Castello di Bossi (SPA)

DOCG Chianti classico (Toscane, Italie), 2023

Code SAQ : 13465958 / 25,40 $

Un sangiovese bio aux notes de cerise et prune noire, de tabac séché et de cuir. Bouche en équilibre entre le bois et le fruit mûr et la réglisse noire. Belle fraîcheur finale, avec des tannins présents, plutôt souples, et une certaine touche de minéralité. Pour un vin avec 14 % d’alcool, il n’est pas le moindrement lourdaud. Un bon rouge pas mal élégant, pour aller avec des grillades de viande rouge, un pot-au-feu, du magret de canard, ou une lasagne gratinée. On peut le passer en carafe un bon 30 minutes, puis un petit 10 minutes au frigo, pour l’apprécier pleinement. Bien fait !