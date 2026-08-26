Deux journées pour prendre le pouls des communautés

Les Journées communautaires des 7 et 8 août auront encore une fois démontré pourquoi elles demeurent l’un des rendez-vous essentiels de Fierté Montréal. Quelque 490 000 passages ont été enregistrés pendant ces deux journées sur la rue Sainte-Catherine Est et la rue Atateken. Plus de 125 organismes, entreprises, clubs sportifs et groupes socioculturels y tenaient kiosque. Bien avant les grands spectacles et les vedettes, ce sont ces rencontres qui donnent une bonne partie de son sens à une Fierté.

On y découvre un organisme dont on ignorait l’existence, on retrouve des militant·e·s croisé·e·s depuis des années, on obtient de l’information sur des services, on parle de santé, d’immigration, de culture, de sport, de droits, de prévention ou simplement de la vie quotidienne de communautés extraordinairement diverses.

À une époque où une partie importante de nos interactions passe par les réseaux sociaux, les Journées communautaires rappellent également quelque chose de très simple : rien ne remplace complètement la rencontre en personne. Le succès populaire de ces deux journées ne devrait donc jamais faire oublier leur fonction première. Elles constituent une immense vitrine pour un tissu communautaire qui travaille douze mois par année, souvent avec des ressources limitées, bien au-delà des dix jours

du Festival.

CRÉDIT : CHRIS LAU CRÉDIT : CHRIS LAU CRÉDIT : CHRIS LAU

Un marché pour les personnes 2SLGBTQIA+

Le Marché Arc-en-ciel participait lui aussi à cette effervescence. Pour sa deuxième édition, l’événement a accueilli plus de 190 000 personnes en trois jours. Quarante entrepreneur·e·s, artisan·e·s, artistes et designer·euse·s 2SLGBTQIA+ y présentaient leur travail.