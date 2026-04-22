OFFTA, un festival qui a changé le visage de la création montréalaise

Le OFFTA est un festival voué à la création émergente d’avant-garde en arts vivants. Créé aux abords du Festival TransAmériques (FTA), il met de l’avant des créateur.trice.s dont les démarches, engagées et singulières, défrichent les nouveaux courants artistiques. Produit par LA SERRE – arts vivants, le OFFTA bouscule les conventions établies et questionne les modes de représentation, en favorisant les rencontres et la coopération.

En vingt ans, le OFFTA a accompagné plus de 1 500 artistes et contribué à lancer des carrières qui structurent aujourd’hui la scène québécoise. Des noms comme Mani Soleymanlou, Émilie Monnet et Étienne Lepage ont foulé ses planches avant de s’imposer sur les grandes scènes d’ici et d’ailleurs. Né en 2007 de la volonté de cinq artisan·ne·s de combler le vide laissé par la disparition de plusieurs plateformes pour la relève, le OFFTA s’est révélé comme un espace singulier dans le milieu des arts vivants : un lieu d’expérimentation, d’audace et de pratiques indisciplinées.

Vingt ans plus tard, l’élan est intact et les remous toujours aussi nécessaires. Du 29 mai au 7 juin 2026, le festival poursuit sa mission fondatrice : offrir une tribune à des créateur·trice·s dont les œuvres soutenues questionnent, transforment et résistent aux aprioris. Ce printemps, le festival fait office de laboratoire : 11 spectacles et performances ainsi qu’une programmation d’activités gratuites en salle et en extérieur – ateliers, conversations et rencontres – qui forment un ensemble assumé, intime et politique, sensible et combatif.

Réfléchie par Claudel Doucet, Sovann Rochon-Prom Tep, Camille Huang, JJ Houle et Marcus Merasty, la programmation du OFFTA 2026 se veut une invitation à refuser la lâcheté et l’accablement : une programmation comme un appel d’air, pour rejeter l’étouffement et la conformité. Les œuvres choisies célèbrent fièrement l’étrange, le débordement et l’exultation. Elles vous convient à joindre une lutte déterminante, celle de l’imaginaire. Une lutte intime et collective, qui nourrit les mouvements, réanime les chairs et prépare les victoires. Auprès de Flame, Athena Lucie Assamba, Flavie Lemée, Real Sweat Performance Group, Ghinwa Yassine, dada, Alegría Gobeil, Sarah Chouinard-Poirier, Geneviève Matthieu, Sabrina Ratté, Mickeline Couturier, Merlin Matthewson, Nadav Sadlik, Marcus Merasty, ressaisissons-nous nos imaginaires.

INFOS | Rendez-vous du 29 mai au 7 juin 2026 pour une nouvelle

édition vibrante et engagée du OFFTA !

https://www.offta.com

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