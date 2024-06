CERRO ANON RESERVA

BODEGAS OLARRA, DOCA RIOJA (ESPAGNE) 2018

Code SAQ: 14479905 • 23,05$

Un rouge espagnol classique, gorgé de fruits et de bois, à apprécier en été ? Oui ! Avec un nez vraiment aromatique, on pourrait s’attendre à un vin gourmand et probablement assez lourd, mais non, c’est plein de fraîcheur, et si vous le laisser au frigo pour un petit 30 minutes, il sera encore plus agréable quand le mercure montera. Il est délicieux avec des saucisses grillées, ou des côtelettes d’agneau aux fines herbes. Pour nos ami.e.s végés, les plats avec champignons feront la fête avec ce savoureux assemblage.