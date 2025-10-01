Weekend Phoenix Montréal, les concours fétiches de retour dans le Village

Du 9 au 13 octobre prochain, barrez votre espace dans votre agenda pour assister aux nombreux événements entourant le Weekend Phoenix Montréal (WPMtl) ! Repris en main par le club Les Phoenix de Montréal, une association cuir et fétiche, cette fin de semaine de l’action de Grâce sera remplie d’événements comprenant les divers concours de cuir et de rubber qui n’avaient pas été vus dans la métropole depuis la pandémie. Bien entendu, l’activité phare sera le concours du samedi 11 octobre, au Bain Mathieu, suivi par le Party GEAR Playground. Le WPMtl est appuyé par de nombreux partenaires désirant voir réussir et se perpétuer cette fin de semaine de concours qui attirait toujours des visiteurs de l’extérieur de Montréal, en plus des locaux.

Le concours du Weekend Phoenix Montréal est une célébration du cuir, du latex et des cultures fétiches associées, tout en mettant de l’avant les valeurs d’inclusivité, de respect et de fierté au sein de la communauté 2SLGBTQ2+. Et oui, il y aura des activités pour tous les goûts : d’un brunch aux divers partys, d’une visite guidée de Montréal en autocar à un atelier de BDSM, vous en aurez l’embarras du choix. « On essaie de faire le plus d’activités possible pour attirer les gens », explique Alain Tremblay, membre du comité organisateur et responsable des communications.

Le jeudi 9 octobre, on procède à la « Soirée d’ouverture » au bar Aigle Noir (activité gratuite).

Le vendredi, 10 octobre, plusieurs activités sont au menu : visite de Montréal en autocar (billets disponibles), animée par les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, un tour guidé « fétiche » de Montréal ; une marche à pied commentée dans le Village (activité gratuite) ; une soirée sociale cuir et latex au bar Le Stud, présentée par le Club Phoenix Montréal en collaboration avec Bluf Montréal (activité gratuite) ; un Dance Party Phoenix au bar Le Stud, présenté par RECON (activité gratuite). « Ici, c’est vraiment une première d’avoir RECON qui collabore avec nous pour le week-end du concours, poursuit Alain Tremblay.

C’est un incontournable de la communauté kink à l’international et nous sommes très contents de l’avoir avec nous. » Rappelons que depuis le début des années 2000, ce site et application de rencontres a grandi pour devenir un véritable moteur de la communauté kink internationale par son appui à des événements et des partys.

Le samedi 11 octobre, c’est là que les choses se corsent puisque c’est la journée des concours. Cela débute par des Ateliers de BDSM au donjon OPALACE (billets disponibles). Ensuite, de 19 h à 21 h, c’est la présentation du Concours au Bain Mathieu (billets disponibles). Il y aura quatre titres remis au cours de la soirée : Monsieur Cuir Montréal (genre masculin), Madame Cuir Montréal (genre féminin), MX Cuir Montréal (genre non binaire) et, enfin, Latex Montréal (genre au choix de la personne).

Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, Danny Godbout, cofondateur du club Les Phoenix et M. Cuir Montréal 2011, expliquait bien l’évolution des divers titres. Il y a eu la création du nouveau titre MX Cuir, qui n’existe pas à l’international, mais qui visait à faire appel « à la belle communauté des personnes non binaires ». D’autre part, le titre M. Rubber Montréal a été transformé tout simplement en Latex Montréal (Rubber en anglais), « parce que le titre d’International Mr Rubber a été modifié pour ‘’Rubber International’’ afin de pouvoir inclure toutes les orientations sexuelles et de genre », indique Danny Godbout. Donc, Les Phoenix de Montréal ont décidé d’adopter le titre « Latex Montréal » pour refléter ce changement à l’international.

Le Party GEAR Playground, produit par Pitbull en collaboration avec Bear It, dès 22 h (toujours au Bain Mathieu), accueillera les titrés, leurs entourages et les gens fétiches. Le sexy DJ Brady Prince (Chicago) fera danser la foule. Avec un mélange irrésistible de house de Chicago, de tech house et de techno mélodique, Brady Prince fait monter la température à chaque set ! Tenez-le-vous pour dit ! On peut se procurer les billets spécifiquement pour cet événement.

Le dimanche 12 octobre, vous êtes invités au Brunch de la Victoire au Saloon Bistro Bar (billets disponibles). « C’est à ce moment-ci, au brunch, que tous les quatre titrés recevront leurs paquets cadeaux offerts par les commanditaires, et c’est une belle occasion de se réunir pour un repas »,

continue Alain Tremblay. En soirée, on aura droit à Showtunes au District Video Lounge

(activité gratuite), pour s’amuser et chanter lors de ce karaoké. Enfin, le lundi 13 octobre, c’est la clôture de ce Weekend Phoenix Montréal, avec un 5 à 7 au bar Aigle Noir (activité gratuite).

Valeurs transmises par le concours

Gagner un titre ne se résume pas à une écharpe. En tant qu’ambassadeur·drice, c’est une opportunité de promouvoir la communauté latex et cuir, de représenter nos valeurs communes et de s’assurer qu’elles continuent de prospérer dans un espace positif et inclusif.

Ramener les visiteurs kink dans le Village

« Je pense que ce Weekend Phoenix va ramener des gens dans le Village, poursuit Alain Tremblay. Je crois qu’il y a une certaine clientèle qui recherche à nouveau de se rencontrer en réel, des contacts personnels, pour se voir, pour se parler, pas seulement sur des applications. C’était important pour nous également de collaborer avec le plus de commerces possibles. On sait que les travaux [de canalisation] qui s’en viennent seront probablement assez dure à traverser l’an prochain. On espère que ce week-end-là aura un effet positif, et ue des gens qui ne sortaient plus ou moins y retourneront.»

Rappelons que le Village a connu des heures de gloire avec plusieurs clubs et associations d’hommes de cuir, de rubber et d’uniformes. Il y a même eu, pendant quelques années, des concours M. Uniforme Montréal ! Les rassemblements et les rallyes n’étaient pas rares.

Puis, la crise du sida et les divers soubresauts de l’économie y ont mis fin graduellement. La pandémie de COVID-19 a été le coup de grâce en 2020. La Société de développement commercial (SDC) du Village et Fierté Montréal sont parmi les partenaires essentiels de cet événement fétiche. « Fierté Montréal nous a beaucoup appuyés, surtout dans les communications. Je sais que cela n’a pas été facile pour eux cet été, mais ils ont été là pour nous et ils nous aident encore, entre autres, avec les réseaux sociaux », souligne Alain Tremblay. Parmi les commanditaires, on retrouve aussi les Mistr Bear, One Man Armada, Men’s Room, l’équipe comprenant les bars Stock, le District Video Lounge, etc., le spa Sabbya et d’autres encore.

« Je pense que le Weekend Phoenix est une belle plateforme pour ramener aussi des touristes à Montréal comme avant, qu’ils voient que c’est un événement rassembleur de la communauté cuir et kink. Nous espérons que cela créera un engouement et une envie pour les visiteurs de revenir à Montréal pour de tels événements. C’est un beau tremplin ici pour grandir… », explique Alain Tremblay.

Voilà, l’appel est lancé. Et même si vous n’êtes que curieux et ne savez pas ce que c’est que le kink, le fétichisme, le cuir, le rubber, allez y jeter un coup d’œil et entreprenez une discussion avec ces adeptes-là. On ne sait jamais : sommeille peut-être en vous un prochain M. Cuir Montréal, qui naîtra de votre curiosité ?

INFOS | WEEKEND PHOENIX MONTRÉAL Du 9 au 13 octobre 2025. Toutes les informations,

le formulaire d’inscription et les règlements officiels sont disponibles en ligne sur

https://weekendphoenixmtl.com