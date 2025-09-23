Comment les communautés LGBTQ se sont appropriées les X-Men?

La chaîne YouTube de Matt Baume poursuit son exploration des présences LGBTQ à la télévision et au cinéma en portant cette fois-ci son regard sur la célèbre équipe des mutants et l’appropriation immédiate qu’elle a suscitée.

Dans la vidéo « What Makes X-Men so Gay? », le vidéaste retrace les origines de la bande dessinée alors que le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby cherchaient une justification aux pouvoirs d’une nouvelle équipe de superhéros. Après tout, tout le monde ne peut être mordu par une araignée radioactive ou soumis à des rayons Gamma. C’est alors qu’au lieu de rechercher une cause extérieure, ils ont opté pour une solution plus simple et intérieure : la génétique.

Les X-Men sont des mutants! Ce choix en apparence innocent aura un impact fondamental sur la trame narrative des bandes dessinées ainsi que sur son appropriation par différents groupes, plus particulièrement les jeunes afro-américains, les juifs et les communautés LGBTQ. Il faut dire que chacun peut s’y reconnaître, plus particulièrement dans la prémisse qu’être mutant, c’est génétique : un élément identitaire fondamental et indissociable de soi. Le fait que les caractéristiques mutantes émergent à l’adolescence résonne fortement pour les communautés LGBTQ, puisqu’un parallèle se tisse ainsi avec une affirmation de l’orientation sexuelle ou de genre qui survient, pour plusieurs, à la même période. De même, le fait que certains mutants puissent se fondre dans la masse alors que, pour d’autres, il est impossible de passer inaperçu : plusieurs établissent un lien fort entre ce constat et celui d’une identité de genre divergente. Par ailleurs, avec l’arrivée du scénariste Chris Claremont, les scénarios insistent sur la bigoterie et l’intolérance dont les mutants sont victimes en mettant en scène des foules déchainées qui demandent l’exclusion des mutants des écoles, des services publics ou même, leur rassemblement dans des camps d’internement.

La métaphore était assez claire alors même que les thérapies de conversion étaient mises de l’avant par des groupes conservateurs et que, pendant les années 80, plusieurs États américains demandaient l’instauration de camps de concentration pour les personnes atteintes du VIH.

Dès 1978, des projets d’adaptation cinématographique voient le jour, mais ce n’est qu’en 2000 que le film « X-Men » prend l’affiche sous la houlette du réalisateur Brian Singer, qui s’assure que le sous-texte gai soit respecté. Dans le second opus, l’allégorie est encore plus claire alors que les parents de Bobby / Iceman (Shawn Ashmore) lui demandent s’il ne pourrait pas tenter de ne plus être un mutant. Devant son refus, ou plutôt son incapacité à ne plus être ce qu’il est, sa famille le chasse du foyer familial, ce qui n’est pas sans évoquer les rejets vécus lors de certaines sorties du placard. Cette intrigue, propre au film, fut à ce point marquante qu’elle fut ensuite transposée dans la bande dessinée où le personnage est désormais canoniquement gai.

Le pari du premier film était risqué, puisque les adaptations de superhéros à l’écran ne rencontraient alors que des échecs monumentaux, depuis les lointains succès du « Superman » de Richard Donner, en 1978, et du « Batman » de Tim Burton, en 1989. Le film rencontra cependant un succès colossal et donna lieu à une pléthore de suites et d’antépisodes dont la qualité va du pire au meilleur. Évidemment, on est toujours à des années-lumière d’une présence LGBTQ articulés, mais on peut cependant espérer. Les Young Avengers devraient faire partie du prochain film « Doomsday » de Marvel et, du côté du DC Universe de James Gunn, l’adaptation de la série The Authority pourrait amener les

personnages de Midnighter et Apollo au grand écran. On peut rêver! La vidéo de Matt Baume compte 50 minutes et de nombreux autres détails y sont détaillés, appuyés d’une foule d’extraits et d’entrevues de toute sorte.