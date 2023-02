Au milieu des annonces en tout genre de James Gunn et Peter Safran, les nouveaux maîtres d’œuvre de l’univers DC au cinéma et à la télévision, une nouvelle en apparence insignifiante s’est glissée qui a cependant tout le potentiel d’une bombe au regard de la diversité de la représentation super héroïque au cinéma : l’adaptation de la série de BD The Authority!

Le projet ne porte pas vraiment sur Superman et Batman, mais bien plutôt sur leurs avatars qu’on retrouve dans le chef d’œuvre de Warren Ellis et Bryan Hitch : une série de bandes dessinées qui fut publiée chez l’éditeur Wildstorm, à partir de 1999, avant que celui-ci ne fût racheté par DC. Le réalisateur et producteur James Gunn déclare qu’il s’agit, sans aucun doute, de l’un des projets qui l’enthousiasment le plus et sur lequel il a d’ailleurs déjà commencé à plancher avec plusieurs scénaristes.

La série de BD met en scène un groupe de superhéros, composé de sept membres, dont deux hommes sont les pastiches avoués de Superman et Batman : Apollo et Midnighter. Le premier se nourrit de l’énergie du soleil et est doté de pouvoirs surpuissants (comme son aller-ego kryptonien) alors que le second porte un costume de cuir noir et à la capacité de prévoir les moindres mouvements de ses adversaires lors d’un combat. Bref, un Batman en plus dur à cuire puisqu’aucun acte de violence ne l’effraie.

Midnighter et Apollo

Petite différence essentielle : les deux hommes sont profondément en amour et, en 2002, furent d’ailleurs les premiers superhéros gais à se marier et à adopter un enfant. La série se distingue en abordant des questions controversées, particulièrement au regard de l’injustice sociale, de l’homophobie, de la corruption ou même de la religion. Le tout entremêlé de menaces cosmiques en tout genre. Contrairement aux Avengers ou à la Justice League, le groupe ne cherche pas à maintenir le statu quo, mais bien plutôt à changer les choses et n’hésite donc pas à se salir les mains.

Selon James Gunn, « ils sont fondamentalement bien intentionnés, mais ils pensent que le monde est complètement brisé et que la seule façon de le réparer est de prendre les choses en main, que ce soit en tuant des gens, en éliminant des chefs d’État ou en renversant un gouvernement en place, bref, tout ce qui est nécessaire pour rendre le monde meilleur. Nous verrons comment cette aventure se déroule pour eux.”

La série a obtenu un succès immédiat, mais personne ne pensait vraiment qu’elle trouverait éventuellement une incarnation au cinéma, notamment en raison de sa dominante LGBT puisque Apollo et Midnighter en constituent les personnages centraux les plus iconiques. Dans un contexte de distribution internationale, on connait bien la frilosité des lucratifs marchés étrangers, à savoir la Chine et la Russie, à ce sujet.

Le futur de DC au cinéma s’annonce donc particulièrement intrigant et on ne peut attendre qu’avec impatience les développements entourant le film, notamment au niveau de sa distribution. En effet, qui endossera les atours de ces deux personnages hors normes et comment seront-ils représentés au grand écran?

Dans l’intervalle, rien de mieux que de se replonger dans leurs aventures dans les différentes refontes publiées à ce jour (plusieurs variétés d’éditions et de prix sont disponibles).

Info:

Pour un panorama de la présence LGBT chez les superhéros : Des superhéros qui nous ressemblent!

Une édition de haute qualité de la série initiale : Absolute Authority, Vol. 1 & 2 / Warren Ellis et Bryan Hitch. New York: Vertigo, 2017-2018.