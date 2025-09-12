Samedi, 13 septembre 2025
    Willam nous entraîne dans l’univers de la danse-poteau dans une nouvelle téléréalité 

    Logan Cartier
    Par Logan Cartier
    La drag queen préférée de bien des gais — et sans doute la candidate la plus célèbre à avoir été disqualifiée de RuPaul’s Drag Race — revient avec un projet inusité. Willam sera à la barre de Willam’s Dark Room Duel, une nouvelle téléréalité produite par OUTtv qui promet de mettre le feu… aux barres de pole dance à compter du 16 septembre.

    Une compétition de stripteaseurs
    Le concept : des stripteaseurs s’affrontent dans une série d’épreuves thématiques et de performances sexy, réparties sur sept épisodes. À la clé : le premier titre de King of the Dark Room, ainsi que l’occasion d’assurer la première partie du prochain spectacle en tournée de Willam. « J’ai déjà travaillé comme agente et gérante de stripteaseurs, et plusieurs de mes meilleurs amis en sont encore aujourd’hui », a rappelé Willam dans une entrevue à Deadline en 2024. « Croyez-moi : quand il s’agit d’enlever ses vêtements, je sais de quoi je parle! »

    Un jury haut en couleurs
    En plus d’animer et de juger, Willam s’entoure d’experts du milieu. Des stripteaseurs en activité viendront conseiller les participants, tandis que le jury comptera sur la présence de Mama Mamba (gagnante de la saison 2 de Slag Wars) et de Meatball (Sloppy SecondsDragula), deux personnalités aussi redoutées qu’adorées dans la scène queer.

    Du glamour… et beaucoup de peau
    Si aucune bande-annonce officielle n’a encore été dévoilée, quelques extraits figurent déjà dans la vidéo promotionnelle de la programmation de septembre d’OUTtv. On y découvre les costumes flamboyants de Willam, le décor du plateau… et, évidemment, beaucoup de peau. Le tournage de la série s’est déroulé à l’automne 2024.

    Avec Willam’s Dark Room Duel, Willam franchit une nouvelle étape en mêlant téléréalité, pole dance et culture queer dans une formule aussi irrévérencieuse que spectaculaire.

