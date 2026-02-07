Michelle Visage met en garde une reine amnésique à RuPaul’s Drag Race (S18 E6)

On pourrait croire que de maîtriser les paroles d’une chanson est la base du travail de lipsync de toutes les drag queens qui se respectent. Pourtant, Michelle Visage a cru bon d’informer les reines de la saison 18 qu’elle connaissait tous les trucs pour camoufler les pertes de mémoire et qu’aucune d’elles ne pouvait s’asseoir sur ses lauriers, alors que la deuxième partie du talent show était présenté dans ce sixième épisode.

Petit rappel : les concurrentes étaient séparées en deux groupes pour présenter leurs numéros individuels, la moitié qui ne performait pas se transformait en jury et vice-versa. Lors de la première semaine, la victoire est revenue – à égalité – à Juicy Love Dion et Mia Starr, alors que la poétesse sans envergure, Ciara Myst, a fini dans le bas du classement.

Se sachant en danger pour sa vie dans l’émission, Ciara a discuté stratégie avec les reines qui ont performé en même temps qu’elle. Convaincue de pouvoir battre Discord Addams dans un éventuel lipsync, elle essayait de les convaincre de placer la punkette en cinquième position.

Pour sa part, Athena a prétendu avoir voté de façon équitable, alors qu’elle avait une réelle stratégie… mais qu’elle souhaitait prioriser deux des trois meilleures.

Visite surprise dans l’atelier, Michelle Visage a fait comprendre à Nini Coco à quel point elle avait été bonne la semaine dernière. Cette dernière a mentionné que le vote des drags floridiennes avait sûrement influencé son classement en faisant un clin d’œil au fait que l’État de la Floride avait souvent élu les mauvaises personnes.

La juge a également profité de sa présence pour mettre en garde Kenya contre ses pertes de mémoire et pour demander à Discord si elle avait du plaisir, parce qu’elle a toujours l’air sur le point de vouloir tuer quelqu’un. On adore son honnêteté!

CATEGORY IS : « Shake, shake, shake »

Dans un défilé mettant en lumière des tenues qui bougent quand les drags se meuvent, on a d’abord découvert Myki dans un justaucorps majoritairement beige agrémenté de 10 000 attaches utilisées pour faire des bottes, un soutien-gorge et des pompons. Sympathique.

Athena Dion avait l’air d’une créature de la mer dans sa robe bleu dotée d’une multitude de yeux.

Kenya Pleaser a encore démontré qu’elle n’était pas de niveau avec une robe de cuir noire et des tiges pleines de papillons cheap.

Jane Don’t a paradé un immense chapeau-perruque jaune avec une robe qui semblait avoir été déchiquetée. Ordinaire.

Discord cherchait à passer un message contre les présidents d’entreprises avec sa robe-veston, les billets d’argent et le sang sur sa tête, ainsi que les bijoux qui l’alourdissaient autant que le capitalisme. De toute évidence, elle ne sait pas faire le tri de ses idées.

Mia portait une robe faite de rubans de cassettes vidéo et une petite perruque. Décevant.

Darlene a offert un top doré, des jambes et une perruque rouges. On ne savait pas ce qu’on regardait, mais c’était joli.

Vita a rendu hommage à Whitney Houston avec un look rappelant Queen of the night.

Nini était éblouissante dans son costume surdimensionné, audacieux, coloré et mémorable.

Juily était une guerrière banale, alors que Ciara portait une robe de showgirl décevante.

TALENT SHOW

En femme de Frankenstein qui fait un striptease, Myke Meeks était drôle et originale.

Athena désirait faire honneur à son héritage grecque avec un numéro de variété infiniment basique.

Kenya a présenté un numéro prévisible de lipsync en… oubliant ses paroles.

Jane a livré un numéro parlé/chanté rappelant Bette Midler. C’était divertissant et sexu, sans être transcendant comme peut l’être Jinkx Monsoon.

Discord a joué de la batterie, du clavier et de la guitare dans une autre performance moins prenante que ce qu’elle imagine.

RÉSULTATS

Les reines ont placé Jane Don’t et Athena Dion au sommet. Ces dernières ont performé pour la victoire sur la chanson Jerkin’ de Amyl & the Sniffers. Si les deux reinessemblaient offrir le même niveau d’efficacité, Athena nous a semblé un tantinet plus edgy et on a enfin senti tout son métier. Sa performance lui a valu la victoire.

En raison des stratégies frustrantes des participantes, Kenya et Discord ont été sauvées, ce qui a valu à la sublime Myke Meeks une place dans le bas du classement.

Heureusement, dans un lipsync pour la vie, Myke a eu le dessus sur Ciara en offrant une chouette performance sur Toxic de Britney Spears. Bye, bye, Ciara!