À Ottawa (aussi), la Fierté divisée par la cause palestinienne

Dimanche après-midi, le défilé annuel de la Fierté dans la capitale a été brusquement annulé. La parade, qui devait longer la Colline du Parlement, a été immobilisée et prise en otage pendant près d’une heure par un sit-in mené par le collectif Queers for Palestine-Ottawa. « Nous participons aujourd’hui au défilé pour affirmer très clairement que notre Fierté n’est pas à vendre », a déclaré le groupe dans un communiqué.

Les militants ont incité la foule à reprendre leurs slogans, parmi lesquels : « Nous sommes queers, nous sommes trans, libérer la Palestine est notre demande. » L’une de leurs représentantes, Emily Quaile, a affirmé que le blocage visait à obtenir des excuses du maire Mark Sutcliffe : « Nous avons arrêté le festival parce que le maire d’Ottawa a refusé de nous parler. Nous demandons des excuses pour l’année dernière. »

La réaction du maire

Sur le réseau social X, le maire Sutcliffe s’est dit « profondément regrettable » qu’un groupe de militants ait choisi de bloquer la marche : « Je compatis avec nos nombreux résidents qui ont été privés de l’occasion de participer à cette célébration de la joie, de la résilience et de la communauté. À l’heure où les droits des personnes 2SLGBTQIA+ sont menacés à travers le monde, il est essentiel de témoigner notre solidarité. Ottawa devrait toujours être un lieu d’inclusion, où chacun se sent le bienvenu. »

Il a rappelé avoir participé à plusieurs événements de la Fierté tout au long de la semaine, dont la levée du drapeau arc-en-ciel à l’hôtel de ville, insistant sur son engagement à titre de citoyen et de maire.

Des organisateurs pris de court

Pour les organisateurs de Fierté dans la capitale, l’annulation s’est imposée comme un pis-aller. « Nous avons tenté d’apporter des modifications de dernière minute au parcours afin que le défilé puisse se poursuivre, mais nous n’y sommes malheureusement pas parvenus », a expliqué le porte-parole David Breault. Les activités prévues en soirée, elles, ont été maintenues.

L’organisation avait pourtant tenté de désamorcer les tensions en retirant de son site web une déclaration pro-palestinienne publiée en 2024, qui avait suscité de vives réactions et valu le retrait de plusieurs soutiens institutionnels et politiques.

Entre déception et compréhension

Dans la foule, les réactions ont été contrastées. « La fierté d’être pride, on est ici pour ça. On n’est pas ici pour renverser tout le monde », a déploré une participante. Une autre, venue avec son enfant, a dit partager la cause palestinienne, mais estimait qu’« un jour par an, nous devrions mettre de côté toutes nos différences pour ce défilé ».

À l’inverse, d’autres ont salué le coup d’éclat comme un message fort. Un manifestant filmé sur vidéo a appelé les élus ayant boycotté l’événement l’an dernier à présenter leurs excuses, demandant à Fierté dans la capitale de réaffirmer son engagement en faveur de la Palestine.

Une fracture persistante

L’épisode ravive une blessure déjà ouverte. En 2024, la déclaration de solidarité de Fierté dans la capitale avec la Palestine avait entraîné un boycott du défilé par plusieurs élus et organismes, du maire au milieu hospitalier. Pour certains militants, ce retrait constituait une trahison : « Vous n’étiez jamais de vrais alliés », a lancé l’artiste trans Lionel Lehouillier, ancien président de Trans Outaouais.

Cette année, le blocage de Queers for Palestine replace la cause au cœur de la parade, quitte à priver des milliers de personnes LGBTQ+ de leur moment de visibilité. Pour ses partisans, c’est un acte nécessaire de résistance. Pour ses détracteurs, c’est une prise en otage d’une fête censée rassembler.

Une question sans réponse claire

Au final, l’annulation du défilé d’Ottawa illustre une tension profonde et pose (à nouveau) la question suivante : la Fierté doit-elle être un espace de solidarité avec d’autres luttes, au risque de la division, ou doit-elle préserver avant tout sa mission de rassemblement LGBTQ+ ? La réponse demeure ambiguë et incertaine. L’édition 2025 de la Fierté dans la capitale restera marquée par l’impossible conciliation entre célébration et contestation. Pour certains, la cause palestinienne redonne un souffle militant à un événement jugé trop commercialisé. Pour d’autres, elle détourne la marche de son objectif premier, laissant une communauté fracturée et privée de son moment de visibilité.