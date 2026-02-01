Un lipsync légendaire à RuPaul’s Drag Race – S18 E5

Contrairement aux années passées, les reines de RuPaul’s Drag Race n’ont pas affronté le Talent Show en début de saison, mais au cinquième épisode, alors que les alliances sont formées et que les relations ont beaucoup de poids quand vient le temps de juger ses collègues à Rate-A-Queen. Attention : divulgâcheurs à venir!

Bruit de tonnerre! La reine-mère est arrivée dans l’atelier en annonçant le Jour du Jugement dernier! Traduction libre : le retour du Rate-A-Queen que les participantes détestent… presque toutes.

Si on a l’habitude de voir les drags présenter leurs talents sur deux semaines différentes, des nuances apparaissent cette année. En effet, les reines qui ne performeront pas durant la première semaine auront la tâche de classer chaque numéro en fonction de leur appréciation et de leur stratégie.

Ainsi, elles détermineront les deux meilleures de la semaine qui devront s’affronter dans un lipsync pour la victoire et celle qui termine dans le bas du classement, et qui s’opposera à la bottom queen de la deuxième semaine.

Très rapidement, on comprend qu’Athena Dion, Juicy Love Dion et Mia Starr (qui font toutes partie de la même famille drag en Floride), ainsi que Kenya Pleaser, veulent se répartir dans chaque semaine pour s’entraider et se classer au sommet. En parallèle, les cinq membres du groupe Glam Q-pop (Nini Coco, Myke Meeks, Cyara Mist, Kenya et Mia) veulent faire de même.

Après moult tergiversations, il a été déterminé que Nini, Vita, Juicy, Mia, Ciara et Darlene seront opposées durant la première semaine, alors que Discord Addams, Jane Don’t, Kenya, Myki et Athena feront de même la semaine prochaine.

CATEGORY IS : « Nod today SATIN »

Avant de découvrir leurs performances, place au défilé faisant honneur au tissu de satin.

Ciara s’est transformée en Satan avec ses prosthétiques au visage, sa petite robe rouge, ses jambes et ses sabots noirs. Un joli mariage de l’horreur et de la mode.

Vêtue de mauve et de vert, Juicy était une superbe plante carnivore.

Nini s’est fait avaler par les froufrous.

Vita a rendu hommage aux émeraudes avec une robe dont la coupe ne célébrait pas sa silhouette.

Darlene a tenté le coup d’une robe de bal et d’une robe de party qui n’a impressionné personne.

Mia et son nœud papillon géant rouge avaient l’air d’un ramassis de tissus.

Myki était fabuleuse avec sa robe noire ajustée, son nœud papillon au bas du corps et la construction autour de sa tête.

Athena n’a jamais parue aussi belle depuis le début de la saison qu’en portant cette explosion de rose en hommage à Chichi Rodriguez.

Kenya a présenté une robe cheap qui s’adonnait à être en satin…

Jane Don’t portait une robe – que n’aurait pas reniée Bjork – avec un imprimé de ciel, de soleil et de nuage, ainsi qu’un immense oiseau sur son dos. On a pas détesté, mais IT WAS A LOT.

Discord Addams a paradé un amalgame de beige, de morceau de journaux et de… très franchement, on a pas trop compris.

PLACE AUX TALENTS!

Audacieuse, Ciara a tenté un lipsync sur un texte poétique à propos de la haine de soi, dans un costume de créature blanche magistrale. Son look était épatant, mais ses mots manquaient de profondeur et d’élan.

Juicy Love Dion a démontré à quel point elle est une formidable danseuse avec son énergie, sa maîtrise et ses mouvements originaux.

Nini Coco a offert un numéro déguisée en mante religieuse où elle mariait le lipsync, l’humour, les acrobaties, le camp et tant d’autres idées. Elle était impressionnante.

Vita a fait pâle figure avec son numéro d’entraînement pour le troisième âge.

Darlene a tenté un lipsync drôlatique sur des outils avec un sous-texte sexu. Son charisme est indéniable, mais elle ne nous a pas séduit.

Finalement, Mia Starr a cassé la baraque avec un numéro de danse de haut niveau, même si son look était affreux.

RATE-A-QUEEN

Sans entendre la moindre critique des juges, les reines ont classé leurs collègues.

Nini, Vita et Darlene ont été sauvées. Ciara devra se battre pour sa vie la semaine prochaine. Puis, Juicy et Mia ont combattu dans un lipsync pour la victoire sur la chanson Pretty Ugly de Zara Larsson, la juge invitée.

Le numéro était rien de moins que spectaculaire! Pourtant, quelque chose nous ramenait sans cesse vers Juicy, grâce à sa personnalité engageante et sa façon d’interpréter. Cela dit, RuPaul a déclaré une égalité au sommet.