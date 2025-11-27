Jeudi, 27 novembre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilConsommationIdées cadeaux
    Idées cadeauxMusique

    Idée cadeau pour nos oreilles…

    Logan Cartier
    Par Logan Cartier
    0

    Cavale — Cœur de pirate
    Avec Cavale, Cœur de pirate souligne ses 18 ans de carrière en plongeant au cœur de son anxiété et de son propre cheminement, tout en offrant des refuges mélodiques aux amours abîmés. Fidèle à son univers, elle déploie une palette riche — tour à tour tonifiante, exaltante et déchirante. On passe de la pop aérienne de la pièce-titre à la luxuriance chorale de Château de sable, des envolées French touch de Mélancolie et Laisse-moi pleurer à l’interlude intimiste au piano solo Pensées intrusives. L’autrice-
    compositrice tisse ici de véritables petites sagas émotionnelles où l’intime devient universel. Déjà amorcée au Canada, la tournée passera notamment par le MTelus, le Grand Théâtre de Québec, le Concert Hall de Toronto, la Salle Maurice-O’Bready de Sherbrooke et le Casino New Brunswick. En 2026, l’artiste traversera l’Atlantique pour se produire à L’Olympia (Paris) et à l’Ancienne Belgique (Bruxelles), dans une mise en scène grandiose qui met en lumière autant la femme au piano que la star sous les projecteurs. Un album pour plonger au cœur des émotions… et un cadeau parfait pour la mélomane en vous.

    Écoute et achat : https://www.coeurdepirate.bandcamp.com

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité

    Consommations

    Les plus consultés cette semaine

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Idée cadeau pour s’évader

    Idées cadeaux pour prendre soin de nos hommes