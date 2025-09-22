Le FBI sous pression pour classer les personnes trans comme «menace extrémiste»

Aux États-Unis, la communauté transgenre fait face à une nouvelle offensive politique. Après l’assassinat, le 10 septembre, du commentateur conservateur Charlie Kirk dans l’Utah, certains élus républicains, comme Nancy Mace et Ronny Jackson, ont aussitôt accusé les personnes trans et réclamer leur « institutionnalisation ».

Dans ce climat de suspicion, et bien que l’enquête n’ait établi aucun lien, l’administration Trump pousse désormais le FBI à les considérer comme une «menace intérieure».

Selon un document révélé par The Intercept, il s’agirait de les rattacher à une nouvelle catégorie baptisée « Nihilistic Violent Extremists » (extrémistes violents nihilistes). Dans le langage sécuritaire américain, cette expression renvoie à des individus perçus comme hostiles aux institutions et susceptibles de recourir à la violence sans objectif politique défini.

Des cercles conservateurs proches du pouvoir, comme la Heritage Foundation, proposent également une sous-catégorie spécifique, le «Transgender Ideology-Inspired Violent Extremism » : un prétendu « extrémisme violent inspiré par l’idéologie trans ».

Le choix du terme « nihiliste » n’est pas anodin. Il suggère le chaos et le rejet total de la société. L’associer aux personnes trans revient à les présenter comme intrinsèquement dangereuses, justifiant ainsi une surveillance renforcée et une criminalisation diffuse d’une minorité déjà ciblée.

Les organisations de défense des droits civiques dénoncent une dérive grave, rappelant qu’aucune donnée ne permet d’associer les personnes trans à une vague de violences armées. Pour elles, cette requalification relève moins d’un impératif sécuritaire que d’une stratégie politique : détourner l’attention de la montée de l’extrême droite violente et de la prolifération des armes à feu en construisant un « ennemi intérieur » commode.

Depuis des mois, les attaques contre les droits des personnes trans s’enchaînent dans les discours et les projets de loi. Mais leur inscription dans une grille antiterroriste marque une instrumentalisation sans précédent, avec des conséquences directes sur la vie quotidienne des personnes concernées.