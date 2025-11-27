L’art d’offrir l’hiver : aventure et sérénité à Mont-Tremblant

Quand la neige s’installe dans la région, la nature tout entière semble suspendue. Le vent adoucit sa course, les sapins plient sous leur manteau blanc et l’air frais saisit les joues avant de laisser place à un sentiment d’apaisement profond. Ici, l’hiver se vit dans un bel équilibre : entre adrénaline et lenteur, grand air et relaxation, silence et célébration. C’est l’endroit idéal pour ralentir, se reconnecter à soi et partager des moments précieux avec ceux qu’on aime.

Offrir un séjour à Mont-Tremblant, c’est offrir des souvenirs qui réchauffent les cœurs pour tout l’hiver.

Se ressourcer au spa : le cadeau absolu pour recharger les batteries

Parmi les plus beaux plaisirs de l’hiver, se détendre alors que les flocons dansent au-dessus des pins figure sans conteste au sommet. Les spas de Mont-Tremblant, du Scandinave Spa en passant par le Moment Spa, le Spa Sans Sabots et l’Amerispa, invitent à ralentir et à savourer l’instant. L’alternance du chaud et du froid, le murmure de la rivière du Diable, les vapeurs d’eucalyptus… tout contribue à un profond lâcher-prise.

Une journée au spa ou une carte cadeau pour un proche : voilà une idée qui enveloppe de douceur. Parce que le bien-être, lui aussi, se partage.



Les joies de la glisse : respirer à pleins poumons

À quelques pas du village piétonnier, les pistes du mont Tremblant s’étendent à perte de vue. Que vous soyez skieur aguerri ou planchiste curieux, les 102 pistes du Centre de villégiature Tremblant promettent des descentes grisantes et des panoramas grandioses sur les Laurentides.

Mais la magie ne réside pas que dans la vitesse : elle se trouve aussi dans les petites choses, comme le crissement de la neige sous les bottes, les éclats de rire sur le télésiège et le chocolat chaud entre deux descentes. L’hiver à Mont-Tremblant, c’est un hymne à la joie de bouger, de respirer et de sentir le froid vivifiant sur sa peau.

Partager le plaisir en offrant une escapade de ski ou un séjour au pied des pistes.





Des hébergements raffinés et authentiques : l’art de ralentir en mode cocooning

Après une journée dehors, place au réconfort! Mont-Tremblant regorge d’adresses où la chaleur du foyer n’est pas qu’une image : chalets douillets, auberges élégantes, suites avec vue sur la montagne… Tout est pensé pour favoriser la détente.

Imaginez : un feu qui crépite, un verre de vin entre les mains, et dehors, la neige qui tombe en silence. C’est exactement cet esprit que capturent les établissements de la région, du Quintessence à l’Ermitage du Lac, en passant par l’Auberge Le Lupin, le Bel Air Hôtel Vacances Tremblant, le Grand Lodge Mont-Tremblant, l’Auberge Manitonga et les petits chalets nichés dans les bois.

Offrir un séjour dans la région, c’est offrir un moment pour souffler. Pour une nuitée, deux jours ou plus, c’est une parenthèse qui fait du bien au corps comme à l’esprit.





Saveurs locales : apprécier le goût de l’hiver

Mont-Tremblant, c’est aussi un terroir vibrant. Derrière chaque assiette, on retrouve la passion d’artisans, de chefs et de producteurs qui cultivent l’authenticité et la créativité. Que ce soit à la table raffinée de sEb l’artisan culinaire, à la Buvette de la Ferme Farouche, chez Darquise ou à la chaleureuse brasserie culinaire Choux Gras, les saveurs locales s’invitent à chaque bouchée. Pour des repas en toute simplicité ou sur le pouce, ne manquez pas de découvrir Bagel Boréal, Café Ça Me Dit, La Sandwicherie Café + Bistro ou Côté Bouffe, brigade gourmande.

Et pour prolonger le plaisir à la maison, plusieurs adresses proposent des cartes cadeaux et des menus festifs. De quoi combler les épicuriens tout l’hiver.





Raquette et randonnée : la nature en douceur

Envie d’un moment de connexion complète avec la nature? Enfilez vos raquettes et explorez les sentiers enneigés du Domaine Saint-Bernard ou du parc national du Mont-Tremblant. Ces vastes espaces protégés offrent des kilomètres de pistes où le silence et la beauté du paysage invitent à ralentir. Entre forêts de pins et points de vue grandioses, on marche au rythme de l’hiver, juste pour le plaisir d’être dehors.

Gravissez la plus haute montagne des Laurentides, skis aux pieds, dans l’un des 10 sentiers boisés ou des 3 zones d’ascension désignées, puis redescendez dans l’une des 102 pistes de ski balisées!





Célébrer l’hiver, tout simplement

Entre le défi du 24h Tremblant, la Coupe du monde Tremblant PWC, les festivités de fin d’année et les célébrations de la place Saint-Bernard, Mont-Tremblant rayonne tout l’hiver. On y vient pour vivre l’énergie des grands événements, mais aussi pour retrouver le calme entre deux tempêtes de neige.





Cet hiver, offrez (ou offrez-vous) un moment d’équilibre.

À Mont-Tremblant, chaque inspiration d’air froid est une promesse : celle de vivre pleinement, ici et maintenant.

INFOS | Partagez vos excursions et découvertes hivernales avec nous.

Mentionnez-nous sur Instagram : @tourismemonttremblant

et sur Facebook : TourismeMontTremblant



Rendez-vous sur www.mont-tremblant.ca





