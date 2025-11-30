Le tout premier film Drag Race sur grand écran dévoile son titre et sa date de sortie

Préparez-vous, fans de Drag Race : Stop! That! Train! débarquera en salles partout en Amérique du Nord dès le printemps prochain. En septembre dernier, World of Wonder avait annoncé que l’univers de Drag Race prendrait de l’expansion avec un film d’action complètement déjanté, réalisé par nul autre qu’Adam Shankman (Hairspray). On connaît maintenant le titre officiel et la date de sortie : Stop! That! Train! prendra l’affiche le 29 mai 2026.

RuPaul incarnera la présidente Gagwell, entourée d’un éventail de vedettes issues de Drag Race, des reines de la saison 2 jusqu’à celles de la saison 15.

La gagnante d’All Stars 10, Ginger Minj, et l’icône Jujubee y tiendront les rôles principaux : Tess et DeeDee, deux meilleures amies et agentes de bord.

On retrouvera aussi Symone, gagnante de la saison 13, Brooke Lynn Hytes, juge et animatrice de Canada’s Drag Race, et Marcia Marcia Marcia (saison 15), dans la peau de préposées de première classe au snobisme assumé à bord du Glamazonia Express.

Les favorites Monét X Change (gagnante d’All Stars 4) et Latrice Royale (star de la saison 4) complètent la distribution.

Une comédie d’action camp digne des classiques

L’intrigue suit Tess et DeeDee, deux agentes de bord qui quittent la morne compagnie Stank Rail pour travailler sur le scintillant Glamazonia Express. Mais lorsqu’un « Stormganza » menace de faire dérailler le train à grande vitesse en direction de Los Angeles, les héroïnes de la classe économique devront unir leurs forces à celles des préposées de première classe — et à la présidente Gagwell elle-même — pour éviter la catastrophe.

D’après sa description, le film promet un mélange explosif entre Airplane!, Speed, Snowpiercer et Bullet Train. Rien de moins. Le tournage du blockbuster s’est terminé plus tôt en novembre, rapporte Deadline.

Un réalisateur emballé — et un film pour décrocher

« J’ai eu tellement de fun à tourner Stop! That! Train! avec certaines des personnes les plus drôles et les plus game de l’industrie, et on a hâte de présenter ça au public l’an prochain », a déclaré Adam Shankman. « Personnellement, j’ai besoin de rire plus que jamais, et si vous ne hurlez pas de rire pendant ce film-là, c’est probablement parce que vous êtes fait·e de charbon… et peut-être un descendant de la famille du Grinch! »

Le scénario est signé Connor Wright et Christina Friel, connus pour le film de Noël queer The Bitch Who Stole Christmas et pour leur travail sur la série animée Grimsburg. Stop! That! Train! marque leur première sortie officielle en salle.