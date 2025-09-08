Un retour sur les MTV VMA 2025

La cérémonie 2025 des MTV Video Music Awards s’est tenue ce weekend et Lady Gaga a été sacrée Artiste de l’année, tandis qu’Ariana Grande a remporté le Vidéo de l’année pour Brighter Days Ahead et Ricky Martin un tout nouveau prix.

Ouvertement bisexuelle, Lady Gaga a dominé la soirée avec quatre trophées, dont Artiste de l’année, et des prix techniques pour le vidé Abracadabra. Sa place centrale — et son engagement constant pour les personnes LGBTQ+ — ont rythmé l’édition 2025.

Cette année, Ricky Martin a également été honoré du tout premier Latin Icon Award, après un medley électrique de ses plus grands succès. Dans son discours, il a dédié cette distinction à ses quatre enfants et à ses fans : « C’est très simple. C’est pour vous. Je suis accro à vos applaudissements. C’est pour ça que je reviens sans cesse. », laissant entendre qu’il débuterait prochainement une nouvelle tournée.

Mais ce n’est pas tout ! Sabrina Carpenter a enflammé la scène avec Tears et a convié plusieurs drag queens de RuPaul’s Drag Race pour défendre les droits des personnes trans. Denali, Willam, Symone, Laganja Estranja et Lexi Love brandissaient des pancartes : «Protect trans rights», «Support local drag», «In trans we trust», entre autres.

En recevant le prix du meilleur album pour Short n’ Sweet, Carpenter a prolongé son message : «Ce monde peut être plein de critiques et de discriminations… pouvoir apporter de la lumière, faire sourire et danser, c’est une chance immense. »

Billie Eilish, qui a confirmé en 2023 faire partie de la communauté LGBTQ+, figure également au palmarès via le trophée Video for Good partagé avec Charli XCX pour Guess