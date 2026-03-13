Renouvo : plus que deux semaines avant la nouvelle soirée printanière du GRIS

Le printemps arrive… et avec lui une nouvelle soirée festive de la communauté LGBTQ+ montréalaise. Dans deux semaines à peine, le GRIS-Montréal lancera Renouvo, un tout nouvel événement qui promet de faire vibrer la piste de danse.

Le rendez-vous est fixé au vendredi 27 mars 2026 dès 21 h 30, au Studio TD, pour une première édition qui s’annonce déjà comme l’une des soirées LGBTQ+ incontournables du printemps.

Une ambiance festive signée BLK PRL

Pour cette première édition, l’organisation a confié les platines à Sandy Duperval, mieux connue sous le nom de BLK PRL, l’une des DJs les plus électrisantes de la scène montréalaise. Sa performance lancera la soirée et promet de donner le ton à cette nouvelle fête printanière.

Les habitué·e·s de la soirée Désorientation devraient d’ailleurs retrouver l’ambiance conviviale et festive qui a fait le succès de cet événement.

Une soirée gourmande… et généreuse

Les organisateurs promettent aussi une expérience complète pour les participant·e·s. Au programme : bar ouvert toute la soirée, table de fromages, station de bouchées en fin de soirée et beignets pour les noctambules.

Les personnes présentes pourront également participer à un encan silencieux dont les détails seront annoncés prochainement.

Danser pour une bonne cause

Mais Renouvo se veut aussi une soirée engagée. En plus de profiter d’un moment festif, les participant·e·s contribueront à soutenir la mission du GRIS, organisme qui intervient dans les écoles pour lutter contre l’homophobie et la transphobie.

Sur chaque billet vendu, 50 dollars sont admissibles à un reçu de charité, au bénéfice des activités de sensibilisation de l’organisme.

Une chose est sûre : pour celles et ceux qui souhaitent célébrer l’arrivée du printemps tout en soutenant une cause importante, Renouvo pourrait bien devenir le nouveau rendez-vous festif de la saison.

Renouvo, le Vendredi 27 mars 2026, à 21 h 30, au Studio TD, Montréal. Billets : https://tickits.app/gris/grands-rendezvous-2026