Équipe Montréal en bref

Gala

Équipe Montréal tiendra son 30e gala annuel le samedi 4 octobre 2025. Mettez cette date à votre agenda

Postes bénévoles à combler

Équipe Montréal cherche à compléter son conseil d’administration : VP au développement : responsable des partenariats et commandites. Agent·e de liaison : responsable de maintenir des relations avec les groupes membres, de participer à leurs activités et de soutenir le développement de nouveaux groupes. L’un de ces postes t’intéresse ?

Écris à [email protected]

Gratuit pour les membres

En collaboration avec l’organisme DiverGenres, Équipe Montréal organise un atelier sur la transidentité et l’écriture inclusive. Samedi 20 septembre, de 13 h à 16 h, au bar Le Cocktail. Gratuit pour les membres d’Équipe Montréal ! Infos et inscription : equipe-montreal.org

C’est la Fierté qui arrive !

Voici les activités en plein air avec Hors Sentiers :

• Samedi 2 août : Montagne du Tranchant & rivière L’Assomption (rando + canot)

• Samedi 9 août : La Campagnarde, Granby–Waterloo (vélo)

• Samedi 9 août : Mont Abraham via Bettell & Long Trail, Vermont (rando)

• Samedi 16 août : Parc nature du Lac Beattie, Lachute (rando)

• 16 au 23 août : Voyage d’été en chalet – Parcs du Bas-du-Fleuve (rando, vélo, baignade, kayak)

• Samedi 23 août : Sentier de l’Escapade, mont Rigaud (rando)

• Samedi 31 août : Sentier nature Tomifobia, Ayer’s Cliff (vélo)

• 29 août au 1er septembre : Séjour en chalet au parc de la Montagne du Diable, Ferme-Neuve (rando, canot, kayak)

Info et inscription : horssentiers.ca

Club Bolo : place à l’été !

Le Club Bolo prend une pause estivale et sera de retour pour la session d’automne, dès le 5 septembre 2025. Venez nous voir durant la Fierté :

• 3 août : prestation avec Lisa LeBlanc à l’Esplanade Tranquille (Place des Arts)

• 9 août : kiosque à la Journée communautaire avec 3 enseignements de danse

• 10 août : participation au défilé de la Fierté

Suivez nos activités sur clubbolo.com ou via notre page Facebook. Inscription au Bolo Hebdo : [email protected] ou [email protected]

Cours au Centre Yvon Deschamps (ASCCS) Au plaisir de vous ren-country !

514-849-4777 www.clubbolo.com

Ganymède à la Fierté

L’Ensemble vocal Ganymède sera présent à deux événements pendant la semaine des Fiertés :

• 3 août : Messe de la Fierté, cathédrale Christ Church

• 9 août : Journée communautaire – prestations de 15 minutes toutes les heures + kiosque de rencontre

Rejoignez-nous également pour la session d’automne, en préparation d’un concert de Noël conjoint, début décembre.

Club de Soccer LGBT+ de Montréal / Match de la Fierté 2025

Mercredi 6 août, dès 18 h, au Parc Baldwin (Plateau-Mont-Royal). Au programme : Match amical ouvert à tou·te·s, Rafraîchissements et collations, Rencontre des membres et socialisation; Souliers de soccer et protège-tibias fortement recommandés. Rain or shine – amenez vos ami·e·s ! Et si vous ne pouvez y être : Matchs amicaux tous les mercredis, 18 h, au Parc Baldwin. Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Adhésion saisonnière : 30 $ (ou contribution suggérée de 5 $ par séance). Première fois gratuite! Au plaisir de vous voir sur le terrain !

Pickle LGBTQ+ MTL

Ton point de ralliement pour les personnes LGBTQ+ (et leurs allié·es) qui aiment le pickleball… ou veulent le découvrir ! Objectif : mettre sur pied une ligue d’automne pour jouer régulièrement. D’ici là, le groupe servira de plateforme pour :

– organiser des parties amicales,

– proposer des événements sociaux,

– partager des infos sur les terrains à Montréal et les environs,

– offrir conseils, anecdotes et bonne humeur !

Quel que soit ton niveau (2.0 à 5.0), tu as ta place ici. Valeurs : respect, inclusivité, plaisir.

Dink, smash et sois fabuleux·se ! Facebook : Pickle LGBTQ+ MTL [email protected]

Galopins Frontrunners de Montréal

Les Galopins et Galopines, c’est un groupe convivial et inclusif de course et de marche. Rendez-vous : Tous les lundis, 18 h. Tous les samedis, 9 h 30. Lieu : au pied du mont Royal, près du monument George-Étienne Cartier. Durée : environ 1 h 30. Beau temps, mauvais temps. Après l’effort, le réconfort : brunch rituel en groupe ! D’autres activités complètent l’expérience : parcours urbains, 5 à 7, soupers collectifs, escapades hors Montréal. 30 ans d’activités au sein de la communauté montréalaise !

facebook.com/galopinsmontreal

[email protected]

EN ROUTE VERS LES GAY GAMES – VALENCE 2026

Vous y allez ? Afin de préparer la délégation montréalaise, Équipe Montréal souhaite connaître les personnes qui participeront aux Gay Games à Valence en 2026. Si vous êtes inscrit·e dans un sport qui ne fait pas partie des équipes membres d’Équipe Montréal (athlétisme, cyclisme, plongeon, autodéfense, arts martiaux, golf, powerlifting, tennis de table, triathlon, lutte, etc.), veuillez contacter Équipe Montréal à [email protected] pour nous transmettre vos coordonnées ainsi que le sport choisi. Nous pourrons ainsi entrer en contact avec vous concernant le costume de la délégation et les services offerts avant et pendant les Jeux.