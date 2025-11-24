Chronologie d’un recul historique : 300 jours d’attaques contre les droits LGBTQIA+ aux États-Unis

En moins d’un an, la deuxième administration Trump a appliqué, mesure après mesure, plusieurs propositions clés de Project 2025, un plan idéologique ultraconservateur élaboré par la Heritage Foundation — et ce, même si Trump a publiquement nié connaître le document. Dès son investiture, le président a redéfini légalement le genre en termes strictement biologiques, ouvrant la voie à un vaste démantèlement des protections pour les personnes LGBTQIA+.

Mois après mois, décrets exécutifs, directives administratives et coupes budgétaires ont transformé la machine fédérale en un instrument de marginalisation ciblée, touchant tout : santé, éducation, immigration, recherche scientifique, arts, armée et programmes sociaux.

La chronologie qui suit documente, jour par jour, l’ampleur et la rapidité de ce virage idéologique. Elle met en lumière non seulement les mesures adoptées, mais aussi leurs conséquences humaines directes sur les personnes trans, non binaires et LGBTQ+ en général — et sur l’ensemble des institutions qui, jusqu’ici, soutenaient leurs droits et leur sécurité.

Janvier 2025

20 janvier 2025

Dans son discours d’investiture, Trump déclare : « À compter d’aujourd’hui, il sera désormais la politique officielle du gouvernement des États-Unis qu’il n’existe que deux genres, masculin et féminin. »

Plus tard dans la journée, Trump signe un décret intitulé « Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government » (« Défendre les femmes contre l’extrémisme de l’idéologie de genre et rétablir la vérité biologique au sein du gouvernement fédéral »), qui redéfinit le terme « sexe » dans le droit fédéral comme signifiant le sexe biologique à la conception. Le décret élimine aussi la reconnaissance fédérale des identités trans, bloque l’auto-identification de genre sur les documents fédéraux, met fin au financement fédéral des soins d’affirmation de genre et restreint l’accès des personnes trans aux salles de bain, prisons, refuges et autres installations gouvernementales qui correspondent à leur identité de genre.

Trump signe également un décret intitulé « Ending Radical and Wasteful Government DEI Programs and Preferencing » (« Mettre fin aux programmes gouvernementaux radicaux et dispendieux de DEI et aux préférences associées »), qui ordonne aux agences fédérales de mettre fin aux mandats, politiques et programmes en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). Cet ordre abroge un décret de l’administration Biden qui avait créé des initiatives pour amener le gouvernement fédéral à s’attaquer aux obstacles systémiques liés à l’embauche sur la base de la race, de la religion, du revenu, de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle et du handicap.

« [Nous sommes] un parti de gros bon sens, vous savez, on ne veut pas d’hommes dans le sport féminin. On ne veut pas d’opérations transgenres pour tout le monde », déclare Trump au bal Liberty en soirée.

21 janvier 2025

Trump signe le décret « Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity » (« Mettre fin à la discrimination illégale et rétablir les chances fondées sur le mérite »), qui révoque plusieurs politiques antérieures remontant aux années 1960 et qui imposaient l’action positive aux contractants fédéraux ainsi que l’obligation de prendre des mesures pour se conformer aux lois sur la non-discrimination.

L’ordre contrevient à la décision de la Cour suprême de 2020 dans l’affaire Bostock c. Clayton County, qui avait étendu les protections du Titre VII aux personnes transgenres sur la base du sexe en milieu de travail.

Le même jour, presque tous les contenus et ressources portant sur les personnes LGBTQ ou axés sur le VIH, y compris le rapport sur l’équité de la Maison-Blanche — qui contient une fiche d’information sur le Mois de la Fierté LGBTQ et sur les façons d’élargir l’accès à la prévention et au traitement du VIH — sont supprimés du site web de la Maison-Blanche. Le département d’État retire également sa page sur les droits LGBTQ et le département du Travail supprime sa page sur les travailleurs LGBTQ.

Dans la foulée, GLAAD publie un communiqué : « Le président Trump prétend être un ardent défenseur de la liberté d’expression, mais il s’engage clairement dans la censure de toute information contenant ou liée aux personnes et aux enjeux LGBTQ américains. »

22 janvier 2025

Trump publie une note de service ordonnant que tous les employés fédéraux qui travaillent dans des bureaux et des programmes de diversité soient mis en congé payé.

27 janvier 2025

Trump signe le décret « Prioritizing Military Excellence and Readiness » (« Donner priorité à l’excellence et à l’état de préparation militaire »), qui interdit aux personnes trans et non binaires de servir dans l’armée. L’ordre invoque des préoccupations quant à la cohésion des unités, à l’état de préparation mental et physique et à l’efficacité globale des forces armées.

28 janvier 2025

Trump signe le décret « Protecting Children from Chemical and Surgical Mutilation » (« Protéger les enfants contre la mutilation chimique et chirurgicale »), qui interdit l’utilisation de fonds fédéraux pour les soins d’affirmation de genre destinés aux mineurs et ordonne au département de la Santé et des Services sociaux (HHS) et aux agences connexes de restreindre la couverture d’assurance de ces traitements dans les programmes Medicare, Medicaid et la Loi sur les soins abordables (ACA). Quelques heures après la signature du décret, Uncloseted Media s’entretient avec six jeunes LGBTQ. « C’est terrifiant de penser que je pourrais être empêchée de trouver ce qui fonctionne pour moi parce que Trump pense que toutes les personnes qui reçoivent des soins d’affirmation de genre veulent mutiler leur corps », confie Genna, une adolescente de 15 ans de la Caroline du Sud.

En réaction, Omar Gonzalez-Pagan, avocat principal et stratège en matière de soins de santé pour Lambda Legal, déclare : « En cherchant à refuser aux jeunes trans les soins médicaux solides et bien établis dont ils ont besoin, cette administration met potentiellement en péril des milliers de jeunes vulnérables. C’est un abus de pouvoir gouvernemental d’une ampleur scandaleuse qui révèle un absolutisme cruel. »

29 janvier 2025

Trump signe le décret « Ending Radical Indoctrination in K-12 Schooling » (« Mettre fin à l’endoctrinement radical dans les écoles primaires et secondaires »), qui ordonne aux agences fédérales de retenir des fonds aux écoles qui « endoctrinent leurs enfants dans des idéologies radicales et antiaméricaines ». L’ordre menace aussi d’enquêter sur les enseignant·e·s qui « facilitent illégalement la transition sociale d’un·e élève mineur·e ». « Ce décret, qui cherche à éliminer le financement fédéral des écoles qui enseignent des notions liées à l’identité de genre et à la [DEI], porte atteinte à l’autonomie professionnelle des éducatrices et des éducateurs et fait fi des besoins diversifiés de notre population étudiante », réagit Kevin Vick, président de la Colorado Education Association.

31 janvier 2025

Les fonctionnaires fédéraux se voient ordonner de retirer leur identité de genre et leurs pronoms de leurs signatures de courriels.

Février 2025

3 février 2025

Les mentions des personnes LGBTQ sont effacées ou minimisées sur les sites web du gouvernement fédéral, avec un accent particulier sur les personnes trans et intersexes. Le département d’État ne mentionne plus les personnes trans dans ses recommandations de sécurité pour les voyageurs, se limitant désormais à la communauté « LGB ». Cette réduction de l’acronyme LGBTQ de manière à exclure explicitement les personnes trans est également appliquée à la page du département d’État sur les « Resources for LGB Prospective Adoptive Parents », à la page « Social Security for LGBQ People » et au sondage Youth Risk Behavior Survey des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), qui comporte des questions sur l’intimidation liée à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.

5 février 2025

Trump signe le décret « Keeping Men Out of Women’s Sports » (« Garder les hommes hors des sports féminins »), qui interdit aux femmes et filles transgenres de participer aux équipes de sports scolaires féminins au niveau collégial.

« Nous sommes un parti de gros bon sens… On ne veut pas d’hommes qui jouent dans le sport féminin. On ne veut pas des transgenres pour tout le monde… C’est comme ça qu’on a gagné l’élection par une marge aussi énorme », affirme Trump lors d’un sommet deux semaines plus tard.

13 février 2025

En application du décret « Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government », le Service des parcs nationaux retire les références aux droits et à l’histoire des personnes trans et queer, notamment sur les pages du Stonewall National Monument. Les lettres « T » et « Q » sont aussi retirées de l’acronyme LGBTQ lorsqu’il est utilisé. Le lendemain, des manifestant·e·s se rassemblent au Stonewall National Monument à New York pour exprimer leur indignation. Dans une entrevue accordée aux médias, Stacy Lentz, copropriétaire du Stonewall Inn, qualifie ce retrait de tentative flagrante de réécrire l’histoire et d’exclure les personnes mêmes qui ont mené la lutte pour l’égalité.

14 février 2025

Une ordonnance judiciaire force l’administration Trump à remettre en ligne la Youth Risk Behavior Survey des CDC, qui inclut des références à l’intimidation visant les jeunes LGBTQ. Cependant, l’administration ajoute la note suivante à la page : Toute information sur cette page faisant la promotion de l’idéologie de genre est extrêmement inexacte et déconnectée de la réalité biologique immuable voulant qu’il y ait deux sexes, masculin et féminin. L’administration Trump rejette l’idéologie de genre et condamne les torts qu’elle cause aux enfants, en favorisant leur mutilation chimique et chirurgicale, et aux femmes, en les privant de leur dignité, de leur sécurité, de leur bien-être et de leurs possibilités. Cette page ne reflète pas la réalité biologique et, par conséquent, l’administration et ce département la rejettent.

Au nom de la conformité au décret de Trump, le département de l’Éducation modifie ensuite le formulaire FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) afin d’en retirer les options de genre non binaire.

Les États-Unis se retirent également du LGBTI Core Group des Nations Unies, qui s’engage à soutenir les droits des personnes LGBTQ et intersexes en « travaillant au sein du cadre de l’ONU pour garantir le respect universel des droits de la personne et des libertés fondamentales pour tou·te·s, en particulier pour les personnes [LGBTI], en mettant l’accent sur la protection contre la violence et la discrimination ». « Conformément aux récents décrets du président, nous nous sommes retirés », déclare un porte-parole du département d’État.

18 février 2025

Lorsqu’un·e journaliste demande à Trump pourquoi ses conseillers s’inquiètent de l’usage, par l’Associated Press, de termes comme « soins d’affirmation de genre » dans leurs reportages, il répond : « Je pense que certains des termes qu’ils veulent utiliser sont ridicules, et franchement, je pense qu’ils sont devenus obsolètes, surtout au cours des trois dernières semaines. »

Mars 2025

1er mars 2025

Un juge fédéral à Seattle prolonge la suspension d’une série de décrets de l’administration Trump visant à retirer les fonds fédéraux aux institutions qui offrent des soins d’affirmation de genre aux jeunes trans. Ces ordres contestés cherchaient à couper le financement des programmes promouvant « l’idéologie de genre » et à pénaliser les prestataires de soins qui offrent des traitements comme les bloqueurs de puberté et l’hormonothérapie aux personnes de moins de 19 ans. La juge de district Lauren King conclut que ces mesures pourraient restreindre injustement des traitements médicaux nécessaires pour les jeunes transgenres et cisgenres. « En fait, le lien inadéquat entre les moyens et les fins aurait pour effet d’empêcher des prestataires de soins financés par le gouvernement fédéral d’offrir des traitements médicaux nécessaires à des jeunes transgenres qui n’ont aucun lien avec l’identité de genre », écrit-elle. « Par exemple, un·e ado cisgenre pourrait obtenir des bloqueurs de puberté comme composante d’un traitement contre le cancer auprès d’un tel prestataire, mais un·e ado trans avec le même plan de traitement contre le cancer ne le pourrait pas. »

9 mars 2025

Trump repartage une nouvelle du quotidien conservateur The Washington Times présentant un triangle rose barré d’un X. Les triangles roses ont été utilisés par les nazis pour identifier publiquement les hommes gais en Allemagne. Même si des militant·e·s du sida ont tenté de réapproprier ce symbole, le repartage de Trump marque la troisième fois où son administration reprend une imagerie associée au nazisme. Dans une déclaration à USA TODAY, la présidente-directrice générale de Keshet, un organisme juif LGBTQ, affirme : « De tels gestes rappellent de façon effrayante, pour les personnes LGBTQ+ et pour les Juifs, nos longues histoires de persécution, qui ont inclus des tactiques que nous voyons aujourd’hui, comme la recherche de boucs émissaires, les interdictions de livres, la destruction de l’accès à l’information et le contrôle ou la confiscation de documents d’identité comme les passeports. »

18 mars 2025

Une juge fédérale bloque le décret de Trump « Prioritizing Military Excellence and Readiness ». « La Cour sait que cette décision entraînera un débat public enflammé et des appels », écrit la juge de district Ana Reyes dans son opinion. « Dans une démocratie en santé, ces deux choses sont des issues positives. »

Avril 2025

2 avril 2025

Les Services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis (USCIS) mettent à jour leur politique pour reconnaître uniquement deux sexes biologiques dans les demandes d’avantages migratoires et la documentation officielle. Ce changement renverse les efforts antérieurs visant à accommoder les personnes non binaires et transgenres, puisque l’option « X » disparaît des formulaires d’immigration. Cette révision suscite de vives critiques. Bridget Crawford, directrice du droit et des politiques chez Immigration Equality, déclare : « En refusant aux personnes trans le droit de sélectionner leur propre genre, le gouvernement rend plus difficile leur capacité d’exister en sécurité et avec dignité. Ce n’est pas une question de gros bon sens : c’est une manière d’effacer toute une communauté du paysage juridique. »

3 avril 2025

L’administration Trump annule plus de 270 subventions des National Institutes of Health (NIH) consacrées à la santé LGBTQ, représentant au moins 125 millions de dollars de fonds non dépensés. Ces annulations perturbent des recherches sur la prévention du VIH, sur le sida, sur différents cancers, sur la santé mentale et sur plusieurs autres domaines cruciaux.

Avril 2025 (date non précisée)

L’administration Trump déporte 238 migrant·e·s vénézuélien·ne·s vers une prison de haute sécurité au Salvador en invoquant la Alien Enemies Act, une loi qui n’avait pas été utilisée depuis la Deuxième Guerre mondiale. L’administration affirme que ces personnes sont liées au gang Tren de Aragua. Parmi elles : Andry Hernandez Romero, maquilleur gai cherchant l’asile, qui n’avait aucun casier judiciaire. Hernandez Romero a disparu alors qu’il était sous la garde des États-Unis, avant même son audience d’asile. Son avocat soutient qu’il a été déporté sans procédure régulière. « C’est l’une des situations les plus choquantes que je pouvais imaginer pour un client », dit son avocat au The Advocate.

9 avril 2025

La Maison-Blanche introduit une nouvelle politique : les responsables gouvernementaux ne répondront plus aux journalistes qui utilisent des pronoms dans leurs courriels, sous prétexte que l’usage de pronoms « ignore les réalités scientifiques ».

16 avril 2025

L’administration Trump poursuit l’État du Maine pour ne pas avoir respecté son décret interdisant aux athlètes transgenres de participer aux sports féminins. L’action en justice survient deux mois après que Trump ait publiquement attaqué la gouverneure Janet Mills, qui avait refusé d’appliquer les décrets présidentiels en affirmant qu’elle respecterait les lois fédérales et de l’État. Trump avait répliqué : « On se voit en cour. »

Le même jour, une fuite budgétaire du HHS révèle que le secrétaire Robert F. Kennedy Jr. propose d’éliminer le financement fédéral pour les services spécialisés pour les jeunes LGBTQ+ de la ligne de prévention du suicide 988. Le programme, lancé en 2022, a aidé plus de 1,2 million de jeunes. Jaymes Black, PDG de The Trevor Project, réagit : « La prévention du suicide concerne le risque, pas l’identité. Couper ces services ne fera pas que priver des millions de jeunes LGBTQ+ d’un soutien vital — ça mettra leur vie en danger. »

22 avril 2025

Le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, intente une poursuite contre l’administration Trump concernant le décret visant à couper les fonds fédéraux aux écoles permettant aux filles trans de participer aux sports féminins. Il estime que l’ordre viole le Titre IX, la Constitution américaine et la Minnesota Human Rights Act, qui interdit la discrimination basée sur l’identité de genre. « L’attaque insensée de Trump, c’est de l’intimidation, point final », déclare Ellison.

24 avril 2025

Le Pentagone recommence à offrir des soins médicaux aux militaires trans après qu’un tribunal a annulé les restrictions imposées par le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, jugées inconstitutionnelles.

Avril 2025 (autres mentions)

Un sondage du 19th News montre que 49 % des Américains pensent que les politicien·ne·s ne devraient pas se concentrer sur les enjeux trans — une hausse par rapport à 43 % avant l’élection de 2024. Malgré l’agressivité de l’administration envers les personnes trans, 59 % des Américains soutiennent l’accès aux soins d’affirmation de genre pour les adultes trans, et 55 % s’opposent aux lois restreignant les soins pour les jeunes. L’écart entre les politiques fédérales et l’opinion publique ne cesse donc de se creuser.

À quelques semaines de WorldPride à Washington, le Kennedy Center annule une semaine d’événements portant sur les droits LGBTQ. Dans un message sur Truth Social, Trump écrit : « L’an dernier encore, le Kennedy Center a présenté des drag shows visant spécifiquement nos jeunes — ÇA VA ARRÊTER. » June Crenshaw, directrice adjointe du Capital Pride Alliance, réplique : « Nous sommes une communauté résiliente, et on a trouvé d’autres moyens de célébrer… Mais le fait qu’on doive se réorganiser ainsi est décevant. »

MAI 2025

1er mai 2025

Le HHS publie un rapport de 409 pages intitulé Treatment for Pediatric Gender Dysphoria: Review of Evidence and Best Practices (« Traitement de la dysphorie de genre pédiatrique : revue des preuves et des pratiques exemplaires »), qui promeut la « thérapie exploratoire de genre ». Les neuf auteur·rice·s sont anonymes, ce que les experts jugent inhabituel. Plus tard, le professeur de philosophie du MIT Alex Byrne se révèle comme l’un d’eux, provoquant des critiques en raison de son absence de formation médicale. Les groupes médicaux et les organismes de défense dénoncent le rapport comme biaisé, trompeur et analogue aux thérapies de conversion.

4 mai 2025

Les NIH coupent plus de 800 millions de dollars en subventions pour des recherches sur la santé des personnes LGBTQIA+. Ces coupes abandonnent des études sur les cancers, les virus et les infections transmissibles sexuellement, selon des données analysées par The New York Times. Certaines lettres de résiliation indiquent que les travaux sont « basés sur l’identité de genre », ce qui mènerait à des résultats « non scientifiques » qui ignorent les « réalités biologiques ».

5 mai 2025

Le département de la Justice (DOJ) retire toutes les références au genre ou à l’identité de genre d’au moins quatre enquêtes et sondages fédéraux. Ces modifications rendent pratiquement impossible la surveillance des crimes et violences visant les personnes trans.

7 mai 2025

La Cour suprême autorise l’interdiction de Trump visant les militaires trans à entrer en vigueur immédiatement, même si les tribunaux n’ont pas encore rendu une décision finale. Alaina Kupec, lieutenante trans retraitée de la Navy, réagit : « C’est une journée sombre pour notre pays. On accepte maintenant de discriminer ouvertement une catégorie entière de gens. »

27 mai 2025

Trump menace de retirer les fonds fédéraux — « peut-être de façon permanente » — si la Californie ne bloque pas un athlète trans, AB Hernandez, de participer aux finales d’athlétisme au secondaire. La Californie refuse. Hernandez concourt.

30 mai 2025

Les NIH coupent le financement du Center for HIV/AIDS Vaccine Development, un consortium de chercheurs de Duke University et de Scripps Research. Les scientifiques affirment que le programme était sur le point d’une percée et que cette coupure pourrait retarder la recherche d’un vaccin contre le VIH d’une décennie.

Juin 2025

Trump ne reconnaît pas le Mois de la Fierté. La porte-parole Karoline Leavitt déclare : « Il n’y a aucun plan pour une proclamation pour le mois de juin, mais je peux vous dire que le président est fier d’être le président de tous les Américains, peu importe leur race, religion ou croyance. » Elle omet volontairement toute mention des communautés LGBTQIA+ et n’utilise jamais le mot « Fierté ».

3 juin 2025

Le département de la Défense retire le nom de la légende LGBTQIA+ Harvey Milk d’un navire de la Marine et prévoit le renommer. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, affirme que les navires ne devraient pas honorer des leaders des droits civiques : « Les gens veulent être fiers du navire dans lequel ils servent. » Un responsable de la défense confie que Hegseth a volontairement fait ce changement au début du Mois de la Fierté.

6 juin 2025

L’interdiction militaire de Trump entre pleinement en vigueur et la procédure de séparation involontaire des militaires trans commence. Les personnes trans qui n’avaient pas révélé leur identité voient leurs dossiers médicaux passés au peigne fin. Si l’armée découvre qu’un·e militaire est trans, il ou elle est congédié·e de manière forcée.

9 juin 2025

Plusieurs employé·e·s des NIH publient la déclaration de Bethesda, accusant l’administration Trump de : « politiser la recherche » en interrompant des subventions évaluées par les pairs, « censurer des recherches essentielles » portant sur les inégalités en santé,les effets des changements climatiques sur la santé,l’identité de genre et d’autres domaines médicaux. La déclaration rassemble au moins 484 signatures de membres du personnel. Le directeur du NIH, Jay Bhattacharya, contre-attaque plus tard en affirmant que les coupes sont alignées avec l’agenda du président : « Rendre l’Amérique en santé implique de déprioriser les recherches qui n’ont aucune chance de rendre l’Amérique en santé, comme beaucoup de recherches idéologiques. »

17 juin 2025

La Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) annonce que la ligne 988 de prévention du suicide fermera officiellement son service spécialisé pour les jeunes LGBTQIA+ le 17 juillet. L’administration Trump affirme que le programme promeut une « idéologie radicale de genre » sans le consentement des parents. Dans le communiqué, la SAMHSA retire volontairement la lettre « T » lorsqu’elle fait référence à la communauté « LBG+ ».

Le même jour, un porte-parole de la Maison-Blanche attaque une décision judiciaire qui bloque l’administration dans sa tentative d’empêcher les personnes trans et intersexes d’obtenir des passeports conformes à leur identité de genre, qualifiant le jugement de tentative de « promouvoir l’idéologie radicale de genre ». Reid Solomon-Lane, un homme trans et plaignant dans Orr c. Trump, répond : « Je pensais qu’après 18 ans de transition, je pourrais vivre ma vie en sécurité… Maintenant, comme père marié de trois enfants… si mon passeport affichait un genre qui ne correspond pas à qui je suis, je serais forcé d’être outé chaque fois que je le présente — ce qui mettrait en danger ma sécurité et celle de ma famille. »

18 juin 2025

Dans une décision historique, la Cour suprême statue en faveur de United States v. Skrmetti, confirmant la loi SB1 du Tennessee, qui interdit les soins d’affirmation de genre pour les mineurs. Résultat : 25 interdictions d’État de ces soins restent en vigueur. Dans une entrevue, cinq jeunes trans témoignent de leur désarroi. L’un·e dit : « Les politiciens n’ont pas d’affaires dans mes visites chez le docteur… qu’ils restent dans leur voie. »

Ce même jour, la présidente intérimaire de l’Equal Employment Opportunity Commission admet, lors de son audience de confirmation, que les travailleurs trans sont protégés par les lois sur les droits civiques — tout en défendant l’abandon des poursuites les concernant, affirmant que l’agence doit suivre les décrets présidentiels.

30 juin 2025

L’administration Trump retient près de 7 milliards de dollars de fonds destinés aux écoles, le temps d’enquêter pour déterminer si ces fonds soutiennent des élèves sans statut migratoire légal ou des programmes inclusifs envers les personnes LGBTQIA+. Sous la pression politique — menée notamment par la députée démocrate Alma S. Adams — l’administration annonce par la suite qu’elle libérera les fonds.

Aussi en Juin 2025 (sans date spécifique)

En réponse au décret de Trump interdisant les soins d’affirmation de genre pour les personnes de moins de 19 ans, de grands réseaux hospitaliers et de nombreux centres régionaux commencent à suspendre ces services. Les seuils d’âge deviennent complètement arbitraires : à Stanford, des patient·e·s de 18 ans se voient refuser les soins; au Children’s Hospital Los Angeles (CHLA), les soins seront interrompus dès 25 ans en juillet. CHLA déclare qu’elle n’avait « aucune solution viable » : perdre des fonds fédéraux aurait mis tout l’hôpital en péril.

Juillet 2025

2 juillet 2025

Le département de la Santé et des Services sociaux (HHS) ordonne aux programmes de prévention des grossesses chez les adolescents d’exclure tout contenu LGBTQIA+, sous peine de perdre leur financement fédéral. Cette directive touche 73 organisations à travers le pays, malgré les données démontrant que les taux de grossesse sont plus élevés chez les ados LGBTQIA+ que chez leurs pairs cisgenres et hétérosexuels.

4 juillet 2025

Trump signe sa « Big Beautiful Bill », une vaste loi fiscale dont les allégements profitent principalement aux plus riches. Le projet de loi inclut d’importantes coupes dans : les programmes de santé LGBTQIA+, les initiatives liées au VIH/sida, plusieurs services sociaux fréquentés de manière disproportionnée par les personnes queer. Les organismes de santé publique dénoncent une attaque directe contre les populations déjà marginalisées.

9 juillet 2025

Le département de la Justice (DOJ) émet des assignations à comparaître visant plus de 20 cliniques et médecins qui fournissent des soins d’affirmation de genre aux mineurs.,Un ancien responsable du DOJ qualifie la démarche de « hautement inhabituelle », estimant qu’il s’agit d’une stratégie punitive plutôt que d’une enquête fondée sur des preuves.

10 juillet 2025

Des mentions de la bisexualité sont retirées de plusieurs sections du site du National Park Service consacrées au Stonewall National Monument. Certaines informations seront rétablies plus tard, mais la suppression est remarquée, en particulier parce qu’elle survient cinq mois après que les références aux personnes trans ont été effacées.

17 juillet 2025

L’administration Trump met officiellement fin à l’option spécialisée pour les jeunes LGBTQIA+ de la ligne de prévention du suicide 988. Fait notable : aucune des autres lignes spécialisées n’est supprimée, dont : la ligne pour les vétérans, la ligne en espagnol, la ligne Native and Strong pour les communautés autochtones. Arden, qui avait appelé cette ligne à l’âge de 16 ans, témoigne : « Si ce n’avait pas été de cette ligne, je me serais suicidé·e. »

18 juillet 2025

Des responsables du département d’État déclarent au Guardian que près de 10 millions de dollars de contraceptifs financés par les États-Unis seront détruits, après avoir été entreposés dans un entrepôt belge sans pouvoir être distribués. La raison : la remise en vigueur élargie du gag rule de Trump, qui interdit de financer des programmes internationaux de santé reproductive, de planification familiale, de prévention du VIH et de santé LGBTQIA+. Selon le Washington Post, l’inventaire comprend : plus de 26 millions de condoms, des millions de pilules contraceptives, des centaines de milliers d’implants contraceptifs, près de 2 millions de doses injectables contraceptives, plus de 50 000 fioles de médicaments de prévention du VIH.

Le même jour, un juge fédéral impose une injonction préliminaire contre une loi de l’État de Washington exigeant que les prêtres dénoncent les abus d’enfants entendus en confession. La Cour estime que la loi viole probablement le Premier Amendement. Le DOJ de Trump avait appuyé la poursuite déposée par les groupes religieux.

21 juillet 2025

Le Comité olympique et paralympique des États-Unis interdit aux femmes transgenres de participer aux compétitions féminines olympiques. L’organisme affirme devoir se conformer aux « attentes fédérales », en référence directe au décret de Trump « Keeping Men Out of Women’s Sports ».

22 juillet 2025

Le département de la Sécurité intérieure (DHS) rejette les allégations d’abus d’Andry Hernández Romero, un maquilleur gai vénézuélien que l’administration Trump avait déporté vers une prison de haute sécurité au Salvador, où il a passé 125 jours. Hernández Romero rapporte : torture, agressions sexuelles, traitements inhumains.

Le DHS le qualifie néanmoins de « criminel, membre de gang illégal », malgré : l’absence de casier judiciaire, sa demande d’asile légale, le fait que son avocat a prouvé son innocence.

24 juillet 2025

L’artiste américaine Amy Sherald annule une exposition prévue au Smithsonian après que le musée a tenté de retirer son œuvre Trans Forming Liberty, représentant une femme trans comme statue de la Liberté. Sherald affirme soupçonner que le geste est motivé par la « peur institutionnelle » dans un climat politique anti-trans.

AOÛT 2025

1er août 2025

Seize États et le District de Columbia poursuivent l’administration Trump pour son projet d’interdiction nationale de facto des soins d’affirmation de genre pour les jeunes trans. Letitia James, procureure générale de New York, écrit : « Le gouvernement fédéral mène une campagne cruelle et ciblée de harcèlement contre les prestataires qui offrent des soins légaux, essentiels et salvateurs aux enfants. »

9 août 2025

Trump annonce qu’il nomme Tammy Bruce, porte-parole du département d’État, au poste de sous-ambassadrice des États-Unis à l’ONU. Tammy Bruce, une lesbienne ouvertement conservatrice, s’est déjà opposée aux soins d’affirmation de genre pour les mineurs, prononcée contre la visibilité LGBTQIA+ dans la publicité, affirmé que les campagnes de fierté « nuisent véritablement à la communauté gaie et lesbienne ». Sa nomination suscite l’indignation des groupes de défense des droits LGBTQIA+, qui y voient une tentative d’utiliser une voix lesbienne pour légitimer des politiques anti-trans.

11 août 2025

Lors d’une conférence de presse sur la sécurité publique, Trump ordonne le déploiement de la Garde nationale à Washington, D.C., sous prétexte de lutter contre la criminalité — malgré le fait que les statistiques montrent une baisse.

Dans la même intervention, il attaque directement la communauté LGBTQIA+ : « C’est pour ça qu’ils [les démocrates] veulent des hommes dans les sports féminins, c’est pour ça qu’ils veulent du transgenre pour tout le monde. Tout le monde, transgenre. »

12 août 2025

Trump ordonne un examen complet de la Smithsonian Institution afin de vérifier si ses expositions et programmes « s’alignent avec les normes de l’administration ». Sont ciblés les expositions sur les athlètes transgenres, les archives du ballroom et du drag, les collections retraçant l’évolution des identités LGBTQIA+, une œuvre représentant une statue de la Liberté noire et trans — retirée plus tôt après pressions politiques.

Le même jour, le département d’État publie une version révisée du Rapport sur les droits humains 2024. Les références suivantes sont effacées : toutes les mentions des personnes LGBTQIA+, toutes les descriptions d’abus ou de discrimination basées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, les critiques visant des pays comme la Hongrie pour leurs lois anti-LGBTQIA+.

Le rapport supprime même les passages décrivant les lois hongroises qui encouragent les citoyens à dénoncer leurs voisins LGBTQ et interdisent la représentation de l’homosexualité ou de la transition de genre dans les écoles ou les médias.

14 août 2025

Le département de l’Éducation (DOE) ouvre une enquête contre quatre districts scolaires du Kansas. Motif : Ils « permettent aux élèves de participer aux sports et d’accéder à des installations intimes en fonction de leur identité de genre plutôt que de leur sexe biologique ». Ces enquêtes s’inscrivent dans la vaste campagne fédérale visant à forcer les écoles à abandonner toute politique trans-inclusive.

15 août 2025

Des coupes budgétaires liées à la réduction du personnel fédéral éliminent 600 000 $ de financement pour le D.C. Office of LGBTQ Affairs pour l’année 2026.

Le même jour, l’administration annonce son intention de retirer la couverture des soins d’affirmation de genre du Federal Employees Health Benefits Program à compter de 2026. Près de 8 millions de personnes — employé·e·s fédéraux et familles — perdraient accès : aux hormones, aux chirurgies de transition, à d’autres soins liés à l’identité de genre.

20 août 2025

Des documents de cour révèlent que le département de la Justice a émis des subpoenas visant des hôpitaux pour obtenir les registres médicaux privés des patient·e·s LGBTQIA+ de moins de 18 ans. Le DOJ exige les dossiers médicaux complets, les données de facturation, les communications avec les fabricants de médicaments, les numéros d’assurance sociale, les enregistrements audio ou vidéo internes. Des médecins rapportent des menaces de la part de l’administration et craignent des représailles fédérales.

Jennifer L. Levi, directrice principale des droits trans et queer chez GLAD Law, réagit : « Ces assignations sont d’une intrusion gouvernementale stupéfiante… Elles sont conçues précisément pour intimider les prestataires et les institutions afin de les pousser à abandonner leurs patient·e·s. »

21 août 2025

La Maison-Blanche publie une liste de 20 expositions du Smithsonian jugées “questionables”, incluant plusieurs œuvres mettant en valeur des artistes LGBTQ+, des artistes racisé·e·s, des athlètes trans, des récits queer historiques.

Le département de la Santé et des Services sociaux (HHS) coupe également 12 millions de dollars destinés au programme californien Personal Responsibility Education Program, qui offre de l’éducation sexuelle aux adolescent·e·s. Motif : La Californie refuse de retirer des leçons portant sur la « radical gender ideology ».

La Cour suprême maintient un décret exécutif ordonnant aux NIH de couper plus de 1 700 subventions, dont près de 200 ciblant la recherche sur le VIH/sida.

Selon le New York Times, l’administration Trump retiendra également plus de la moitié des 6 milliards de dollars consacrés au programme PEPFAR — un pilier des efforts internationaux contre le VIH. Conséquences immédiates : Le réseau kenyan NEPHAK annonce des mises à pied massives, la fermeture de centres de santé.

23 août 2025

ICE arrête violemment Alice Correia Barbosa, une femme trans brésilienne. L’agence annonce ensuite son intention de la déporter, malgré les risques extrêmes pour sa sécurité.

26 août 2025

L’administration avertit les États et territoires américains qu’ils perdront leurs financements pour l’éducation sexuelle s’ils ne suppriment pas toutes les références à « l’idéologie de genre ». 46 États et D.C. reçoivent une lettre exigeant la purge complète du matériel pédagogique en 60 jours.

28 août 2025

Le DOE ordonne au district scolaire de Denver de remplacer toutes ses salles de bain neutres en genre par des installations séparées par sexe, dans un délai de 10 jours. Il menace de couper tout financement fédéral en cas de non-conformité.

Le même jour, Robert F. Kennedy Jr., secrétaire du HHS, déclare à Fox News que le département étudie si les médicaments de transition de genre ou les antidépresseurs « causent de la violence ». Il invoque une fusillade dans une église à Minneapolis commise par une femme trans — alors que les recherches démontrent aucun lien entre transition et violence, que la vaste majorité des tueries de masse sont commises par des hommes cisgenres.

29 août 2025

Dans une entrevue au Daily Caller, Trump affirme sans preuve que l’interdiction des militaires trans « améliore la préparation militaire ». Il réitère des affirmations démenties par la communauté médicale sur les soins d’affirmation de genre.

SEPTEMBRE 2025

2 septembre 2025

Le Harvard Crimson publie un message du doyen David J. Deming annonçant que l’université ne tiendra plus de programmations destinées à des groupes raciaux ou identitaires spécifiques, signe de coupes plus profondes dans les efforts de diversité. Ce virage fait suite aux intenses pressions de l’administration Trump, qui avait annoncer qu’elle retirerait des milliards en fonds de recherche si Harvard ne démantèle pas ses programmes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). Depuis le retour de Trump au pouvoir, l’université : a retiré le langage DEI de ses politiques, fermé plusieurs bureaux axés sur des identités spécifiques, fusionné les programmes LGBTQIA+, pour les femmes et pour les minorités au sein d’une seule entité : la « Harvard Foundation ».

Sur un balado avec l’ex-conseiller de George W. Bush, Scott Jennings, Trump lie la criminalité au soutien des droits trans : « Les démocrates se battent pour les criminels, comme ils se battaient pour du transgenre pour tout le monde… toutes ces folies. »

3 septembre 2025

Après un règlement obligeant l’administration à restaurer l’information scientifique sur certains sites web publics, des responsables du HHS affirment à l’Associated Press qu’ils restent « engagés envers leur mission de retirer l’idéologie radicale de genre et de DEI des programmes fédéraux ». Ce revirement suit un décret ordonnant de supprimer le terme « genre » des politiques, d’effacer des pages de santé publique portant sur les risques liés à la grossesse, la dépendance aux opioïdes et le sida.

Lors d’une rencontre au Bureau ovale avec le président polonais Karol Nawrocki, Trump s’en prend de nouveau aux personnes trans pendant une discussion sur le commerce : « Nous avons des frontières solides. On n’a pas d’hommes dans le sport féminin. On ne va pas vous prendre votre enfant pour ensuite changer le sexe de votre enfant. »

4 septembre 2025

À la suite d’une fusillade de masse à Minneapolis, CNN rapporte que le DOJ envisage de restreindre le droit au port d’armes des personnes trans en s’appuyant sur l’interdiction militaire de Trump. Le plan impliquerait de déclarer les personnes trans « mentalement défectueuses » pour justifier un retrait de leurs droits au Deuxième Amendement. La proposition provoque la colère de la National Rifle Association (NRA), qui déclare : « Nous ne soutiendrons pas des interdictions généralisées d’armes à feu qui retirent arbitrairement à des citoyen·ne·s respectueux des lois leurs droits au Deuxième Amendement sans procédure régulière. »

Le même jour, une association de directions d’école du Maine conteste une assignation du DOJ qui exige les listes complètes des athlètes étudiant·e·s de tout l’État, dans le cadre de l’effort fédéral visant à bannir les élèves trans des sports scolaires. Le groupe soutient que la demande exposerait des informations personnelles sans lien réel avec le litige.

Une cour d’appel fédérale maintient aussi une injonction qui bloque le plan de l’administration Trump visant à empêcher les personnes trans et non binaires d’obtenir des passeports conformes à leur genre. Dans sa décision, le tribunal écrit : « D’après les affidavits des plaignant·e·s et les déclarations d’experts déposées, le tribunal de première instance a conclu que les plaignant·e·s subiraient une série de préjudices immédiats et irréparables si la politique contestée était appliquée, notamment “un risque accru de harcèlement et de violence” lors de voyages à l’étranger. »

5 septembre 2025

CNN met au jour des années de publications homophobes et misogynes de E.J. Antoni, candidat de Trump à la tête du Bureau of Labor Statistics. Antoni, économiste à la Heritage Foundation, contributeur au projet Project 2025 et présent comme « simple spectateur » lors des événements du 6 janvier, a ridiculisé les personnes LGBTQIA+ et les journalistes, semblé gérer un compte X où il écrivait que « il n’existe qu’une seule orientation sexuelle – tout le reste est une désorientation ». Face au scandale, la Maison-Blanche retirera sa nomination le 30 septembre.

8 septembre 2025

Trois familles de militaires poursuivent le département de la Défense après l’interdiction des soins d’affirmation de genre pour les membres des forces armées. « C’est un recul massif des politiques de santé militaire et une trahison des familles qui se sont sacrifiées pour leur pays », déclare Sarah Austin, avocate chez GLAD Law.

S’adressant à la Religious Liberty Commission, Trump s’en vante : « Dès le premier jour de mon administration, j’ai signé un décret pour couper le financement fédéral à toute école qui pousse la folie transgenre sur nos jeunes. » Il prétend ensuite, à tort, que certains États peuvent forcer des enfants à faire une transition sans que les parents soient informés.

9 septembre 2025

Un juge fédéral bloque la tentative de l’administration de force Boston Children’s Hospital à fournir les dossiers médicaux de mineur·e·s trans. Le tribunal conclut : « L’administration a été explicite quant à sa désapprobation de la communauté trans et son objectif de mettre fin aux soins d’affirmation de genre. Il est évident que le véritable but de cette assignation est d’interférer avec le droit du Massachusetts de protéger ces soins sur son territoire, d’intimider l’hôpital pour qu’il cesse d’en offrir et de dissuader les patient·e·s de les recevoir. »

11 septembre 2025

Le Wall Street Journal publie un mémo fuité du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) affirmant à tort que des douilles retrouvées sur les lieux du meurtre de Charlie Kirk étaient gravées de slogans liés à « l’idéologie transgenre et antifasciste ». L’information se révèle ensuite inexacte, mais alimente une vague de théories conspirationnistes visant les personnes trans.

12 septembre 2025

Le DOJ retire de son site un rapport montrant que les extrémistes d’extrême droite ont tué plus d’Américain·e·s que tout autre groupe terroriste intérieur.

Le document archivé disparaît deux jours après l’assassinat du commentateur anti-LGBTQ Charlie Kirk.

15 septembre 2025

Lors d’une conférence de presse, Trump affirme qu’il « n’aurait aucun problème » à retirer les drapeaux de la Fierté des rues de Washington, D.C., après que Brian Glenn, créateur de contenu d’extrême droite, a soutenu que « beaucoup de gens se sentent menacés par ce drapeau ». Glenn tente de présenter le drapeau de la Fierté Progressiste comme un drapeau « transtifa » et suggère que, si on peut l’étiqueter comme symbole d’un groupe terroriste intérieur, il pourrait être retiré légalement.

Trump reconnaît certains obstacles constitutionnels liés à la liberté d’expression, mais ajoute : « Je pense que vous pourriez probablement le faire. Encore une fois, vous allez être poursuivis, et c’est correct. J’ai déjà été poursuivi une ou deux fois. »

16 septembre 2025

Les syndicats de professeurs et de travailleur·euse·s de l’UCLA poursuivent l’administration Trump après le gel de 584 millions de dollars en subventions de recherche, estimant que cette décision viole la liberté académique et les droits constitutionnels.

Le gel suit une lettre du DOJ exigeant que l’université : mette fin aux soins d’affirmation de genre pour les mineurs ; bannisse les athlètes trans; aligne toutes ses politiques sur les directives fédérales anti-DEI.

17 septembre 2025

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) publient de nouvelles « priorités » affirmant que le sexe biologique est « immuable » et promettant de « protéger les enfants » en réduisant l’importance des programmes offrant des soins de santé transaffirmatifs.

Ces priorités servent de justification à la suppression ou au dé-financement de programmes LGBTQIA+ en santé publique.

18 septembre 2025

Deux responsables de la sécurité nationale confient au journaliste indépendant Ken Klippenstein que le FBI envisage de classer les personnes trans comme une sous-catégorie dans son nouveau modèle de menaces d’« extrémisme intérieur », initialement conçu pour catégoriser les émeutiers du 6 janvier.

Cette idée laisse craindre que l’identité de genre elle-même soit traitée comme un indicateur de terrorisme potentiel.

19 septembre 2025

L’administration Trump demande à la Cour suprême de rétablir sa règle sur les passeports exigeant que la mention de sexe corresponde au certificat de naissance. Un tribunal inférieur avait suspendu cette politique, permettant aux personnes trans et non binaires d’utiliser le marqueur « X » ou un genre correspondant à leur identité.

Le même jour, un juge fédéral bloque la tentative de l’administration de retenir des subventions du National Endowment for the Arts destinées à des organisations artistiques accusées de promouvoir l’« idéologie de genre ». Le tribunal juge que cette mesure punit illégalement la liberté d’expression artistique.

On apprend également que le DOE a menacé de retirer 15 millions de dollars à des écoles sélectives de New York si elles ne renonçaient pas à leurs politiques trans-inclusives.

20 septembre 2025

Les CDC retirent ou restreignent près d’une vingtaine de pages web, dont plusieurs portent sur la santé et l’équité LGBTQIA+. Sont supprimées, entre autres, des pages intitulées : « À propos de Shigella chez les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes », des contenus sur l’asexualité, le handicap et les inégalités de santé fondées sur la race.

22 septembre 2025

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, affirme que l’administration enquête pour comprendre pourquoi des personnes trans se tourneraient vers le « terrorisme intérieur », sans fournir aucune preuve. Elle qualifie de « volontairement ignorants » ceux qui contestent ce lien.

En réalité, les personnes trans sont quatre fois plus susceptibles d’être victimes de crimes violents que la population générale.

23 septembre 2025

Trump annule une réunion budgétaire et blâme les démocrates pour un éventuel shutdown gouvernemental, en les accusant de soutenir des politiques trans-inclusives.

Il présente la crise budgétaire comme un bras de fer sur les droits des personnes trans dans les écoles, l’armée et la santé.

24 septembre 2025

L’administration retient 1,25 million de dollars en fonds déjà approuvés par le Congrès, destinés à 20 projets visant des communautés LGBTQIA+ et marginalisées. Parmi ces projets : des initiatives pour documenter des sites historiques queer, le processus pour faire reconnaître comme lieu historique national la résidence de Bayard Rustin, militant gai, socialiste et proche conseiller de Martin Luther King Jr.

Ken Klippenstein publie aussi des extraits de récents rapports fédéraux d’évaluation des menaces, qui excluent volontairement les personnes trans et mentionnent uniquement des risques pour la « communauté LGB+ ».

25 septembre 2025

Trump signe un mémo présidentiel promettant de « perturber et démanteler des réseaux entiers d’activité criminelle », attribuant l’extrémisme à « l’immigration, la race et le genre » et dénonçant «l’hostilité envers ceux qui défendent des valeurs familiales, religieuses et morales traditionnelles ». Le mémo n’a pas force de loi et ne modifie pas les protections du Premier Amendement, mais sert à alimenter un discours associant diversité et criminalité.

Semaine du 29 septembre au 3 octobre 2025

Le Canada met à jour son avis de voyage pour les États-Unis, avertissant les personnes titulaires de passeports comportant le marqueur de genre « X » que leur entrée pourrait être refusée. L’avis stipule : « Bien que le gouvernement du Canada émette des passeports avec un identifiant de genre “X”, il ne peut garantir votre entrée ou transit dans d’autres pays. » Cette mise en garde survient dans un contexte d’intensification des politiques anti-trans américaines.

OCTOBRE 2025

1er octobre 2025

Le directeur du FBI, Kash Patel, congédie un stagiaire pour avoir affiché un drapeau de la Fierté sur son bureau, jugeant qu’il s’agit d’un message « politique » inapproprié. Des reportages révèlent que des responsables pro-Trump passent au crible les dossiers internes du FBI afin d’identifier des employé·e·s LGBTQIA+. L’incident alimente depuis la peur d’une « chasse aux sorcières administrative », d’une purge LGBTQ+…

3 octobre 2025

La secrétaire à l’Éducation, Linda McMahon, envoie une proposition de 9 pages à neuf universités, exigeant : d’interdire les installations trans-inclusives (toilettes, vestiaires); de définir le sexe strictement selon la « fonction reproductive »; de limiter l’usage des critères de race, de genre ou d’identité dans les admissions; de restructurer la gouvernance en abolissant les unités institutionnelles jugées hostiles aux idées conservatrices. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie agressive pour remodeler l’enseignement supérieur selon les priorités idéologiques de l’administration.

7 octobre 2025

Lors d’une audience devant la Cour suprême, l’avocat du DOJ, Hashim Mooppan, suggère que la Cour devrait invalider l’interdiction de la thérapie de conversion pour les mineurs au Colorado. Il affirme : « Il y a un préjudice irréparable en cours », faisant référence à un conseiller religieux contestant la loi. Les thérapies de conversion demeurent pourtant illégales dans 27 États et sont condamnées par toutes les associations médicales majeures.

Le même jour, lors d’une rencontre avec le premier ministre canadien Mark Carney, dont l’un des enfants est non binaire, Trump tient des propos dénigrants envers les personnes trans tout en discutant… de commerce. Il déclare : « Nous avons des frontières solides. Pas d’hommes dans les sports féminins. On ne va pas prendre votre enfant pour changer son sexe. »

10 octobre 2025

La Maison-Blanche annonce d’importantes mises à pied au département de l’Éducation (DOE), éliminant des postes clés liés aux droits civiques, aux subventions, aux services pour personnes handicapées. Des défenseurs des droits affirment que les jeunes LGBTQIA+ — dont 28 % ont déjà vécu de l’insécurité résidentielle — perdent des protections essentielles.

Le 15 octobre, un juge fédéral bloque temporairement ces mises à pied (du 10 octobre).

La Maison-Blanche licencie également plus de 1 100 employé·e·s au HHS, dissolvant entièrement l’Office of Population Affairs, responsable : du réseau Title X de planification familiale, des programmes de prévention des grossesses adolescentes, des initiatives de santé LGBTQIA+. Adrian Shanker, ex-haut fonctionnaire du HHS, déclare à The Advocate : « Ce sont les programmes qui plaçaient la santé reproductive et queer au centre — maintenant ils n’existent plus… Cela nous rend plus vulnérables aux inégalités et aux mauvais résultats de santé. »

24 octobre 2025

La Maison-Blanche modifie sa page « Major Events Timeline » pour indiquer que Joe Biden aurait établi la « Journée de la visibilité trans » le dimanche de Pâques 2024 — ce qui est factuellement faux. La fausse affirmation est vue comme une tentative de nourrir une mythologie culturelle visant à mobiliser l’électorat anti-trans.

25 octobre 2025

Le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) publie un avis : « Les sénateurs démocrates ont voté 12 fois pour ne pas financer les coupons alimentaires (SNAP). […] À ce moment, aucune prestation ne sera versée le 1er novembre. […] Ils peuvent continuer d’exiger des soins de santé pour les immigrants illégaux et des procédures de mutilation de genre — ou rouvrir le gouvernement pour que les mères, bébés et personnes vulnérables reçoivent l’aide nécessaire. » Le message, accusé de désinformation, relie directement les programmes alimentaires… aux soins d’affirmation de genre.

30 octobre 2025

NPR publie les versions préliminaires de deux règlements du HHS qui : interdiraient toute compensation via Medicaid pour les soins d’affirmation de genre destinés aux personnes de moins de 18 ans, couperaient tout financement Medicaid/Medicare aux hôpitaux offrant de tels soins, même indirectement. Des experts de la santé affirment que ces règles constitueraient la plus vaste attaque fédérale jamais menée contre les soins de santé transaffirmatifs.

Novembre 2025

2 novembre 2025

Dans une entrevue avec Norah O’Donnell à 60 Minutes, Trump mégenre à répétition les femmes trans, affirme que les démocrates veulent imposer la « transidentité pour tout le monde », qualifie les soins d’affirmation de genre de « folie dangereuse ». L’entrevue suscite une large condamnation d’organismes médicaux et de défense des droits.

6 novembre 2025

La Cour suprême accepte la demande de l’administration Trump de suspendre les décisions fédérales du Massachusetts qui l’obligeaient à émettre des passeports exacts pour les personnes trans et non binaires. La juge Ketanji Brown Jackson rédige une dissidence cinglante : « La majorité ouvre la porte à l’infliction immédiate de préjudices, sans justification suffisante — ou vraiment, sans aucune justification. […] Je ne peux cautionner cette perversion douloureuse mais inutile de notre discrétion équitable. » Cette suspension menace l’accès à une identification sûre pour des milliers de personnes trans.