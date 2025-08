La Fierté s’affiche à l’ONF avec des documentaires percutants

Lors des trois jours de projections en salle, présentés par l’Office national du film du Canada, accompagnés d’un volet en ligne accessible partout et pendant toute la durée du festival, le public est invité à découvrir des œuvres cinématographiques qui bousculent, émeuvent et inspirent. Nous vous présentons ici deux documentaires à ne pas manquer.

D’abord, le mardi 5 août 2025 sera présenté En Marche: L’Amour et la Résistance Queer, un documentaire canadien produit par l’ONF et réalisé par le Winnipegois Noam Gonick, qui capture les moments clés qui ont déclenché le mouvement 2SLGBTQI+ et son activisme au Canada. Afin de revisiter les luttes et les victoires du mouvement, nous sont présentés des images d’archives, ainsi qu’une quarantaine de témoignages de gens impliqués dans la communauté (surtout torontoise), mentionnons les scénaristes Tim McCaskell et Hugh Brewster, l’historien Tom Hooper, l’artiste drag Fontaine, le vidéaste Richard Fung, le cinéaste John Greyson, l’humoriste Robin Tyler, l’artiste instigateur de Sex Garage Nicolas Jenkins, l’activiste Amy Gottlieb, sans oublier Svend Robinson, premier parlementaire au monde à faire son coming out en tant que gai. Il nous raconte d’ailleurs ses motivations, mais également les conséquences d’un tel geste en 1988.

On revient également sur l’histoire du Gay Liberation Front, du journal The Body Politic, de l’organisation L.O.O.T, de l’opération Soap dans les saunas torontois et la manifestation qui s’en est suivi, sans oublier les conséquences de l’épidémie du VIH/SIDA, qui « a décimé la plus grande partie des leaders militants gais canadiens ». On y évoque également les réalités bispirituelles, celles des jeunes trans et des personnes racisées, par exemple le Black Lives Matters au défilé de Toronto ou encore la formation du collectif HOLA pour les homosexuelles de descendance latine.

En Marche: L’Amour et la Résistance Queer relate également l’histoire de la Québécoise Jeanine Maes, internée à l’hôpital psychiatrique de Saint-Jean-de-Dieu pour son lesbianisme; un moment fort du documentaire. On y évoque non seulement son fameux passage à la télévision de Radio-Canada où elle clame son lesbianisme, mais on la retrouve en chair et en os, commentant son histoire. Un rare moment. Autre moment fort, rappelons que c’est au Québec qu’ont eu lieu les premières avancées des droits LGBTQ + en Amérique du Nord avec l’intégration de l’orientation sexuelle dans la Charte des droits et libertés québécoise en décembre 1977 (on y souligne que le Canada est le premier pays au monde à interdire la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle). On y évoque également les descentes au Truxx et au Sex Garage et les manifestations qui s’en suivirent, dans ce film dédié à tous celles et ceux qui ont « quitté le trottoir pour investir la rue »!

Présenté le mercredi 6 août, le documentaire tchécoslovaque I’m Not Everything I Want to Be réalisé par Klára Tasovská porte sur la vie et la carrière de la photographe tchèque Libuse Jarcovjakova, connue pour ses photographies de la scène underground LGBTQ pragoise avant la dépénalisation de l’homosexualité au pays. Présenté en avant-première au Festival international du film de Berlin, puis projeté en compétition internationale au Festival du nouveau cinéma 2024, il y remporte le prix de l’innovation Daniel Langlois ainsi que le prix Fierté Montréal, octroyé chaque année au meilleur film 2SLGBTQ+ de la programmation du FNC.

INFOS | Mardi 5 aout 2025 à 18h. En Marche: L’Amour et la Résistance Queer de Noam Gonick (Canada). Mercredi 6 août 2025 à 18h. I’m Not Everything I Want to Be de Klára Tasovská (Czechoslovaquie) Salle Alanis-Obomsawin de l’Office national du film du Canada, 1500 Balmoral. Également présentés en ligne, pendant la durée du festival.