, Bosco n’est pas aussi bien mise en valeur dans cet univers pop-rock. Si la chanson ne semble convenir à aucune des deux, Ginger est néanmoins invitée à la finale.

Elle découvre son adversaire en assistant au combat entre Jorgeous et Lydia sur un autre classique, Whenever, Wherever de Shakira. Les deux connaissent visiblement toutes les nuances des paroles de la chanteuse colombienne. Si Lydia s’amuse avec sa personnalité cooky, Jorgeous vend du sexe et bouge terriblement bien. De seconde en seconde, on sent toute l’expérience de la nymphette prendre le dessus.

Lors de la grande finale, la vétérane rajeunie Ginger Minj affronte la jeune expérimentée Jorgeous. En se mouvant sur It’s Raining Men du groupe The Weather Girls, les deux artistes offrent un niveau d’intensité similaire. Si Jorgeous est définitivement plus sexy et fluide dans ses mouvements, Ginger propose une interprétation de calibre supérieur. En effet, les tours de Jorgeous ne viennent pas à bout de l’humour de Ginger qui est, sans surprise, sacrée grande gagnante de la saison.

Elle repart entre autres avec une couronne, un sceptre et 200 000$, alors que Jorgeous quitte les studios avec 25 000$. Ginger déborde de talent et sa personnalité est hautement attachante, mais le traitement de la production à son égard a gâché la fête. Vraiment dommage!