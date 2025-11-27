Michael Jackson Legacy, une immersion totale dans l’univers de Smooth Criminal

Les Productions Bohèmes lèvent le voile sur Michael Jackson Legacy, une création immersive ambitieuse qui invite le public à plonger littéralement dans l’atmosphère électrique du clip culte Smooth Criminal et dans l’esthétique des Années folles. Dès l’entrée en salle, le décor évoque un bar clandestin où l’éclairage feutré, les volutes de fumée et les tables rapprochées créent une ambiance intime, presque cinématographique. En tournée au Québec dès mai 2026.

Au cœur de cet univers se déploie un personnificateur de Michael Jackson dont la précision des gestes, la présence scénique et le souci du détail recréent avec éclat l’aura du Roi de la pop. Il est entouré de 12 danseurs et trois chanteurs d’exception, choisis pour leur capacité à restituer l’énergie, la musicalité et la signature chorégraphique inimitable de Michael Jackson. Sous la direction du metteur en scène Steve Bolton, la troupe envahit la scène comme les allées, brouillant volontairement les frontières entre spectacle et public pour offrir une expérience sensorielle enveloppante où chacun devient témoin privilégié d’un hommage vibrant.

Une formule souper-spectacle pour une immersion totale

Déjà pensé comme une expérience scénique où l’interaction prime, Michael Jackson Legacy pousse encore plus loin le concept avec sa formule souper-spectacle — un supplément offert au Théâtre Capitole et au Cabaret du Casino de Montréal.

Plus qu’un repas gastronomique trois services, cette option propose une véritable mise en scène autour de la table. Des cocktails signature inspirés de l’univers de Jackson, des interventions artistiques spontanées, et des scènes interactives dévoilées au fil du repas permettent au public de franchir le seuil d’un monde parallèle, luxueux et légèrement décalé, où le glamour et le mystère règnent. Cette continuité entre repas et spectacle donne l’impression de vivre une soirée complète dans un club clandestin des années 1920… sous l’œil attentif de l’esprit de MJ.

Un feu roulant de succès intemporels

Ancré dans l’imagerie rétro de Smooth Criminal (1987), Michael Jackson Legacy ne se limite pas à un seul clip ou à une seule époque. Le spectacle devient un véritable voyage musical retraçant certaines des plus grandes œuvres du catalogue jacksonien.

Pendant 90 minutes d’énergie explosive, les artistes enchaînent les grands classiques, allant de l’intensité dramatique de Billie Jean à l’énergie contagieuse de Wanna Be Startin’ Somethin’, en passant par Bad, Rock With You, Beat It, Black or White, They Don’t Care About Us et, bien évidemment, l’incontournable Smooth Criminal. Visuellement, la production évoque ainsi un club occulte où le groove règne en maître, un espace où la musique défie les conventions et où l’hommage se transforme en célébration.

La production fera halte au Cabaret du Casino de Montréal les 15 et 16 mai, puis du 20 au 22 août, au Théâtre Capitole de Québec du 25 au 28 juin, et terminera son passage en Outaouais au Théâtre du Casino du Lac-Leamy, du 10 au 12 décembre 2026.

INFOS | a tournée Michael Jackson Legacy

Cabaret du Casino de Montréal – Montréal : 15 et 16 mai 2026, 19 h 30

Théâtre Capitole – Québec : 25, 26, 26 et 28 juin 2026, 20 h 30

Théâtre du Casino du Lac-Leamy – Gatineau : 10, 11 et 12 décembre 2026, 20 h

Billets en vente : https://www.gestev.com

Réservations de groupe – Formule souper-spectacle

Cabaret du Casino de Montréal 1-800-665-2274 ou [email protected]

Théâtre Capitole (Québec) (418) 694-4444 #2 ou [email protected]