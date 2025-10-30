Une œuvre d’Armand Vaillancourt pour la campagne de financement des Archives

Les Archives gaies du Québec (AGQ) lancent leur nouvelle campagne de levée de fonds 2025-2026 avec, comme à l’habitude, le tirage d’une œuvre d’Armand Vaillancourt. Oui, oui, vous avez bien lu : le grand Armand Vaillancourt !

Pour chaque don de 75 $, les donateurs et donatrices reçoivent un billet de tirage ainsi qu’un reçu pour fins d’impôts. C’est simple, et cela contribue à la croissance de cette association LGBTQ+ qui a célébré ses 40 ans d’existence en 2023. Ainsi, du mois d’octobre 2025 à la fin de janvier 2026, les AGQ mèneront leur campagne de financement avec, à l’honneur cette année, une œuvre encadrée intitulée Noir sur bleu (2003), d’une dimension de 20 x 22 po (ou 51 x 56 cm)et d’une valeur marchande de 8 500 $. Il s’agit d’une sérigraphie numérotée et signée par l’artiste lui-même.

Armand Vaillancourt à l’honneur

Les Archives proposent cette année une œuvre d’Armand Vaillancourt (95 ans), un artiste engagé et allié de la communauté LGBTQ+. Peintre et sculpteur foisonnant, Vaillancourt privilégie l’art public. Récipiendaire du prix Paul-Émile-Borduas, compagnon de l’Ordre des arts et des lettres du Québec et grand officier de l’Ordre national du Québec, il demeure un militant infatigable. Son travail fait partie de nombreuses collections publiques et privées. Chaque billet à 75 $ vous rapproche donc de la chance de pouvoir accrocher chez vous une œuvre de cet artiste reconnu internationalement. « C’est la sixième campagne que nous réalisons avec le tirage d’une œuvre, et nous sommes choyés d’avoir une pièce d’Armand Vaillancourt », indique Pierre Pilotte, coordonnateur des Archives. La campagne 2024-2025 avait rapporté la coquette somme de plus de 65 000 $, et on espère atteindre un résultat similaire cette année. « C’est une solution peu coûteuse et peu énergivore, puisque nous sommes une très petite équipe, ajoute Pierre Pilotte. Le fait de demander à un artiste de nous offrir une œuvre permet aussi d’en faire la promotion sur nos réseaux sociaux. D’autant plus que la plupart de ces artistes sont membres de la communauté ou des allié·e·s, comme Françoise Sullivan ou Armand Vaillancourt. »

Armand Vaillancourt s’ajoute à une prestigieuse liste d’artistes — Evergon, Robert Laliberté, J.J. Levine, Françoise Sullivan, Stephen Schofield et Michel Daigneault — qui ont déjà offert une œuvre pour ce tirage par le passé. Chaque contribution, petite ou grande, permet à l’organisme de poursuivre ses activités : préserver et cataloguer les archives, organiser des expositions, accueillir les chercheurs et chercheuses, enrichir les collections et faire vivre la mémoire collective. « Faisons en sorte, ensemble, que ces histoires continuent d’être conservées, vues, entendues et célébrées », lance Pierre Pilotte.

Noir sur Bleu 2003

Bilan de l’année écoulée

Les expositions Génération Xerox (novembre 2024 à mars 2025), Sex Garage : 35 ans plus tard (juillet à septembre 2025) et L’émergence du Village gai (Montréal, 1974-1990), toujours en cours jusqu’au 20 décembre prochain, ont permis de mettre en lumière des pans importants de l’histoire LGBTQ2S+, suscitant l’intérêt du public. « Nous préparons également une autre exposition, en 2026, consacrée à ACT UP, qui sera présentée au MEM – Centre des mémoires montréalaises. Elle offrira un regard sur ce mouvement militant emblématique », poursuit Pierre Pilotte. Cette exposition au MEM viendra prolonger celle présentée aux AGQ à l’été 2023, L’Activisme esthétique d’Act Up Montréal : une histoire en photos et en affiches, qui présentait une partie du fonds de Michael Hendricks et René LeBoeuf, militants d’ACT UP ayant lutté pour la cause du sida.

L’appui essentiel de la communauté

« Malgré l’appui de certaines subventions ciblées pour des projets précis, qui ne couvrent pas l’ensemble de nos besoins, notre fonctionnement repose encore largement sur la générosité des membres de notre communauté et de nos allié·e·s, souligne Pierre Pilotte. Pour continuer à faire vivre cette mémoire, nous avons besoin des donatrices et donateurs : leur implication est essentielle pour préserver et transmettre l’histoire des communautés LGBTQ2S+ au Québec, au Canada et dans le monde. »

À venir en 2026

Plusieurs expositions sont déjà en préparation, dont Nourriture queer (au printemps prochain), consacrée aux cafés, restaurants et bistros LGBTQ+ de Montréal, un champ d’étude couvert par la professeure Alex Ketchum (Université McGill), en collaboration avec Simone Beaudry Pilotte, archiviste aux AGQ. Une autre exposition rendra hommage au militant John Banks, décédé à l’été 2023. Enfin, Luttes féministes et LGBTQ2S+ : entre camaraderies et tensions, une exposition proposée par Nicolas Longtin-Martel, également archiviste aux AGQ, complétera ce triptyque.

En attendant, n’oubliez pas de contribuer aux AGQ en vous procurant vos billets à 75 $ — vous pourriez mettre la main sur l’œuvre d’Armand Vaillancourt !

INFOS | http://agq.qc.ca • 514-287-9987

1000, rue Atateken, local 201A, Montréal (QC) H2L 3K5