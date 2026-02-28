Le ballroom et les musicals s’invitent à RuPaul’s Drag Race (Saison 18, Ep. 9)

Qui d’autre que RuPaul aurait l’idée de marier l’histoire de la comédie musicale Annie avec l’univers du ballroom pour une nouvelle édition du légendaire rusical? Afin de découvrir qui a relevé le défi et qui s’est pété la gueule lors du neuvième épisode de la saison 18, lisez ce qui suit. Attention : divulgâcheurs à venir!

Une semaine après l’élimination de Mia Starr, la reine-mère est venue animer le mini défi de la semaine : « Grindr I hardly know her », un questionnaire qui consiste à répondre à des questions sur ses collègues, en prédisant les réponses qui obtiendront la majorité de votes.

Ainsi, on a appris que selon les huit reines toujours en lice, Athena est la plus susceptible de mentir sur son âge et de prétendre être versatile sur les applications de rencontres, en plus d’avoir du sexe en drag. Nini est celle qui pourrait écrire « Masc for Masc » comme tous ceux qui souffrent d’homophobie intériorisée. Darlene est possiblement celle qui a eu le moins de partenaires jusqu’à présent. Kenya pourrait, selon ses collègues, utiliser Grindr durant un enterrement. Le groupe croyait également qu’elle était la plus proche de l’élimination.

Tout se jouera lors du défi principal : le rusical « Fannie – The Hard Knock Ball » qui fait un clin d’œil au film Paris is burning.

Alors qu’elles tentaient d’attribuer les personnages, toutes les reines ont obtenu ce qu’elles désiraient, jusqu’à ce que Myke et Nini s’obstinent pour avoir le rôle principal. Après des auditions, le groupe a choisi Myke. Nini s’est alors tournée vers le personnage presque officiellement attribué à Athena, avant que Myke tente d’user de stratégie en lui offrant le gros rôle en imaginant que Nini se planterait. Après moult tergiversations, Nini a compris qu’elle n’était pas prête pour une aussi grande partition.

Lors de l’enregistrement avec Leland et Gabe Lopez (décédé après le tournage), on a noté le manque de personnalité de Juicy, le naturel de Kenya, le stress de Nini, l’absence de rythme d’Athena, la voix impressionnante de Myke et le grand talent de Jane. Les drags ont ensuite bossé sur la chorégraphie avec Jamal Sims et Carlos Basquiat.

PLACE AU RUSICAL

Avec son rôle de drag canine, Darline a été rigolote.

Nini et Discord s’en sont bien tirées avec la danse et l’humour, même si elles n’offraient rien de mémorable.

Athena était sympa, mais sa performance était aussi peu impressionnante que son talent show : ça manquait de cœur!

Même si Juicy dansait super bien, on voyait dans ses yeux un manque d’âme et d’interprétation.

Pas surprenant qu’elle se soit fait éclipser par sa partenaire Kenya Pleaser, ô combien charismatique, même s’il lui manquait encore une forme de laisser aller, probablement par manque d’expérience.

Myke a superbement chanté, elle était drôle, elle dansait bien et elle a donné tout ce qu’elle avait.

Elle a cependant été dépassée par le talent de Jane Don’t, digne héritière de Jinkx Monsoon, avec son jeu physique, sa drôlerie, les multiples couches à son interprétation, son visage captivant et sa capacité à occuper toute la scène.

DÉFILÉ – Category is : Beige against the machine

Dans cet hommage au beige, Myke a porté une robe en latex sexy et bien construite.

Darlene a épaté avec son complet en tweed surdimensionné digne d’un caniche royal.

Kenya a présenté une robe de bal qui ne mettait pas en valeur ses courbes comme il se doit.

Juicy portait une magnifique robe dont les immenses manches touchaient le sol. Époustouflant!

Athena a mélangé le look de show girl, les froufrous du Moulin rouge, une coiffe florale et un clin d’œil aux champs de coton. Intéressant.

Discord avait l’air d’un linguini qui marche.

Nini a recyclé des jeans pour en faire les franges d’un sublime complet.

Jane a recréé un très joli costume de Mae West.

RÉSULTATS

Sans surprise, Darlene et Nini ont été sauvées. Jane Don’t est repartie avec la victoire. Puis, les producteurs de l’émission ont décidé que la mère et la fille, Athena Dion et Juicy Love Dion, s’affronteraient dans un lipsync pour leur vie sur la chanson Call me when you break up (Selena Gomez, Benny Blanco et Gracie Adams).

Est-ce que l’odieux de leur opposition les a gelées? Toujours est-il que leurs performances étaient douces et n’avaient rien d’excitant. Après avoir fini en pleurs sur les genoux d’Athena, Juicy a été sauvée. Bye, bye Athena!