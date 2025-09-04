Giorgio Armani, géant de la mode italienne, s’éteint à 91 ans

Le monde de la mode pleure l’un de ses plus grands maîtres. Giorgio Armani, créateur italien dont le nom est devenu synonyme d’élégance intemporelle, est décédé à l’âge de 91 ans, a annoncé jeudi 4 septembre la maison Armani. « C’est avec une douleur infinie que le Groupe Armani annonce la disparition de son créateur, fondateur et moteur inlassable », a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

Une carrière bâtie sur l’élégance et la rigueur

Né en 1934 à Piacenza, dans le nord de l’Italie, Armani n’était pas destiné à la mode. Après des études de médecine interrompues par un passage à l’armée, il s’oriente par hasard vers le design vestimentaire, comme il l’a confié au Guardian : « La mode m’a complètement absorbé, me volant ma vie. » Dans les années 1960, il débute chez le grand magasin milanais La Rinascente, puis devient designer pour Nino Cerruti.

Ce n’est qu’en 1975, à 41 ans, qu’il fonde sa propre marque avec son partenaire, l’architecte Sergio Galeotti. Pour financer leur aventure, Armani vend sa Coccinelle Volkswagen. Le duo partage les rôles : Armani dirige la création, Galeotti les affaires. Leur ascension est fulgurante : costumes pour le film American Gigolo en 1980, conquête des tapis rouges, puis diversification dans les hôtels, la décoration ou encore la gastronomie. Aujourd’hui, le groupe réalise un chiffre d’affaires annuel estimé à 3,7 milliards de dollars canadiens (2,3 milliards d’euros).

Armani était reconnu pour son exigence maniaque : aucun détail ne lui échappait, du choix d’une coupe jusqu’à la coiffure d’un mannequin avant un défilé. « Ma plus grande faiblesse est de vouloir tout contrôler », confiait-il récemment au Financial Times.

La boutique GIORGIO ARMANI à Milan dans la Galleria Vittorio Emanuele II La boutique à Venise

Un pionnier de l’allure moderne

Le créateur a révolutionné la silhouette des années 1980 : il a donné du pouvoir aux femmes en leur offrant des tailleurs sobres et radicaux, comparables à l’impact de Chanel, tout en assouplissant le vestiaire masculin. Julia Roberts, Diane Keaton, Jodie Foster, mais aussi Tom Cruise ou Michelle Pfeiffer ont contribué à faire de ses créations des icônes de style. L’image de Julia Roberts en costume masculin oversize aux Golden Globes de 1990 demeure l’une des plus marquantes de la mode contemporaine.

Vie privée et engagement

Sergio Galeotti et Giorgio Armani

Longtemps discret sur sa vie personnelle, Armani a évoqué en 2024 dans Corriere della Sera son histoire d’amour avec Sergio Galeotti, compagnon et associé durant plus d’une décennie, disparu en 1985 des suites d’une maladie liée au sida. « Je l’ai vu dans sa voiture et je suis immédiatement tombé amoureux de son sourire toscan », se souvenait-il. Cette perte marqua un tournant : Armani prit seul les rênes de l’empire qu’ils avaient bâti ensemble.

Classé en 2024 par le South China Morning Post comme l’homme d’affaires LGBTQ+ le plus riche du monde (avec une fortune s’élevant à plus de 17 milliards de dollars CAN, soit 12,1 milliards de dollars américains), Armani a toutefois parfois suscité la controverse par des remarques perçues comme conservatrices. En 2015, ses propos sur la manière dont les hommes homosexuels devraient s’habiller avaient provoqué des critiques, lui reprochant une vision jugée trop normative.

Monsieur Giorgio Armani dans son appartement parisien boulevard Saint-Germain.

Une fin marquée par la fragilité

Selon Reuters, Giorgio Armani était malade depuis quelque temps et avait dû renoncer aux défilés de la Fashion Week masculine de Milan en juin 2025. Malgré l’âge et la fatigue, il restait impliqué : il dirigeait encore à distance, via visioconférence, chaque étape des présentations de sa maison. «Mon seul regret est d’avoir travaillé trop d’heures et pas assez profité de mes amis et de ma famille», confiait-il récemment.

Armani avait annoncée 2024 qu’il prendrait sa retraire cette année.

Une chapelle ardente sera ouverte samedi et dimanche à Milan pour permettre au public de lui rendre hommage. Mais les funérailles seront privées et réservées pour la famille et les proches.

Hommages planétaires

La nouvelle de son décès a suscité une pluie d’hommages dans le monde de la mode et au-delà. Donatella Versace a salué sur Instagram « un géant qui a fait l’histoire ». Julia Roberts a publié une photo d’eux ensemble, écrivant : « Un véritable ami. Une légende. » Russell Crowe s’est souvenu de son premier costume Armani porté à Cannes en 1997, début d’une fidélité qui dure encore. Diane Kruger, Cate Blanchett, Cindy Crawford et de nombreuses autres personnalités ont exprimé leur tristesse face à la disparition de ce maître incontesté de l’élégance.

Héritage d’un visionnaire

Armani laisse derrière lui une maison florissante et un style inimitable : sobriété, fluidité, modernité. Il avait déjà évoqué une transition progressive de l’entreprise vers sa famille et ses proches collaborateurs, dont Leo Dell’Orco, directeur du design masculin. Mais au-delà de la mode, il souhaitait être « souvenu comme un homme sincère ».

Son héritage, immense, demeure gravé dans l’histoire de la culture et du design contemporains.