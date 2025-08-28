34e Dinah à Palm Springs : la fin d’un cycle, le début d’un autre

Du 24 au 28 septembre 2025, Palm Springs accueillera la 34e édition du Dinah, le plus grand festival lesbien au monde. Cette année marquera un moment charnière : sa fondatrice Mariah Hanson tire sa révérence après plus de trois décennies de fête, de culture et de visibilité queer. En tête d’affiche, on retrouve les icônes de The L Word Kate Moennig et Leisha Hailey, la rappeuse new-yorkaise Princess Nokia, l’inoubliable Crystal Waters, ainsi que SkyDxddy, Only1 Theory, Xana et Mariah Counts.

Entre hommage au passé et ouverture vers l’avenir, Hanson nous confie ses réflexions pour cette « grande finale ».

Pour celles qui rêvent encore de participer au Dinah, rassurez-nous : est-ce vraiment la fin?

Mariah Hanson : Non, le Dinah ne s’arrête pas. Je vais continuer à le produire tant qu’un·e successeur·e n’aura pas été trouvé·e. Ensuite, je passerai le flambeau, mais la fête continuera. Vous pouvez donc garder le Dinah sur votre bucket list : il sera là pour encore longtemps.

Quand vous avez lancé l’événement il y a 34 ans, pensiez-vous qu’il durerait aussi longtemps?

Mariah Hanson : Pas du tout! Je n’avais aucune idée de l’ampleur que ça prendrait. Mais le Dinah a grandi avec une telle force qu’il est désormais incontournable. Ce week-end est unique : rassembler des femmes queer du monde entier à Palm Springs crée une énergie impossible à reproduire ailleurs. C’est ce qui explique sa longévité.

Quels ont été les plus grands défis à relever au fil des années?

Mariah Hanson : Il y en a toujours. Un hôtel qui change de propriétaire, une pandémie, des pressions politiques… Produire un festival, c’est s’adapter en permanence. Mais chaque défi est aussi une occasion d’innover. Je crois qu’en menant avec le cœur et une conscience claire de ce qui est juste, on trouve toujours la bonne voie.

Mariah Hanson

Pourquoi décider d’arrêter maintenant?

Mariah Hanson : Parce que c’est le bon moment. J’ai envie de me recentrer, de me donner la liberté

d’explorer d’autres projets. Et puis, il est temps de laisser une nouvelle vision prendre le relais. C’est doux-amer, bien sûr, mais je ressens surtout de la gratitude et de la joie.

Est-ce difficile de céder votre « bébé »?

Mariah Hanson : Oui et non. Le Dinah est mon bébé, mais il n’aurait jamais atteint cette envergure sans un véritable village autour de moi. Mon équipe est incroyable, et j’ai reçu énormément de soutien. Je sais que l’événement restera entre de bonnes mains.

Dans plusieurs villes, on a vu des institutions queer disparaître après la pandémie. Comment expliquez-vous que le Dinah ait résisté?

Mariah Hanson : Le Dinah est fort parce qu’il est vital pour la communauté. C’est une expérience transformatrice : les gens repartent changés. Cela crée une fidélité extraordinaire. Évidemment, la pandémie a frappé durement tout le secteur. Les coûts ont explosé, et beaucoup de festivals ont dû répercuter ça sur les prix. Nous, on a choisi de maintenir nos tarifs aussi stables que possible, parfois même de les baisser, en cherchant constamment à être plus efficaces.

En 34 ans, vous avez vu la communauté LGBTQ+ évoluer. Quel regard portez-vous sur ces changements?

Mariah Hanson : On a gagné des droits importants, mais ils restent fragiles. On avance, puis on recule. C’est pourquoi nous devons rester vigilants et unis. Tous les droits sont des droits humains, et notre solidarité doit s’étendre à toutes celles et ceux qui subissent encore des attaques ou des injustices. Le combat n’est jamais terminé.

Quels sont vos plus beaux souvenirs du Dinah?

Mariah Hanson : Macy Gray qui m’a chanté une chanson, la présence de ma mère à mes côtés, et surtout les rires partagés avec mon équipe. Les situations absurdes qui finissent en fous rires, ce sont ces moments qui me rappellent pourquoi c’est un événement si formidable à produire.

Et la suite pour vous?

Mariah Hanson : Du pickleball, de l’équitation, écrire un livre, peut-être un podcast… pourquoi pas? Après 34 ans de Dinah, je me donne la permission d’explorer de nouvelles aventures.

INFOS | Le Dinah 2025 aura lieu au Riviera Resort & Spa de Palm Springs du

24 au 28 septembre. Pour la programmation et les billets : thedinah.com.