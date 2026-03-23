Décès de Robert Charron (1970-2026)

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Robert Charron, survenu le dimanche 22 mars en soirée, à l’âge de 55 ans, à la suite d’une leucémie diagnostiquée à peine quelques jours plus tôt au CHUM.

L’annonce a été faite par Yves St-Jacques, un ami de Robert Charron, via la page Facebook de celui-ci. On comprend que la maladie, particulièrement fulgurante, l’a emporté en très peu de temps. Malgré la souffrance, Robert a pu, dans ses dernières heures, être entouré de quelques proches, qui ne pouvaient pas imaginer à quel point la fin était imminente.

Bien connu des lecteurs de Fugues où il annonçait depuis près de 20 ans comme massothérapeute et hypnothérapeute, Robert était aussi reconnu pour ses grandes qualités humaines.

Bon vivant, chaleureux et profondément loyal, il était un ami précieux pour plusieurs. Sa spiritualité, sincère et habitée, faisait également partie intégrante de sa personnalité. Au fil des années, il aura marqué la vie de nombreuses personnes, autant par son écoute et ses soins que par sa présence lumineuse.

Son départ laisse un grand vide, mais aussi le souvenir d’un homme profondément aimé.

Nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à toutes celles et ceux qui ont croisé sa route.

L’équipe de Fugues