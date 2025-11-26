Tommy Joubert entre Peter Pan et Fall Out Boy

Habitué de mener sa vie à un train d’enfer, Tommy Joubert ne traverse pas moins l’une des saisons les plus chargées de sa carrière : tournage du film Hantée en octobre,représentations de Candide au théâtre en novembre, débuts de la comédie musicale Peter Pan — dans laquelle il jouera Mouche — en décembre et répétitions pour Kiki la colère en vue de janvier 2026. Sans oublier qu’on peut l’entendre doubler le chanteur de Fall Out Boy (son idole) dans la série d’animation Hazbin Hotel.

Quelle place Peter Pan occupait-il dans ta jeunesse ?

J’écoutais le film vraiment souvent ! Plus jeune, l’idée de refuser de grandir m’habitait beaucoup et on dirait qu’elle est encore présente dans mon look et mon éthique de vie : j’ai un petit côté juvénile. Puisque j’ai assumé tard qui j’étais, je veux rattraper ma jeunesse et vivre des expériences que je n’ai pas eues parce que je n’osais pas. J’imagine que c’est présent chez d’autres personnes queers aussi.

D’où vient l’idée de confier le rôle de Peter Pan à une femme, Éléonore Lagacé ?

C’est un classique. C’était comme ça dans les années 1940. La personne qui l’a joué sur Broadway était une femme et c’est devenu une tradition sur scène depuis. Un peu comme Edna Turnblad dans Hairspray, qui a toujours été jouée par un homme avec un petit côté drag. Éléonore a une énergie parfaite pour ça. C’est une fonceuse avec une jeunesse éternelle. Son goût d’aventure se transpose bien dans le personnage.

À quel point voulais-tu jouer dans cette comédie musicale ?

Quand on m’a approché, j’étais dans une phase où je m’ennuyais du théâtre dans la musique, mais quand j’ai su qu’ils montaient Peter Pan et qu’ils voulaient que je joue Mouche, ça me tentait énormément. Puis, lorsque j’ai appris que Benoît Brière jouerait Crochet, j’ai voulu signer tout de suite ! Il a été une idole et une inspiration pour mon jeu. C’est ce genre d’acteur-là que je veux être dans la vie, avec un jeu physique et un peu baquet. On n’arrête pas de faire des blagues là-dessus. J’ai toujours envie de le faire rire et décrocher.

PHOTOS : Hazbin Hotel / ABEL PHOTOS : PETER PAN / MOUCHE

Comment construis-tu ton personnage ?

J’essaie de rester loin de toutes les versions que j’ai vues au cinéma ou dans les autres shows de Broadway ou au National Theater à Londres (où une femme jouait Crochet). Puisque je joue aussi le père des enfants qui devient Mouche, j’essaie de faire un parallèle et un gros contraste entre eux. Le père est très autoritaire et Mouche est un pissou.

Qu’est-ce que ça te fait de consacrer ton mois de décembre à ce projet ?

Ça fait quelques années que je n’ai pas de temps des Fêtes, à part les 24, 25 et 31 décembre en congé. J’arrive à visiter ma famille un ou deux jours à Trois-Rivières, mais mon chum a vraiment moins de plaisir, parce que je ne suis jamais chez nous pendant des semaines de répétitions et de représentations. Cela dit, c’est un rythme à pogner et à accepter. La plupart du temps, on se fait des échanges de cadeaux et on essaie de garder une ambiance de Noël en coulisses.

En octobre, tu as tourné le film Hantée. Quelle est la prémisse du film ?

Madi Chirara et moi, on joue deux animateurs d’un podcast sur les crimes violents qui ont eu lieu au Québec. On est deux caves. Un jour, on raconte l’histoire d’une femme qui aurait tué ses maris, avant de se faire contredire par des jeunes qui sont en contact avec elle. Les jeunes enquêtent sur ce qui s’est vraiment passé. Katherine Levac et Coco Béliveau jouent des chasseuses de fantômes. Virginie Fortin, un fantôme. Ça va être crissement drôle et très touchant.

Tu joues dans Candide au Théâtre Denise-Pelletier jusqu’au 6 décembre. De quelle façon Hugo Bélanger a-t-il adapté le texte pour rejoindre le public d’aujourd’hui ?

On a tellement dépoussiéré ça ! À la base, c’est un vieux texte philosophique. Je me rappelle avoir lu le livre quand j’étais jeune et je me sacrais tellement de ce que je lisais. Dans la pièce, on pose un regard un peu ironique sur Voltaire. Avec Hugo, on va dans le masque, un petit côté musical, c’est grandiose, joué du tac au tac, un peu slapstick.

PHOTOS : famille addamsS / ONCLE FÉTIDE

As-tu l’impression de vivre un automne surchargé ou est-ce rendu la norme pour toi ?

Depuis deux ou trois ans, je me sens très booké. À l’hiver 2025, quand je jouais au Théâtre d’Aujourd’hui, mon corps a lâché. J’ai raté la générale et les deux premières semaines d’une pièce, parce que je faisais une grosse pneumonie qui n’était pas causée par un virus, mais par la fatigue. Mon médecin m’a dit que j’en faisais trop. Ça faisait 18 mois que je n’avais pas arrêté 2 jours.

Crois-tu avoir appris de ça ?

Visiblement, non. Présentement, je suis dans Candide, Peter Pan et Kiki la colère au Théâtre d’Aujourd’hui en janvier et février. Je suis dans les répétitions des trois en même temps, mais les projets me tentaient tellement que je n’ai pas l’impression d’aller à job. Aussi, je prends plus le temps de me reposer. Je suis moins sur le party qu’avant.

Raconte-nous comment tu as réagi en apprenant que tu doublerais la voix de Patrick Stump?

C’est capoté ! Pour la deuxième saison de la série Hazbin Hotel, on m’a proposé de faire du doublage pour la première fois, car ils avaient besoin de comédiens qui chantent. Ils m’ont informé du personnage que j’allais jouer : Abel, le fils d’Adam et Eve. Ensuite, sur Instagram, j’ai vu un post du chanteur de Fall Out Boy disant qu’il allait jouer mon personnage. J’étais dans la salle de bain, je me suis mis à crier, mon chum est arrivé sans rien comprendre. Je lui ai montré mon téléphone en pleurant. C’est mon band préféré depuis que j’ai douze ans. J’ai appris à chanter en essayant de l’imiter, lui. Ça n’a pas de bon sens !